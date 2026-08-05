Nên đặt tủ lạnh cách tường bao xa

Nhiều hãng sản xuất khuyến cáo không nên kê tủ lạnh sát tường. Chỉ vài centimet khoảng trống cũng có thể giúp thiết bị làm lạnh hiệu quả hơn.

Khoảng cách giữa tủ lạnh và tường sẽ giúp thiết bị hoạt động hiệu quả hơn. Ảnh: Whirlpool.

Nhiều người khi lắp đặt tủ lạnh thường chỉ quan tâm đến việc tìm vị trí phù hợp trong gian bếp. Tuy nhiên, khoảng cách giữa thiết bị và tường là yếu tố được hầu hết nhà sản xuất nhấn mạnh trong hướng dẫn sử dụng.

Trong quá trình hoạt động, máy nén và hệ thống trao đổi nhiệt của tủ lạnh liên tục tỏa nhiệt. Nếu khoảng không xung quanh quá hẹp, luồng khí nóng không thể lưu thông hiệu quả, khiến dàn ngưng tụ phải hoạt động nhiều hơn để duy trì nhiệt độ bên trong tủ. Điều này làm tăng lượng điện tiêu thụ và còn có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của linh kiện về lâu dài.

Đó cũng là lý do nhiều hãng điện máy đều đưa ra yêu cầu về khoảng cách tối thiểu khi lắp đặt tủ lạnh. Người dùng không được khuyến khích tận dụng tối đa diện tích bằng cách kê sát tường hoặc sát các vật dụng khác.

Theo hướng dẫn lắp đặt của LG, mặt sau của tủ lạnh nên để cách tường khoảng 10 cm nhằm tạo không gian cho không khí lưu thông và tản nhiệt. Hai bên thân tủ cũng cần có khoảng hở nhất định, thường từ khoảng 5 cm trở lên, đồng thời phía trên tủ không nên bị che kín.

Samsung cũng đưa ra những khuyến nghị tương tự trong tài liệu hướng dẫn lắp đặt. Tùy từng dòng sản phẩm và từng thị trường, hãng yêu cầu khoảng cách tối thiểu phía sau tủ từ khoảng 2,5 cm trở lên. Tuy nhiên, nếu không gian cho phép, Samsung khuyến nghị nên chừa khoảng 5-7,5 cm phía sau để tối ưu khả năng lưu thông không khí.

Các hãng gia dụng khuyến khích khoảng cách đặt tủ lạnh với tường. Ảnh: Samsung/LG.

Whirlpool, một trong những hãng điện gia dụng lớn nhất thế giới, khuyên hãy chừa khoảng trống tối thiểu 6,35 mm ở mỗi bên và phía trên tủ. Đây là khoảng cách giúp cửa tủ có thể mở ra hoàn toàn nếu lắp sát một bức tường cố định.

Bên cạnh đó, một số tài liệu của hãng cũng khuyến nghị chừa khoảng trống ở hai bên và phía trên tủ để tránh cản trở quá trình tản nhiệt cũng như giúp người dùng dễ dàng vệ sinh khu vực phía sau thiết bị.

Ngoài việc không kê sát tường, nhiều nhà sản xuất còn lưu ý người dùng một số nguyên tắc khác khi lắp đặt tủ lạnh. Trước hết, thiết bị nên được đặt trên bề mặt bằng phẳng và chắc chắn để hạn chế rung lắc trong quá trình vận hành. Việc đặt tủ bị nghiêng có thể khiến cửa đóng không kín hoặc ảnh hưởng đến hiệu quả làm lạnh.

Các hãng cũng khuyến cáo không nên đặt tủ lạnh sát bếp gas, lò nướng hoặc nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp. Nhiệt độ môi trường quá cao sẽ khiến hệ thống làm lạnh phải hoạt động nhiều hơn, từ đó làm tăng mức tiêu thụ điện.

Theo Whirpool, tủ lạnh nên được vận hành ở nơi có nhiệt độ môi trường từ tối thiểu 13 đến tối đa 43 độ C. Nếu sử dụng ngoài khoảng nhiệt độ khuyến nghị, tủ lạnh có thể không duy trì được mức nhiệt phù hợp, nhiệt độ bên trong dao động hoặc không đạt hiệu suất hoạt động tối ưu.

Ngoài ra, người dùng nên đảm bảo cửa tủ có đủ không gian để mở hoàn toàn. Điều này ngoài khiến thao tác lấy thực phẩm thuận tiện hơn còn giúp ngăn kéo bên trong có thể kéo ra dễ dàng khi cần vệ sinh hoặc bảo dưỡng.