Điện thoại tầm trung mỏng nhẹ có pin 7.000 mAh

Ở nhóm smartphone dưới 10 triệu, các hãng đang thi nhau giới thiệu những tính năng rất “thực dụng” với phần lớn người dùng như pin lớn, màn hình lớn, sạc nhanh,camera độ phân giải cao và các tính năng AI. Bên cạnh đó, việc có thêm phần mềm chia sẻ dễ dàng với thiết bị Apple cũng trở thành điểm cộng của nhiều mẫu điện thoại mới. Cái tên mới nhất góp mặt trong phân khúc, mẫu HONOR X8d cũng không đi ngược xu hướng. Điểm nhấn của mẫu máy này là viên pin với dung lượng 7.000 mAh, cao hàng đầu phân khúc. Máy cũng hỗ trợ sạc nhanh với công suất 45 W.
Dù sở hữu pin dung lượng lớn, HONOR X8d không phải “hi sinh” nhiều về khía cạnh thiết kế. Máy có kích thước vừa phải với màn hình 6,77 inch, thiết kế dạng viền vuông vắn với các góc bo tròn. Cảm giác cầm nắm chiếc máy thoải mái nhờ thân máy mỏng 7,5 mm, trọng lượng khoảng 188 gr. Máy sử dụng phần vỏ nhựa để giảm trọng lượng, nhưng vẫn đảm bảo độ bền với chứng nhận rơi vỡ và khả năng kháng nước, bụi đạt tiêu chuẩn IP65.
Phần mặt lưng có 3 lựa chọn màu, trong đó phiên bản màu xanh da trời khá bắt mắt. Ở mặt trước là màn hình AMOLED độ phân giải 1.080 x 2.392, tần số quét 120 Hz. Khả năng hiển thị là điểm cộng với độ sáng cao, độ bóng kính được kiểm soát đủ để người dùng nhìn rõ khi dùng ngoài trời nắng.
Một tính năng khá thú vị là khi màn hình dính nước hoặc dầu mỡ, chức năng cảm ứng vẫn hoạt động bình thường. Hãng cũng lập trình để nội dung thông báo và điều khiển nhanh có thể hiển thị ở phía trên màn hình xung quanh cụm camera trước, giống giải pháp trên các mẫu iPhone.
Ngoài nút nguồn kiêm cảm biến vân tay và nút chỉnh âm lượng ở cạnh phải, HONOR trang bị thêm phím gọi tính năng AI ở phía đối diện. Mặc định nút bấm này bật các tính năng thường dùng, nhưng người dùng cũng có thể thay đổi sang các chức năng khác. Nếu ấn giữ, các chức năng AI tùy thuộc ngữ cảnh như tìm kiếm, chỉnh ảnh hoặc tóm tắt nội dung sẽ hiện lên để chọn.
Bộ công cụ AI của hãng trang bị trên máy nhìn chung khá đầy đủ, từ chỉnh sửa, xóa hoặc thêm trong ảnh, tóm tắt ý chính, lưu lại ý tưởng đến các công cụ viết lại, lập bản đồ tư duy. Máy kết hợp giữa xử lý trên thiết bị và qua nền tảng đám mây. Với số lượng dồi dào, người dùng cần thời gian làm quen để tận dụng hết AI trên chiếc điện thoại này.
HONOR cũng đầu tư vào các phần mềm để người dùng sử dụng cùng lúc chiếc máy với iPhone, Mac. App HONOR Connect giúp nhận, chuyển dữ liệu, ảnh giữa điện thoại và iPhone hoặc iPad, thậm chí chia sẻ thông báo và kết nối Internet; trong khi HONOR Suite ngoài tính năng truyền dữ liệu còn cho phép quản lý, thiết lập lại điện thoại từ Mac hoặc PC.
Về mặt cấu hình, mẫu X8d sử dụng vi xử lý Snapdragon 6s 4G Gen 2, RAM 8 GB và lựa chọn bộ nhớ trong 128 GB và 256 GB. Đây là cấu hình ở mức khá trong tầm giá, giúp đáp ứng nhu cầu sử dụng phổ thông.
Cụm camera sau gồm máy ảnh chính 108 MP và ống kính siêu rộng 5 MP. Với độ phân giải cao và các tính năng xử lý AI, ảnh sau khi chụp sẽ phải mất một chút thời gian để tối ưu, đem lại kết quả tốt và nịnh mắt nhất. Tuy không được trang bị ống kính tele, camera chính của X8d vẫn đảm bảo độ nét tốt, thể hiện được chi tiết ảnh khi phóng lớn 3x, có thể hữu dụng khi cần nhìn thông tin ở khoảng cách mắt không nhìn rõ.
Mức giá từ 8 triệu cho phiên bản RAM 8 GB, bộ nhớ trong 128 GB đặt HONOR X8d vào phân khúc cạnh tranh với nhiều đối thủ ra mắt cuối năm 2025 hoặc đầu năm nay như Realme 15, Redmi Note 15, Motorola Edge 60 hay Samsung Galaxy A36. Thiết bị của HONOR nổi bật nhờ viên pin dung lượng lớn, thiết kế bắt mắt, các tính năng AI cũng được trang bị đầy đủ. Điểm khiến người dùng có thể phải cân nhắc là máy thiếu vắng kết nối 5G. Một số đối thủ cũng có công suất sạc tối đa nhanh hơn, nhưng trong sử dụng thực tế sự chênh lệch sẽ không nhiều.
