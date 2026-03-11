Dấu chấm hết cho smartphone tầm trung

Kỷ nguyên smartphone giá rẻ đang lung lay. Chip nhớ khan hiếm, Oppo vừa thông báo tăng giá, và hàng loạt hãng khác khó đứng ngoài cuộc.

Smartphone tầm trung không trụ vững trước cơn bão khan hiếm linh kiện. Ảnh: Bloomberg.

Ngày 10/3, Oppo chính thức thông báo điều chỉnh giá một số sản phẩm từ ngày 16/3. Hãng lấy lý do chi phí linh kiện, đặc biệt là phần cứng lưu trữ tốc độ cao đang tăng quá nhanh. Sản phẩm bị ảnh hưởng đều ở phân khúc tầm trung đến thấp cấp gồm dòng A, K và OnePlus. Biên độ dao động 1.000-2.000 nhân dân tệ (145- 290 USD ).

Oppo không phải cái tên duy nhất chịu sức ép từ việc chi phí linh kiện tăng cao. Galaxy S26 của Samsung ra mắt hồi tháng 2 đã tăng 100 USD so với thế hệ trước. Đáng chú ý, công ty Hàn Quốc vừa là nhà sản xuất điện thoại, cũng cung cấp chip nhớ lớn cho toàn ngành, nhưng cũng không được miễn trừ khỏi cơn bão.

Meizu thông báo tạm dừng phát triển phần cứng nội địa cho điện thoại mới. Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy các thương hiệu nhỏ đang mất dần sức mạnh thương lượng trước chuỗi cung ứng. "Tôi nghe nói nhiều nhà sản xuất đã có kế hoạch ra mắt các mẫu Air, nhưng cuối cùng chỉ có Apple và Huawei thực hiện được", Wan Zhiqiang, Giám đốc Marketing của Meizu chia sẻ.

Nguyên nhân sâu xa đến từ cuộc đua hạ tầng AI toàn cầu. Các công ty như OpenAI và nhà cung cấp dịch vụ đám mây ồ ạt mua chip nhớ băng thông cao (HBM) cho máy chủ AI. Điều này đã trực tiếp đẩy một số thành phần linh kiện điện tử quan trọng vào danh sách khan hiếm.

Oppo buộc phải tăng giá các sản phẩm smartphone tầm trung và tầm thấp. Ảnh: Bloomberg.

Các dòng smartphone tầm trung và thấp đang chịu thiệt hại lớn nhất. Chuyên gia tính toán rằng chỉ riêng chi phí chip NAND, DRAM, chipset và bo mạch chủ đã gần chạm ngưỡng 90- 100 USD . Do đó, phía sản xuất gần như không còn lợi nhuận.

Công ty nghiên cứu Counterpoint Research dự báo giá chip nhớ LPDDR dành cho di động có thể đạt gần gấp 3 lần mức quý III/2025. "Điện thoại phân khúc giá rẻ có thể bị ảnh hưởng nhiều nhất. Chúng tôi nhận thấy một số nhà sản xuất Android đã tăng giá từ 10-20% vào tháng 1 năm nay", Wang Yang, nhà phân tích trưởng của Counterpoint cảnh báo.

IDC dự báo lượng xuất xưởng điện thoại toàn cầu sẽ giảm 12,9% trong năm 2026. Thị trường chỉ có thể phục hồi từ năm 2027 trở đi, nếu nguồn cung chip theo kịp nhu cầu.