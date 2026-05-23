Lần đầu của Apple

Giữa lúc thị trường gặp nhiều biến động, lần đầu tiên vị trí hãng smartphone lớn nhất thế giới quý I thuộc về Apple.

iPhone 17 Pro. Ảnh: The Verge.

Theo dữ liệu từ hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, Apple là cái tên dẫn đầu thị trường smartphone toàn cầu quý I. Đây cũng là lần đầu Táo khuyết đạt vị trí này trong quý đầu tiên của năm.

Thị phần smartphone của Apple giai đoạn trên đạt 21%, doanh số tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn thành công tiếp tục đến từ iPhone 17. Theo Counterpoint Research, 3 model thuộc dòng máy này đều lọt top bán chạy nhất thế giới quý I.

Trong buổi báo cáo tài chính ngày 30/4, CEO Tim Cook cũng nhấn mạnh iPhone 17 là dòng máy phổ biến nhất từ trước đến nay của Apple.

Ngoài nhu cầu ổn định với dòng iPhone 17, Counterpoint Research cho biết Apple duy trì lợi thế nhờ chủ động quản lý chuỗi cung ứng, kết hợp doanh số tăng tại Trung Quốc.

"Sự tăng trưởng của công ty còn đến từ khả năng duy trì cấu trúc giá và biên lợi nhuận cao bất chấp biến động trên thị trường bộ nhớ toàn cầu", báo cáo từ Counterpoint nhấn mạnh.

Samsung bám sát phía sau cũng với 21% thị phần, doanh số duy trì ổn định nhờ danh mục sản phẩm tối ưu, dòng Galaxy S26 được người dùng ưa chuộng.

Những vị trí tiếp theo thuộc về Xiaomi (thị phần 12%), Oppo (10%) và Vivo (7%). Doanh số của Xiaomi trong cùng giai đoạn giảm 19%, Oppo và Vivo lần lượt giảm 4% và 2%. Riêng Honor ghi nhận tăng trưởng 31% nhờ mở rộng thị trường và tích cực khuyến mãi.

Thị phần 5 hãng smartphone hàng đầu thế giới trong 6 quý gần nhất. Ảnh: Counterpoint Research.

Trong quý I, toàn thị trường smartphone tiếp tục chịu áp lực khi doanh số giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do thiếu hụt linh kiện và nhu cầu thấp. Tâm lý thị trường vẫn thận trọng khi các nhà sản xuất điều chỉnh chiến lược định giá.

Sau nhiều quý duy trì đà tăng trưởng, khu vực châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận mức giảm 3%, trong khi châu Âu giảm 6%. Khu vực Trung Đông và châu Phi có mức giảm mạnh nhất (7%), còn Mỹ Latin là khu vực duy nhất tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái (3%).

Theo MacRumors, tình trạng thiếu hụt bộ nhớ DRAM và NAND sẽ tiếp tục gây áp lực lên thị trường, khi các nhà sản xuất chip nhớ ưu tiên khách hàng thuộc lĩnh vực AI thay vì những thương hiệu smartphone.

CEO Tim Cook cho biết tình trạng thiếu bộ nhớ và tăng chi phí sẽ tác động nhiều hơn đến Apple trong cuối năm nay. Counterpoint cũng dự đoán hầu hết thương hiệu sẽ chịu ảnh hưởng tương tự, khủng hoảng bộ nhớ có thể kéo dài đến cuối năm 2027.