Sinh viên Bách Khoa được Apple mời đến Mỹ nhờ app sáng tác cho người 'mù' nhạc

Lê Nhật Hoàng, 22 tuổi, sinh viên Bách Khoa Hà Nội, lọt top 50 trong cuộc thi của Apple nhờ app biến giọng ngâm nga thành bản nhạc hoàn chỉnh, không cần biết nhạc cụ hay nhạc lý.

Ứng dụng HumMelody chuyển giai điệu ngâm nga của người dùng thành nốt nhạc, sau đó có thể phổ lại bằng nhạc cụ. Ảnh: Công Tâm.

Lê Nhật Hoàng được Apple xướng tên trong danh sách 50 Quán quân Tiêu biểu toàn cầu của Thử thách Swift dành cho Học sinh - Sinh viên (Swift Student Challenge) năm 2026. Đây là giải thưởng công nghệ dành cho lập trình viên trẻ toàn cầu, và cũng là lần đầu tiên Hoàng tham dự cuộc thi.

Với thành tích lọt vào top 50 Quán quân Tiêu biểu, Hoàng sẽ được Apple mời tham dự Hội nghị nhà phát triển toàn cầu (WWDC) tại Apple Park, California vào đầu tháng 6.

"Tôi đã theo dõi Apple và WWDC trong nhiều năm. Mỗi lần xem phần trình bày đầu tiên, tôi đều cảm thấy được truyền cảm hứng bởi cách công nghệ có thể biến những ý tưởng đơn giản thành trải nghiệm thực tế. Nhưng thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một trong những người chiến thắng", Lê Nhật Hoàng chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Sản phẩm giúp Hoàng giành giải là "HumMelody", ứng dụng cho phép người dùng ngân nga một đoạn giai điệu bằng giọng của chính mình, sau đó tự động nhận biết cao độ, chuyển thành nốt MIDI và phát lại bằng các nhạc cụ như piano, guitar, violin hoặc sáo. Người dùng còn có thể chỉnh sửa giai điệu trực tiếp trong giao diện piano roll tích hợp sẵn.

Lê Nhật Hoàng là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt tại WWDC 2026 với tư cách quán quân cuộc thi Swift Student Challenge. Ảnh: NVCC.

Với cách tiếp cận này, HumMelody hướng tới giúp việc sáng tác âm nhạc trở nên dễ tiếp cận hơn, không cần nhạc cụ, không cần lý thuyết âm nhạc. Ứng dụng đặc biệt phù hợp với những người yêu thích âm nhạc nhưng chưa từng học qua trường lớp chính quy.

Ý tưởng đến từ chính trải nghiệm cá nhân của Hoàng. Dù yêu âm nhạc từ nhỏ, Hoàng chưa từng được đào tạo nhạc cụ hay lý thuyết âm nhạc bài bản. Anh nhận ra nhiều người cũng rơi vào tình huống tương tự, khi có giai điệu trong đầu nhưng không có công cụ hoặc kiến thức để biến chúng thành một bản nhạc hoàn chỉnh.

"Thay vì bắt đầu bằng lý thuyết âm nhạc phức tạp, tôi muốn ứng dụng xuất phát từ thứ ai cũng có thể làm: giọng nói của chính mình", Hoàng chia sẻ. Do đó, HumMelody không chỉ phù hợp với người mới bắt đầu mà còn có thể hỗ trợ những người gặp khó khăn khi sử dụng các công cụ tạo nhạc truyền thống.

Để đạt được điều đó về mặt kỹ thuật không hề đơn giản. Hoàng tự xây dựng toàn bộ ứng dụng từ đầu bằng các framework thuần của Apple, không dùng thư viện bên thứ ba. Nền tảng kỹ thuật được tích lũy từ nhiều năm, bắt đầu bằng những dự án nhỏ như app ghi chú hay app học tiếng Anh trong các bài tập, trước khi bước vào một bài toán phức tạp và tham vọng hơn như HumMelody.

Trong quá trình phát triển, Hoàng tận dụng các công cụ AI để thử nghiệm và hoàn thiện thuật toán nhận diện cao độ, phần kỹ thuật cốt lõi quyết định độ chính xác của ứng dụng. Tuy nhiên, Hoàng nhấn mạnh vai trò của AI chỉ dừng lại ở mức hỗ trợ.

"AI có thể giúp lập trình viên học nhanh hơn và hiểu sâu hơn về kỹ thuật, nhưng không thể thay thế sáng tạo hay tư duy giải quyết vấn đề. Cuối cùng, bạn vẫn phải tự hiểu sâu bài toán, kiểm chứng kết quả và đưa ra quyết định", anh bạn cho biết.

Trong tương lai, Lê Nhật Hoàng dự định tiếp tục phát triển HumMelody với các tính năng nâng cao, trước hết là khả năng tạo bản phối có hợp âm phong phú hơn từ giai điệu ban đầu. Anh cũng đang cân nhắc đưa ứng dụng lên App Store, trong khi vẫn đang định hình hướng đi nghề nghiệp giữa con đường lập trình viên tự do và gia nhập một công ty trong ngành.

Trong 3 ngày tại sự kiện WWDC, Hoàng có cơ hội theo dõi trực tiếp Keynote của Apple, học hỏi từ các chuyên gia và kỹ sư, cũng như tham gia các lab thực hành chuyên sâu cùng các lập trình viên trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới.

Hoàng là đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách 50 Quán quân Tiêu biểu năm nay. Ở khu vực Đông Nam Á, còn có thêm các gương mặt đến từ Indonesia, Thái Lan và Malaysia với các ứng dụng xoay quanh quyền riêng tư dữ liệu, sức khỏe tâm thần và giáo dục về AI. Tổng cộng 350 bài thắng cuộc năm 2026 đến từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ.