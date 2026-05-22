Quy mô nhóm Giàng A Phò, Giàng A Lử vừa bị bắt

Theo cơ quan chức năng, 23 đối tượng của nhiều trang web vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố về các tội xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đường dây có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh thành thông qua các website như Cà Khịa TV, Ra Khơi TV, Cá Heo TV... với các bình luận viên được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội như Giàng A Phò, Giàng A Lử, Giàng A Lôi, Giàng A Páo, Giàng A Kê…

Quá trình bắt giữ và khám xét, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã thu giữ 28 bộ máy tính để bàn cấu hình cao, 6 máy tính bảng, 46 điện thoại thông minh các loại, 18 bộ thiết bị phát livestream chuyên dụng để phục vụ hoạt động bình luận cùng các thiết bị kết nối Internet tốc độ cao. Ngoài ra, cơ quan chức năng phong tỏa 27 tài khoản ngân hàng, thu giữ tiền mặt phong tỏa tiền trong các tài khoản ngân hàng lên đến hơn 10 tỷ đồng cùng nhiều ôtô hạng sang các loại…

Con số cho thấy quy mô đặc biệt lớn của hệ thống web lậu chuyên phát thể thao này. Đáng nói, mạng lưới Cakhia TV nói trên mới xuất hiện từ giai đoạn 2024, có lượng truy cập thấp hơn nhóm Xôi Lạc TV đã bị triệt phá hồi đầu năm. Tổ chức này tập trung chủ yếu vào bóng đá, không mở rộng sang phim lậu hay các môn thể thao khác.

Trong bản tin Thời sự tối 21/5 trên VTV1, đối tượng cầm đầu khai doanh thu của mạng lưới này chủ yếu đến từ quảng cáo cờ bạc mạng phi pháp, vốn bị cấm tại Việt Nam. Mỗi tháng hệ thống có thể thu về 1- 2 tỷ đồng , tăng lên khi cơ quan chức năng truy quét, các web lậu khác không thể truy cập. Chúng cũng trả lương “hậu hĩnh” cho bình luận viên ở mức 40-50 triệu đồng mỗi tháng.

Khác với nhóm Xôi Lạc TV, vốn nổi tiếng từ giai đoạn 2019, tập trung vào xây dựng cộng đồng trên Facebook để lôi kéo người xem lậu, BLV Cakhia TV nổi tiếng trên TikTok. Những đối tượng này hoạt động ẩn danh, ghép video bình luận với ngôn từ mạnh, tục tĩu liên quan đến các cầu thủ, câu lạc bộ hay người nổi tiếng trên Internet. Những video này thu về hàng triệu lượt xem, giúp chúng tiếp cận lượng lớn khán giả.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, trong thời gian từ ngày 15 đến 21/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao đồng loạt tiến hành triệu tập, bắt giữ, khám xét khẩn cấp và khởi tố bị can đối với 23 đối tượng tại các tỉnh, thành phố gồm Gia Lai, Tây Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, TP.HCM, Hà Nội…

Đường dây trên do đối tượng Đỗ Văn Ch. sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại xã Liên Hoà, tỉnh Phú Thọ, nơi ở hiện tại Chung cư cao cấp Empire City Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP.HCM cầm đầu.

Nhóm đối tượng thu và phát lậu bình luận của các giải bóng đá hàng đầu trên thế giới và các giải bóng đá có đội tuyển Việt Nam tham dự. Các đối tượng đang lên kế hoạch chuẩn bị xâm phạm bản quyền World Cup 2026 thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Lợi nhuận của nhóm đối tượng chủ yếu thông qua việc quảng cáo các trang cá độ bóng đá, đặc biệt ở giữa trận đấu lúc đông người xem. Tổ chức này hoạt động từ đầu năm 2024, chủ yếu với hình thức trực tuyến và đa phần không quen biết nhau. Mọi hoạt động chỉ đạo, điều hành đều thông qua các ứng dụng mạng xã hội có tính năng tự xóa tin nhắn trong thời gian ngắn. Việc thanh toán trả lương thực hiện thông qua các ví điện tử ẩn danh. Trong nhóm đối tượng bị khởi tố, có nhiều sinh viên các trường công nghệ thông tin vừa ra trường.