Kế hoạch lớn của Apple

Apple đang nghiên cứu khả năng hợp tác cùng Intel và Samsung để gia công chip xử lý, giảm phụ thuộc vào đối tác TSMC.

Đây có thể là một trong những động thái lớn cuối cùng trong giai đoạn Tim Cook làm CEO của Apple. Ảnh: Bloomberg.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, Apple đang thảo luận với Intel và Samsung để sản xuất chip xử lý tại Mỹ cho một số sản phẩm. Động thái này sẽ giúp công ty đa dạng hóa lựa chọn ngoài đối tác lâu năm TSMC.

Apple được cho đã khởi động giai đoạn đàm phán ban đầu với Intel. Lãnh đạo công ty cũng đến thăm một nhà máy đang xây của Samsung tại Texas, nơi dự kiến sản xuất các loại chip tiên tiến.

Đến hiện tại, mọi thứ còn trong giai đoạn đàm phán sơ bộ, chưa chắc đạt thỏa thuận. Một nguồn tin giấu tên cho biết Apple vẫn lo ngại về việc không sử dụng công nghệ từ TSMC, khả năng đàm phán đổ vỡ hoàn toàn có thể xảy ra.

Cơ hội cho Intel, Samsung

Hơn 10 năm qua, Apple tự thiết kế chip xử lý trên sản phẩm, sau đó hợp tác sản xuất cùng TSMC. Hiện nay, iPhone hay máy tính Mac đời mới đều dùng tiến trình chip 3 nm.

Kể cả với vị thế một trong những khách hàng lớn nhất của TSMC, Apple vẫn không thể tránh khỏi tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng.

Gần đây, thị trường chip chịu sức ép lớn từ nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu AI, cùng với nhu cầu trang bị máy Mac để chạy mô hình AI không cần Internet. Điều đó cho thấy Apple có cơ sở mở rộng đối tác cung ứng chip.

Theo Bloomberg, các lãnh đạo Apple đã thảo luận về vấn đề trong buổi báo cáo doanh thu quý II tuần trước. Họ cho rằng tình trạng thiếu chip trên iPhone và Mac đang ảnh hưởng đến tăng trưởng chung.

"Chúng tôi đang kém linh hoạt hơn trong chuỗi cung ứng so với bình thường", CEO Tim Cook cho biết.

Logo trước cửa hàng Apple tại Paris (Pháp). Ảnh: Reuters.

Dù vậy, việc tìm kiếm nhà cung ứng dự phòng không đơn giản. So với công nghệ và quy mô của TSMC, Intel hay Samsung hiện chưa thể đáp ứng yêu cầu tương tự một cách tin cậy.

Với Intel, tìm kiếm khách hàng gia công chip là một phần quan trọng của kế hoạch vực dậy công ty dưới thời CEO Lip-Bu Tan.

Công ty vẫn đang tìm kiếm những khách hàng đầu tiên sau nhiều lần thất bại. Việc ký hợp đồng với Apple sẽ là thành công lớn với Intel, có thể thu hút nhiều khách hàng mới.

Samsung có phần thành công hơn Intel, nhưng vẫn cách TSMC khá xa về thị phần gia công chip. Công ty Hàn Quốc có thể tăng uy tín nếu có được khách hàng lớn như Apple, vốn là đối thủ cạnh tranh trong thị trường smartphone và một số lĩnh vực khác.

Khó khăn của Apple

Apple và Intel có lịch sử hợp tác thăng trầm. Intel từng thiết kế và sản xuất chip xử lý cho máy Mac từ năm 2006-2020, trước khi Apple chuyển sang dòng chip M tự thiết kế. Hơn 10 năm trước, Samsung cũng từng sản xuất chip xử lý cho iPhone.

Các cuộc thảo luận diễn ra trước khi tình trạng khan hiếm chip xuất hiện. Ngoài việc củng cố nguồn cung, hợp tác với Intel còn mang đến lợi ích tiềm năng khác. Một số lãnh đạo cho rằng điều này có thể cải thiện mối quan hệ giữa Apple với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đối với Samsung, công ty này đang nghiên cứu sản xuất thêm linh kiện cho iPhone và các sản phẩm khác, bao gồm bộ phận quản lý nguồn điện, theo thông báo từ Apple.

Apple ưu tiên hợp tác với ít nhất 2 nhà cung ứng cho mỗi linh kiện chính. Điều này giúp công ty có lợi thế trong đàm phán giá cả, hạn chế gián đoạn nguồn cung. Ví dụ, màn hình trên sản phẩm Apple luôn được sản xuất bởi nhiều công ty khác nhau.

CEO Lip-Bu Tan của Intel. Ảnh: Bloomberg.

CEO Tim Cook từ lâu đã cảnh báo rủi ro khi phụ thuộc vào một vùng lãnh thổ để cung cấp các linh kiện quan trọng, bao gồm hoạt động sản xuất chip tại Đài Loan.

Trong một cuộc họp toàn thể với nhân viên Apple năm 2022, Cook thậm chí nói rằng việc "bất cứ đâu sản xuất 60% lượng linh kiện không phải vị thế chiến lược", ám chỉ đến lượng lớn chip trên toàn cầu được sản xuất tập trung tại các nhà máy ở Đài Loan.

Kể từ đó, Apple hợp tác chặt chẽ với TSMC để mở rộng hoạt động tại Phoenix, nơi đặt một cơ sở sản xuất lượng nhỏ chip. Trong khi đó, công ty đặt mục tiêu sản xuất 100 triệu chip tại Arizona vào năm 2026.

Con số trên chỉ đáp ứng phần nhỏ thiết bị Apple xuất xưởng mỗi năm. Giờ đây, Táo khuyết còn đối mặt tình trạng thiếu bộ nhớ. Tuy nhiên, Cook khẳng định việc tìm đủ chip xử lý chính (SoC) khó khăn hơn.

"Hạn chế chủ yếu đến từ công nghệ sản xuất tiên tiến mà các SoC của chúng tôi cần đến, chứ không phải bộ nhớ", CEO Apple cho biết. Điều này khiến công ty khó đáp ứng nhu cầu với các sản phẩm như Mac mini và Mac Studio.

Những vấn đề trong chuỗi cung ứng cũng ảnh hưởng đến dòng iPhone 17 Pro. Hiện nay, Apple đang cố gắng để tình trạng không ảnh hưởng đến những dòng sản phẩm khác, bao gồm AirPods và Apple Watch, Bloomberg đưa tin.