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Công nghệ AI

Apple có gì để 'khoe' trong tuần sau?

  • Thứ tư, 3/6/2026 19:23 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Apple dự kiến sử dụng mô hình AI chạy trên thiết bị để thu hút sự chú ý tại hội nghị lập trình viên diễn ra vào tháng 6.

Khán giả xem bài phát biểu chính của Apple tại WWDC 2025. Ảnh: Bloomberg.

Theo nguồn tin từ The Information, hội nghị WWDC 2026 sắp diễn ra của Apple sẽ tập trung vào khả năng vận hành AI trực tiếp trên thiết bị. Hãng có thể tận dụng kinh nghiệm 15 năm thiết kế chip để đảm bảo các tính năng hoạt động mượt mà, ổn định.

Cụ thể, Apple dự kiến chia sẻ về lợi thế của chip xử lý iPhone, Apple Watch và Mac trong việc xử lý các truy vấn AI cục bộ. Hãng cũng sẽ liệt kê các ưu điểm của AI trên thiết bị so với máy chủ đám mây.

"Dù đám mây vẫn cần thiết cho các truy vấn phức tạp, Apple sẽ nhấn mạnh xử lý cục bộ với ưu điểm tiết kiệm chi phí, bảo vệ quyền riêng tư tốt hơn so với chạy trên các trung tâm dữ liệu khổng lồ mà đối thủ theo đuổi", trang tin MacRumors dẫn lời The Information.

Là một phần trong thỏa thuận với Google, Apple được dự đoán sử dụng phiên bản lớn của Gemini để huấn luyện cho một phiên bản mô hình nhỏ hơn, có khả năng chạy trực tiếp trên phần cứng.

Apple cũng cân nhắc mua lại các công ty trong lĩnh vực để thu nhỏ kích thước mô hình. Một trong những công ty lọt vào tầm ngắm là Liquid AI, startup có trụ sở tại Massachusetts (Mỹ), chuyên phát triển mô hình AI chạy cục bộ.

Theo mô tả, một số truy vấn vẫn cần xử lý đám mây. Apple được cho đã chấp nhận sử dụng công nghệ điện toán của Nvidia trong Google Cloud để xử lý mô hình lớn hơn.

Hệ thống này có thể mã hóa dữ liệu và mô hình AI trong quá trình xử lý, có thể khiến chi phí hiệu năng tăng nhẹ nhưng bảo mật tốt hơn.

Nếu tin đồn chính xác, thỏa thuận này có sự khác biệt lớn so với lúc Apple Intelligence mới ra mắt. Thời điểm đó, Táo khuyết cho biết toàn bộ truy vấn đám mây được xử lý bởi hệ thống máy chủ độc quyền Private Cloud Computing, hoạt động dựa trên chip tự phát triển.

Dù vận hành thông qua máy chủ Google, tin đồn cho biết Apple vẫn sử dụng tên gọi Private Cloud Computing.

Tuy ưu tiên xử lý cục bộ, tin đồn cho biết mô hình của Apple vẫn có giới hạn đáng kể. Phiên bản Gemini đầy đủ có hàng nghìn tỷ tham số. Trong khi đó, hãng được cho gặp khó khăn khi chạy mô hình này trên máy chủ riêng, vốn sử dụng cùng chip xử lý của máy tính Mac.

Apple Intelligence ra mắt lần đầu tại WWDC 2024. Quá trình triển khai gặp nhiều trở ngại do người dùng ít đón nhận, cũng như nhiều tính năng bị hoãn phát hành so với lịch trình ban đầu, bao gồm Siri phiên bản mới. Hãng dự kiến công bố chính thức trợ lý mới tại WWDC 2026 vào ngày 8/6.

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