Bạn cùng phòng của Elon Musk giờ ra sao

  • Thứ sáu, 22/5/2026 08:42 (GMT+7)
Từng là bạn cùng phòng của Elon Musk và "công thần" của Tesla, Robin Ren hiện đã rời đỉnh cao hào quang để bắt đầu một hành trình khởi nghiệp mới tại Thượng Hải.

Robin Ren là người đàn ông Trung Quốc hiếm hoi được Elon Musk công khai thừa nhận giỏi hơn mình. Ảnh: Weibo.

Năm 1992, tại phòng ký túc xá thuộc Đại học Pennsylvania (Mỹ), hai chàng trai trẻ thường xuyên thức xuyên đêm để tranh luận về tên lửa, cơ học lượng tử và tương lai nhân loại. Một người là Elon Musk, người còn lại là Robin Ren - du học sinh Thượng Hải trầm tính, một thiên tài vật lý thực thụ.

Hơn 3 thập kỷ sau, một người đã trở thành tỷ phú công nghệ giàu nhất hành tinh, người kia âm thầm đóng vai trò "công thần" đứng sau những quyết định sinh tử của Tesla tại thị trường Trung Quốc. Đáng chú ý, người đàn ông hướng nội này lại là cái tên hiếm hoi khiến Elon Musk phải thực sự kiêng nể từ thời sinh viên.

Trong cuốn tự truyện của mình, vị tỷ phú người Mỹ từng thừa nhận: “Robin Ren là người duy nhất học vật lý giỏi hơn tôi”.

Elon Musk và Robin Ren thời đại học. Ảnh: Weibo.

Với một cá tính nổi tiếng kiêu ngạo và luôn tự tin tuyệt đối vào bản thân như Elon Musk, lời khẳng định trên được xem là sự công nhận hiếm hoi dành cho người bạn cùng phòng năm ấy.

Robin Ren là một cái tên đặc biệt trong giới công nghệ nhờ học vấn xuất sắc và mối thâm tình với Elon Musk. Từng giành huy chương vàng Olympic Vật lý Quốc tế năm 1991, ông tiếp tục sở hữu đồng thời 3 bằng cử nhân tại Đại học Pennsylvania trước khi tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Stanford.

Năm 2015, Robin Ren chính thức gia nhập Tesla. Ông nhanh chóng được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch toàn cầu phụ trách kinh doanh kiêm thị trường châu Á - Thái Bình Dương. Giai đoạn năm 2018 trở thành thử thách lớn nhất trong lịch sử Tesla.

Dòng xe Model 3 rơi vào cuộc khủng hoảng sản xuất nghiêm trọng, đẩy công ty vào nguy cơ cạn kiệt dòng tiền. Trong bối cảnh ngặt nghèo đó, Robin Ren đã mang lại một bước ngoặt mang tính lịch sử cho hãng xe điện Mỹ.

Thay vì sử dụng các lý lẽ thương mại thông thường, ông dùng tư duy đàm phán dựa trên logic kỹ thuật. Ông đã thuyết phục thành công chính quyền Thượng Hải về lợi ích dài hạn của chuỗi cung ứng xe điện. Nhờ đó, Tesla được cấp phép xây dựng siêu nhà máy Giga Shanghai dưới hình thức doanh nghiệp ôtô 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Trung Quốc.

Việc nhà máy hoàn thành và đi vào hoạt động thần tốc trong vòng chưa đầy một năm đã trực tiếp giải cứu Tesla khỏi bờ vực phá sản.

Ông Robin Ren là người góp phần giải những bài toán khó nhất của Tesla tại Trung Quốc. Ảnh: Qilai Shen/Bloomberg.

Tuy nhiên, vào năm 2020, giữa lúc cổ phiếu Tesla đang tăng phi mã và công ty đạt đỉnh cao danh vọng, ông lại bất ngờ quyết định từ chức. Sau một thời gian im ắng, ông quay trở lại Thượng Hải vào năm 2024 để thành lập Công ty Công nghệ Carbon Sinh Vạn Vật. Doanh nghiệp mới này tập trung hoàn toàn vào công nghệ bẫy carbon trực tiếp từ bầu khí quyển.

Mục tiêu cốt lõi của dự án là chuyển hóa khí nhà kính thành các sản phẩm có giá trị thương mại lớn. Công nghệ này hướng tới việc biến CO2 thành nhiên liệu hàng không bền vững và các nguyên liệu hóa chất cơ bản.

Ông Ren lựa chọn Thượng Hải làm tổng hành dinh vì nơi đây sở hữu chuỗi cung ứng ngành hóa chất hoàn chỉnh bậc nhất, nguồn năng lượng chi phí thấp và năng lực thực thi kỹ thuật vượt trội của đội ngũ kỹ sư địa phương.

Hành trình mới của Robin Ren thể hiện một triết lý sống và góc nhìn hoàn toàn khác biệt so với người bạn cũ Elon Musk. Trong khi vị tỷ phú Mỹ đang hướng tầm nhìn lên bầu trời với tham vọng chinh phục Hỏa tinh, Ren lại chọn cách ở lại mặt đất. Ông tập trung toàn bộ tâm huyết vào việc xử lý cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu và nỗ lực sửa chữa hành tinh xanh.

Việt Anh

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

