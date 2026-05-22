Cụ bà streamer 81 tuổi gặp hoạ

Sue Jacquot, cụ bà nổi tiếng trên YouTube vì chơi Minecraft để gây quỹ chữa ung thư cho cháu, bị cảnh sát ập vào nhà lúc nửa đêm sau một cuộc gọi báo tin giả.

Bà Jacquot nổi tiếng trên mạng nhờ chơi Minecraft để gây quỹ. Ảnh: GrammaCrackers.

Vào khoảng 23h ngày 12/5 (giờ Mỹ), hơn chục cảnh sát trang bị đầy đủ đã bao vây ngôi nhà của gia đình Jacquot tại Queen Creek, Arizona. Việc này xảy ra sau khi có người gọi cho 911 để báo rằng người cháu trai đã bắn chết bà và đang có ý định tự sát.

Tuy nhiên, thông tin sau đó được cảnh sát xác nhận hoàn toàn bịa đặt.

Các sĩ quan bước vào phòng ngủ, đánh thức bà Sue Jacquot đang ngủ và dẫn bà ra ngoài. Camera an ninh ghi lại toàn bộ cảnh tượng. Đoạn phát trực tiếp đang chạy lúc đó cũng vô tình ghi lại khoảnh khắc cảnh sát vào nhà.

"Họ bước vào, một người nắm lấy bên tay phải, người kia nắm lấy tay còn lại, rồi họ dẫn tôi ra ngoài và liên tục xin lỗi", bà Jacquot kể lại. Khi được hỏi phản ứng đầu tiên của mình là gì, bà bật cười và cho biết không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cảnh sát ở lại nhà bà Jacquot khoảng 3 tiếng trước khi xác nhận đây là vụ "swatting", hình thức tấn công bằng cách gọi điện báo tin giả về sự cố bạo lực nhằm kích động lực lượng cảnh sát ập đến. Cảnh sát cho biết cuộc gọi có giọng Pháp và đang tiếp tục điều tra.

Bà Jacquot là một người khá nổi tiếng trên mạng. Dưới tên GrammaCrackers, bà đã xây dựng kênh YouTube hơn 600.000 người đăng ký chỉ trong vài tháng bằng cách chơi Minecraft cùng 2 cháu trai Austin và Jack Self.

Bà bắt đầu chơi game từ mùa hè năm ngoái sau khi được hai cháu giới thiệu.

"Hai tháng đầu tiên, tôi hơi e ngại Minecraft. Nhưng tôi đã chơi nhiều hơn và thực sự rất thích nó", bà Jacquot nói trong video đầu tiên.

Kênh GrammaCrackers của bà Sue Jacquot có hơn 600.000 người theo dõi. Ảnh: GrammaCrackers.

Mục đích ban đầu của bà rất đơn giản khi dùng doanh thu quảng cáo để hỗ trợ điều trị cho Jack, người cháu mắc ung thư sarcoma hiếm gặp.

"Nó đã trải qua 200 đợt hóa trị trong khoảng một năm rưỡi và đó là một khoản chi phí rất lớn mà công ty bảo hiểm không chi trả", bà Jacquot cho biết.

Ngay sau khi biết hoàn cảnh của gia đình bà, cộng đồng đã có phản ứng ngoài mong đợi. Trang GoFundMe đã nhận hơn 48.500 USD tiền quyên góp.

"Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn đối với tất cả sự hỗ trợ mà chúng tôi đã nhận được", Austin viết trên mạng xã hội.

Ngay sau đêm bị cảnh sát ập vào nhà, cộng đồng người xem đã tràn ngập bình luận ủng hộ và gửi lời hỏi thăm. Austin cho biết sự cố cuối cùng lại gắn kết gia đình và cộng đồng chặt hơn.

"Cảnh sát đã xử lý tình huống rất chuyên nghiệp, giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại", anh nói.