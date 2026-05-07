Lý do ổ nhanh đầy khi dùng Google Chrome

Sau một bản cập nhật gần đây, Google Chrome âm thầm tải xuống 4 GB dữ liệu mô hình AI trực tiếp về máy tính mà không hề đưa ra bất kỳ cảnh báo nào.

Google Chrome tự tải về mô hình AI dung lượng khoảng 4 GB mà không có thông báo rõ ràng. Ảnh: The Verge.

Theo phát hiện từ chuyên gia bảo mật The Privacy Guy, bản cập nhật mới nhất của trình duyệt Google Chrome đã tự động cài đặt bộ mô hình AI cục bộ nặng tới 4 GB có tên Gemini Nano vào thẳng thiết bị của người dùng.

Cụ thể, khối dữ liệu khổng lồ này được trình duyệt ẩn giấu dưới dạng một tệp có tên "weights.bin" nằm bên trong thư mục hệ thống "OptGuideOnDeviceModel". Đáng chú ý, quá trình này diễn ra hoàn toàn trong nền và trình duyệt cũng không hề xin phép hay thông báo rõ ràng cho người dùng về không gian lưu trữ bị chiếm dụng này.

Theo 9to5Google, các tính năng AI mới được cập nhật bao gồm công cụ hỗ trợ soạn thảo văn bản và hệ thống phát hiện trang web lừa đảo theo thời gian thực, từng được Google ra mắt từ tháng 5/2025.

Trên trang thông tin dành cho nhà phát triển, phía Google đưa ra giải thích Chrome sẽ tự động lựa chọn tải xuống mô hình Gemini Nano dựa trên cấu hình phần cứng cụ thể của từng người dùng. Các bản cập nhật cho mô hình này cũng sẽ tự động chạy ngầm.

Để trấn an người dùng về dung lượng bị chiếm dụng, Google khẳng định Gemini Nano sẽ là thứ đầu tiên bị loại bỏ nếu trình duyệt Chrome phát hiện sắp hết dung lượng lưu trữ trên máy tính.

"Chrome chủ động quản lý không gian ổ đĩa để đảm bảo người dùng không bị hết dung lượng. Mô hình Gemini Nano sẽ tự động bị xóa nếu không gian ổ đĩa trống của thiết bị giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định", đại diện Google cho biết.

The Verge lưu ý người dùng có thể xóa tệp này theo cách thủ công, nhưng Chrome vẫn sẽ tải xuống lại. Cách duy nhất để không phải cài đặt mô hình AI này là tắt cài đặt "on-device AI" (AI trên thiết bị) trong Settings.