Apple lại gây bất ngờ

Nguồn cung khan hiếm khiến Apple tiếp tục loại bỏ cấu hình RAM 256 GB trên một dòng máy tính cao cấp.

Mac Studio M3 Ultra. Ảnh: The Verge.

Theo ghi nhận từ Basic Apple Guy, Apple đã loại bỏ tùy chọn RAM 256 GB cho Mac Studio M3 Ultra, phiên bản Mac Studio mạnh nhất hiện tại của công ty.

Động thái trên đồng nghĩa Mac Studio M3 Ultra hiện chỉ còn dung lượng RAM 96 GB. Hồi tháng 3, Táo khuyết cũng loại bỏ tùy chọn 512 GB cho sản phẩm.

Thay đổi trên được áp dụng toàn cầu. Trên cửa hàng trực tuyến của Apple ở Việt Nam, Mac Studio M3 Ultra cũng chỉ còn phiên bản RAM 96 GB. Khả năng tùy chỉnh những linh kiện còn lại không thay đổi, gồm CPU 28 hoặc 32 nhân, SSD từ 1 TB đến 16 TB.

Mac Studio M4 Max vẫn hỗ trợ chọn RAM từ 36 GB đến 96 GB. Tuy vậy, chưa rõ phiên bản này có bị cắt giảm một số tùy chọn trong tương lai như mẫu M3 Ultra hay không.

Trong buổi báo cáo kết quả kinh doanh tổ chức cuối tháng 4, CEO Tim Cook đề cập tình trạng thiếu hụt nguồn cung với một số mẫu Mac mini và Mac Studio.

Theo 9to5Mac, Cook dẫn lý do đến từ sự quan tâm của khách hàng nhằm vận hành các tác nhân AI (AI agent), chẳng hạn như OpenClaw, khiến nhu cầu mua Mac mini và Mac Studio vượt xa dự đoán.

"Với Mac mini và Mac Studio, cả hai là những nền tảng tuyệt vời cho AI và những công cụ tác nhân. Người dùng nhận ra điều đó nhanh hơn so với dự đoán của chúng tôi, khiến nhu cầu cao hơn dự kiến", Cook nhấn mạnh.

CEO Apple giải thích rằng công ty đã đánh giá thấp lượng máy cần sản xuất, do đó cần thời gian đáng kể nhằm đáp ứng nhu cầu. Kết hợp tình trạng khan hiếm chip và bộ nhớ tiên tiến, nguồn cung Mac mini và Mac Studio nhiều khả năng tiếp tục hạn chế trong vài tháng tới.

Người dùng chỉ còn tùy chọn RAM 96 GB khi mua Mac Studio M3 Ultra tại Apple. Ảnh: Basic Apple Guy.

Vào ngày 3/5, Apple cũng loại bỏ tùy chọn SSD 256 GB cho Mac mini M4 trên toàn cầu, chỉ còn các dung lượng 512 GB trở lên. Điều này đồng nghĩa giá khởi điểm của sản phẩm đắt hơn 30-40% tùy thị trường.

Ví dụ tại Mỹ, Mac mini hiện có giá khởi điểm 799 USD cho cấu hình chip M4, 16 GB RAM và 512 GB dung lượng lưu trữ. Trong khi đó, trước đây máy được niêm yết từ 599 USD với cấu hình chip M4, 16 GB RAM và 256 GB.

Cấu hình 512 GB vốn luôn có giá 799 USD từ đầu. Nhưng những khách hàng có nhu cầu, không thể mua một chiếc Mac mini giá rẻ ở mốc 600 USD từ Apple.

Không chỉ máy tính để bàn, Apple cũng dự báo tình trạng thiếu hụt nguồn cung MacBook Neo. Theo CEO Tim Cook, nhu cầu với mẫu laptop giá rẻ này "vượt trội", giúp hãng lập kỷ lục về lượng người dùng mới tiếp cận máy Mac.