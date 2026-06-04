Apple cập nhật cho iPhone tính năng Android có từ 15 năm trước

Một tính năng đã quen thuộc trên nhiều thiết bị Android có thể xuất hiện trên iPhone khi Apple bước vào cuộc đua smartphone màn hình gập.

Apple được cho là đang phát triển tính năng tối ưu màn hình lớn, vốn đã phổ biến trên nhiều thiết bị Android. Ảnh: MacRumors.

Apple được cho đang phát triển một tính năng mới trên iOS 27 nhằm cải thiện khả năng hiển thị ứng dụng trên màn hình lớn và ở chế độ ngang. Đi kèm với đó là khả năng chia cửa sổ ứng dụng trên thiết bị iPhone. Động thái này được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên dự kiến ra mắt trong năm nay. Thực tế, giải pháp tương tự đã có mặt trên điện thoại Samsung, LG từ những năm 2012.

Thông tin được tài khoản rò rỉ Fixed Focus Digital chia sẻ trên mạng xã hội Weibo. Theo blogger này, Apple đang nghiên cứu một cơ chế có tên tạm gọi là "Parallel View", cho phép các ứng dụng trên iPhone tự động thích nghi với màn hình rộng mà không yêu cầu nhà phát triển phải thiết kế lại giao diện.

Hiện nay, phần lớn ứng dụng trên iPhone được xây dựng cho màn hình dọc với tỷ lệ dài và hẹp. Đây là một trong những hạn chế lớn nhất của iOS khi mở rộng sang các thiết bị màn hình lớn hoặc màn hình gập. Nếu không có giải pháp ở cấp độ hệ điều hành, nhiều ứng dụng có thể xuất hiện với các khoảng trống màu đen hoặc hiển thị kém tối ưu trên màn hình kích thước lớn.

Theo Fixed Focus Digital, Apple đang tìm cách xử lý vấn đề này tương tự cách hệ điều hành HarmonyOS của Huawei thích ứng ứng dụng cho màn hình rộng. Tuy nhiên, nguồn tin nhấn mạnh Apple không sao chép trực tiếp giải pháp của Huawei mà phát triển một cơ chế riêng dựa trên kinh nghiệm tối ưu giao diện đã có trên iPadOS.

Thực tế, iPad từ lâu đã sở hữu khả năng điều chỉnh giao diện ứng dụng ở cấp độ hệ thống khi người dùng chuyển đổi giữa chế độ dọc và ngang. Trong khi đó, iOS trên iPhone vẫn chưa có cơ chế tương tự.

Thông tin mới cũng củng cố báo cáo trước đó của nhà báo Mark Gurman từ Bloomberg. Vào tháng 3, Gurman cho biết iOS 27 sẽ hỗ trợ chạy đồng thời hai ứng dụng trên màn hình bên trong của iPhone gập. Hệ điều hành này được cho là sẽ mang nhiều đặc điểm của iPadOS hơn, bao gồm giao diện đa nhiệm và thanh điều hướng đặt bên trái trong các ứng dụng tương thích.

Các tin đồn gần đây cho biết mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple có thể sở hữu màn hình bên trong khoảng 7,8 inch. Kích thước này tiệm cận máy tính bảng cỡ nhỏ, khiến việc tối ưu hóa ứng dụng trở thành yêu cầu bắt buộc nếu Apple muốn mang lại trải nghiệm liền mạch cho người dùng.

Bên cạnh các thay đổi liên quan đến màn hình gập, iOS 27 được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng các tính năng AI, nâng cấp Siri và bổ sung nhiều tùy chọn tùy biến giao diện hơn. Apple dự kiến công bố hệ điều hành mới tại sự kiện WWDC 2026 diễn ra trong tháng này trước khi phát hành chính thức vào mùa thu cùng dòng iPhone 18 Pro và chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên.