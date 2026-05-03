Macbook Neo vẫn cháy hàng

Gần một tháng sau khi ra mắt tại Việt Nam, lượng hàng MacBook Neo cung ứng cho thị trường trong nước vẫn khan hiếm, chưa sẵn để mua ngay trên website Apple.

MacBook Neo bản màu Hồng phớt, đang cháy hàng tại Việt Nam.

Ngày 10/4, Apple phát hành Macbook Neo tại Việt Nam, sau các thị trường lớn khoảng 2 tuần. Trên website chính thức của hãng, sản phẩm nhanh chóng cháy hàng chỉ vài giờ sau đó. Người dùng được thông báo phải đợi 2-3 tuần. Sau 20 ngày mở bán, tình hình vẫn chưa được khắc phục.

Hiện tại, khách hàng đặt mua Macbook Neo, không phân biệt bộ nhớ, màu sắc, đều không sẵn để giao ngay. Người dùng thanh toán lúc này, phải chờ ít nhất 2-3 tuần để nhận máy. Diễn biến cho thấy sự quan tâm từ thị trường trong nước cho dòng máy tính giá rẻ của Apple.

Diễn biến tương tự cũng xuất hiện ở các đại lý lớn. Trên website hệ thống Thế Giới Di Động, các bản màu Hồng phớt, Xám, Vàng nhạt được thông báo hết hàng tạm thời ở cả hai phiên bản. Ở FPT Shop, CellphoneS, giá thiết bị được giảm khoảng 500.000 đồng so với niêm yết. Tuy nhiên, mức này vẫn cao hơn khoảng 2 triệu đồng với giá dành cho học sinh - sinh viên khi mua trên Apple Store.

Sản phẩm cũng không sẵn hàng giao ngay tại đại lý. Ảnh: TGDĐ.

Mức giá của MacBook Neo là nguyên nhân chính khiến khách hàng quan tâm. Với giá mở bán từ 16,5 triệu, giảm xuống còn 14 triệu nếu có tài khoản sinh viên, máy tính mới của Apple đánh thẳng vào phân khúc phổ biến nhất của laptop chạy Windows. Đó là chưa kể nguồn cung chip nhớ khan hiếm do cuộc đua AI khiến các hãng máy tính phải cân nhắc rất kỹ mới có thể giữ giá bán cũ trong giai đoạn này.

Trong khi đó, đại diện một chuỗi bán lẻ lớn tại Việt Nam nhận định Apple làm chủ được chuỗi cung ứng, đảm bảo nguồn hàng, nên có thể duy trì giá bán hiện tại đến cuối năm.

Chance Miller, cây viết tại 9to5Mac, nhận xét tình trạng thiếu hụt MacBook Neo xuất phát từ việc Apple đã tính toán sai nhu cầu thị trường. Một báo cáo từ chuyên gia phân tích Tim Culpan cho biết công ty đã đánh giá sai mức độ quan tâm đến MacBook Neo đến mức có nguy cơ cạn kiệt hoàn toàn chip A18 Pro.

MacBook Air M5 mới dường như không bị ảnh hưởng nhiều bởi tình trạng này. Dù ra mắt cùng đợt với MacBook Neo, nếu mua qua website của Apple, người dùng chỉ cần đợi vài ngày với cấu hình cơ bản.