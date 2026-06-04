Doanh thu App Store lập kỷ lục nhờ làn sóng AI

Hệ sinh thái App Store lập kỷ lục 1.400 tỷ USD trong năm 2025. Các ứng dụng tích hợp AI ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu vượt trội.

Apple xem AI là một trong những động lực tăng trưởng mới của App Store trước thềm WWDC 2026. Ảnh: Bloomberg.

Apple vừa công bố hệ sinh thái App Store đã hỗ trợ hơn 1.400 tỷ USD doanh thu và giá trị giao dịch cho các nhà phát triển trong năm 2025. Đáng chú ý, các ứng dụng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) là nhóm tăng trưởng nhanh nhất trên nền tảng này, trong bối cảnh Apple chuẩn bị khai mạc Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC 2026) vào tuần tới.

Theo nghiên cứu mới do Analysis Group thực hiện, App Store đã hỗ trợ tổng cộng 1.437 tỷ USD doanh thu và giao dịch trên toàn cầu trong năm 2025, gần gấp 3 lần so với năm 2019. Apple cho biết hơn 90% giá trị giao dịch này không phải trả hoa hồng cho hãng.

Một trong những điểm nổi bật nhất trong báo cáo là sự trỗi dậy của các ứng dụng AI. Apple tiết lộ hơn 40 trong số 100 ứng dụng phổ biến nhất trên App Store hiện đã tích hợp các tính năng AI dành cho người dùng cuối. Nhóm ứng dụng này ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu cao gấp 4 lần so với các ứng dụng còn lại trong top 100.

"Nhà phát triển là trái tim của App Store và cột mốc này là minh chứng cho sức sáng tạo không giới hạn của họ", CEO Tim Cook cho biết trong thông báo công bố kết quả nghiên cứu.

CEO Tim Cook cho biết Apple muốn cung cấp các công cụ và nền tảng cần thiết để nhà phát triển xây dựng thế hệ ứng dụng tiếp theo. Ảnh: Bloomberg.

Báo cáo cho thấy phần lớn giá trị kinh tế trên App Store đến từ các dịch vụ thực tế thay vì nội dung số. Trong năm 2025, nhóm hàng hóa và dịch vụ vật lý như bán lẻ, giao đồ ăn, gọi xe và du lịch đóng góp khoảng 1.100 tỷ USD . Doanh thu từ hàng hóa và dịch vụ số đạt 149 tỷ USD , trong khi quảng cáo trong ứng dụng mang về thêm 151 tỷ USD .

Apple cũng cho biết App Store hiện phục vụ trung bình hơn 850 triệu người dùng mỗi tuần tại 175 quốc gia và vùng lãnh thổ. Quy mô người dùng lớn tiếp tục giúp các nhà phát triển tiếp cận khách hàng toàn cầu và mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua nền tảng này.

Bên cạnh việc trở thành xu hướng mới trên App Store, AI còn đang thay đổi cách các ứng dụng được xây dựng. Apple cho biết nhiều nhà phát triển đã bắt đầu tích hợp AI vào các sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ chăm sóc sức khỏe, chỉnh sửa ảnh và video cho đến các công cụ làm việc có khả năng tự động hóa tác vụ.

Để hỗ trợ xu hướng này, Apple đang mở rộng bộ công cụ AI dành cho lập trình viên. Một trong những nền tảng đáng chú ý là Foundation Models Framework, cho phép nhà phát triển khai thác mô hình ngôn ngữ lớn của Apple Intelligence ngay trên thiết bị. Theo Apple, cách tiếp cận này giúp bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, hỗ trợ hoạt động ngoại tuyến và không phát sinh chi phí suy luận AI.

Ngoài ra, phiên bản Xcode 26 sắp ra mắt cũng sẽ được bổ sung các tính năng lập trình bằng AI. Apple cho biết công nghệ "agentic coding" có thể hỗ trợ thực hiện một số tác vụ với mức độ tự động hóa cao hơn, giúp lập trình viên rút ngắn thời gian phát triển và thử nghiệm ứng dụng.

Những công cụ mới dự kiến sẽ trở thành một trong các chủ đề trọng tâm tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu WWDC 2026, diễn ra vào tuần tới. Theo Apple, sự kiện năm nay sẽ mang đến hơn 100 phiên nội dung dành cho lập trình viên, tập trung vào các công nghệ, API và nền tảng mới trên hệ sinh thái của hãng.