Tin buồn với người dùng chờ PS6

Giá bộ nhớ tăng và thị trường bán dẫn biến động có thể khiến Sony kéo dài vòng đời của PS5, đồng thời lùi thời điểm ra mắt PS6 sang sau năm 2027.

Sony có thể lùi thời điểm ra mắt PS6. Ảnh: PCMag.

PlayStation 6 (PS6) có thể không ra mắt sớm như những dự đoán trước đây. Một số báo cáo trong ngành cho thấy Sony đang cân nhắc lại tiến độ phát hành thế hệ máy console tiếp theo, trong bối cảnh chi phí linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ, đang tăng mạnh. Thay vì mốc 2027 như một số báo cáo trước đó nhắc đến, khả năng PS6 bị lùi sang năm 2028 hoặc thậm chí 2029 đang được giới phân tích chuỗi cung ứng đề cập.

Yếu tố lớn nhất lý giải cho việc chậm trễ nằm ở giá bộ nhớ. Thị trường DRAM và bộ nhớ băng thông cao đang chứng kiến nhu cầu tăng mạnh, chủ yếu đến từ các trung tâm dữ liệu trong lĩnh vực AI. Điều này tạo ra hiệu ứng dây chuyền, khiến giá linh kiện phần cứng cho nhiều sản phẩm tiêu dùng trở nên biến động.

Một số tin đồn cho rằng PS6 có thể được trang bị khoảng 30 GB bộ nhớ tốc độ cao. Nếu thông tin này chính xác, việc giá bộ nhớ tăng nhẹ cũng đủ tác động đáng kể đến tổng chi phí sản xuất. Các nhà phân tích từng ghi nhận xu hướng tăng giá rõ rệt vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026, dù chưa thể khẳng định về đà tăng này trong dài hạn.

Với Sony, bài toán đặt ra đang nằm ở chiến lược giá. Ông lớn công nghệ Nhật Bản thường định giá console rất cạnh tranh ở giai đoạn đầu mỗi thế hệ, chấp nhận lợi nhuận thấp để thu hút người dùng, sau đó bù đắp bằng doanh thu phần mềm và dịch vụ.

Tuy nhiên, nếu chi phí bộ nhớ vẫn neo ở mức cao, Sony sẽ phải lựa chọn giữa việc giảm biên lợi nhuận hoặc đẩy giá bán lẻ lên đáng kể. Một mẫu máy chơi game có giá tiệm cận 1.000 USD rõ ràng sẽ khó tiếp cận thị trường đại chúng.

Trong khi đó, Sony cũng không chịu quá nhiều áp lực phải ra mắt thế hệ mới ngay lập tức. PlayStation 5 đã bán được hơn 75 triệu chiếc và vẫn duy trì mức độ sử dụng cao. Việc PS5 Pro xuất hiện vào cuối năm 2024 cũng góp phần làm mới hệ sinh thái, giúp Sony có thêm dư địa để kéo dài vòng đời sản phẩm hiện tại.

Dù vậy, thị trường bán dẫn đang biến động nhanh. Nếu nguồn cung được cải thiện hoặc giá linh kiện ổn định trở lại, kế hoạch ra mắt PS6 hoàn toàn có thể thay đổi. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chi phí bộ nhớ tăng cao cùng việc PS5 vẫn đang được người dùng đón nhận mạnh mẽ khiến kịch bản PlayStation 6 ra mắt muộn hơn là điều có thể xảy ra.