Lôi Quân cảnh báo

CEO Lôi Quân của Xiaomi cảnh báo giá chip nhớ sẽ tiếp tục leo thang đến năm 2027, kéo theo giá smartphone tăng mạnh và khuyên người dùng nên đổi điện thoại sớm nếu có kế hoạch.

Tại sự kiện ra mắt sản phẩm ngày 21/5, CEO Xiaomi đưa ra cảnh báo thẳng thắn với người tiêu dùng. "Nếu bạn định đổi điện thoại trong năm tới, hãy làm điều đó càng sớm càng tốt", ông Lôi nói. Đây là lần hiếm hoi một CEO công khai khuyên người dùng mua hàng ngay trước khi chính sản phẩm của mình tăng giá.

Tuyên bố này không phải lời nói ngẫu hứng. Xiaomi 17 Max, sản phẩm mới nhất vừa ra mắt tại sự kiện, có giá khởi điểm 4.799 NDT (khoảng 706 USD ), cao hơn 300 NDT so với Xiaomi 17 tiêu chuẩn. Máy có 4 tùy chọn cấu hình gồm 2 cấu hình RAM 12 GB và 16 GB, đi kèm bộ nhớ trong 256 GB hoặc 512 GB.

Không chỉ riêng Lôi Quân, các lãnh đạo cấp cao khác của Xiaomi cũng liên tục phát tín hiệu về tình trạng khó khăn. Lu Weibing, Chủ tịch thương hiệu Redmi, thừa nhận thẳng thắn rằng mức giá khởi điểm 2.999 nhân dân tệ ( 440 USD ) của REDMI K90 Max đang khiến công ty thua lỗ nặng nề. Ông dự báo từ trong nửa cuối năm nay, một số smartphone cao cấp nội địa tại Trung Quốc sẽ vượt mốc 10.000 NDT (khoảng 1.470 USD ).

Trước áp lực đó, Xiaomi đã điều chỉnh giá nhiều mẫu điện thoại. Ngày 3/4, công ty tăng giá REDMI K90 Pro Max thêm 200 NDT ( 30 USD ) cũng như hủy bỏ các chương trình khuyến mãi cho Turbo 5 và Turbo 5 Max.

Ngược lại, Xiaomi cũng giảm giá nhiều mẫu ra mắt năm ngoái. Ngày 14/5, Xiaomi thông báo mẫu 15 Ultra giảm 1.500 NDT ( 220 USD ), còn REDMI K90 Pro Max và Xiaomi 17 mỗi mẫu giảm 520 NDT ( 77 USD ).

Các chuyên gia gọi đây là chiến lược 2 hướng. Hãng thanh lý hàng cũ bằng khuyến mãi, trong khi giữ giá cao cho các sản phẩm mới, phản ánh đúng thực trạng chi phí linh kiện đang leo thang. CEO Lôi Quân khẳng định Xiaomi sẽ nỗ lực giảm thiểu tác động của chi phí bộ nhớ lên người tiêu dùng thông qua cải thiện hiệu quả nội bộ. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận việc điều chỉnh giá là không thể tránh khỏi trong bối cảnh hiện tại.

Về dài hạn, ông nhấn mạnh vai trò của đầu tư công nghệ. CEO Xiaomi xác định chip, hệ điều hành và AI là 3 công nghệ cốt lõi định hướng chiến lược.

"6 năm trước, chúng tôi đã lên kế hoạch đầu tư 100 tỷ NDT ( 14,7 tỷ USD ) trong vòng 5 năm. Hiện tại, chúng tôi đã đạt được những bước đột phá trong nhiều lĩnh vực như ôtô, chip, mô hình AI quy mô lớn và robot", ông Lôi nói.