Tin buồn với người sắp mua Switch 2

  • Chủ nhật, 10/5/2026 12:31 (GMT+7)
Máy chơi game Nintendo Switch 2 sẽ tăng giá từ ngày 1/9, nguyên nhân đến từ áp lực lợi nhuận và khan hiếm linh kiện.

Nintendo xác nhận sắp tăng giá máy chơi game Switch 2 từ 450 USD lên 500 USD. Quyết định đến từ áp lực lợi nhuận sau một năm sản phẩm có mặt trên thị trường.

Mức giá mới sẽ áp dụng trên toàn cầu từ ngày 1/9. Dựa trên báo cáo tài chính công bố ngày 8/5, Nintendo dự báo lợi nhuận năm tài chính tiếp theo đạt 2,4 tỷ USD, thấp hơn so với ước tính trung bình từ giới phân tích (3,06 tỷ USD).

Nintendo dự kiến bán được 16,5 triệu máy Switch trong năm tài chính tiếp theo (kết thúc tháng 3/2027). Trong năm tài chính vừa qua, doanh số thiết bị đạt 19,9 triệu.

Theo Bloomberg, Switch ghi nhận tốc độ bán nhanh nhất trong lịch sử các dòng máy chơi game gia đình, một phần đến từ việc người dùng lo ngại tăng giá do thuế quan của Mỹ.

Trong năm tiếp theo, Nintendo ước tính phần lớn doanh thu đến từ phần mềm. Mảng kinh doanh phần cứng của công ty gặp khó khăn trong 6 tháng qua do khan hiếm linh kiện. Chiến tranh tại Iran cũng làm tăng chi phí vận chuyển và logistics.

Nintendo dự kiến chịu ảnh hưởng khoảng 640 triệu USD do tăng giá bộ nhớ, vật liệu và chi phí thuế quan.

Hideki Yasuda, nhà phân tích từ Toyo Research Advice, cho rằng dự báo mới nhất của Nintendo khá bi quan, dù công ty này vẫn thận trọng mỗi khi ước tính kết quả kinh doanh.

"Việc tăng giá khá dễ hiểu trong bối cảnh kinh tế vĩ mô hiện tại. Tuy nhiên nếu giá cao dẫn đến doanh số thấp hơn dự kiến, cần đặt câu hỏi rằng liệu Switch 2 có tạo ra sức hút đủ lớn ngay từ đầu không", Yasuda nhận định.

Doanh số game của Switch 2 vẫn chưa đột phá dù hệ máy đã bán gần một năm. Đầu tháng 5, Nintendo công bố phiên bản làm lại của tựa game nổi tiếng Star Fox, dù công ty dự báo thách thức vẫn hiện hữu.

Cổ phiếu Nintendo trải qua đợt lao dốc tệ nhất thập kỷ, riêng năm nay giảm hơn 30%, một phần do nhà đầu tư không hài lòng về lợi nhuận của Switch 2. Cho đến nay, Nintendo kiên quyết không tăng giá sản phẩm, nhằm duy trì khả năng tiếp cận nhiều người dùng nhất có thể.

Sau thành công bất ngờ của Pokémon Pokopia trong quý tài chính gần nhất, đà tăng trưởng của Nintendo sẽ phụ thuộc vào sản phẩm khác trong cả năm.

Theo Bloomberg, việc phát hành Grand Theft Auto VI vào cuối năm có thể giúp Sony hưởng lợi, khi tin đồn cho rằng PlayStation 5 là nền tảng chủ lực cho tựa game mới này.

Phúc Thịnh

