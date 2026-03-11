Điện thoại tầm trung mỏng nhẹ có pin 7.000 mAh

Ở nhóm smartphone dưới 10 triệu, các hãng đang thi nhau giới thiệu những tính năng rất “thực dụng” với phần lớn người dùng như pin lớn, màn hình lớn, sạc nhanh,camera độ phân giải cao và các tính năng AI. Bên cạnh đó, việc có thêm phần mềm chia sẻ dễ dàng với thiết bị Apple cũng trở thành điểm cộng của nhiều mẫu điện thoại mới. Cái tên mới nhất góp mặt trong phân khúc, mẫu HONOR X8d cũng không đi ngược xu hướng. Điểm nhấn của mẫu máy này là viên pin với dung lượng 7.000 mAh, cao hàng đầu phân khúc. Máy cũng hỗ trợ sạc nhanh với công suất 45 W.