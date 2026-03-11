iPhone 17e có đáng mua?

Dòng máy giá rẻ được đánh giá tổng thể tốt, song nhiều người dùng có thể đắn đo khi iPhone 17 đắt hơn chỉ 200 USD nhưng mạnh hơn nhiều mặt.

iPhone 17e nằm trong loạt thiết bị vừa được Apple ra mắt đầu tháng 3. Hãng giữ nguyên giá khởi điểm 600 USD , song model này sở hữu chip xử lý mạnh hơn, bộ nhớ tối thiểu tăng gấp đôi so với thế hệ trước.

Những đánh giá đầu tiên cho thấy iPhone 17e giải quyết nhiều thiếu sót từ bản tiền nhiệm, trở thành một trong những lựa chọn đáng cân nhắc trên thị trường. Dù vậy, điểm yếu xoay quanh màn hình và camera vẫn có thể khiến nhiều người đắn đo.

Thiếu sót trong thiết kế

Ngoại hình của iPhone 17e gần như không thay đổi so với iPhone 16e với khung nhôm, mặt lưng kính nhám giúp hạn chế vân tay. Do bổ sung cụm nam châm MagSafe, iPhone 17e nặng hơn bản tiền nhiệm khoảng 2 g, cảm giác cầm nắm không quá khác biệt. Máy cũng đạt chuẩn kháng nước/bụi IP68.

Nếu để ý, người dùng sẽ thấy Apple không cho phép so sánh iPhone 17e với iPhone 16e. Tính năng so sánh trên website chỉ hỗ trợ với iPhone 11, iPhone 12, iPhone SE thế hệ 2 và 3. Đây là những nhóm người được hãng tập trung thuyết phục nâng cấp máy.

Màn hình của iPhone 17e giữ kích thước 6,1 inch, tấm nền OLED với tần số quét 60 Hz. Viết trên CNET, tác giả Abrar Al-Heeti cho rằng điểm trừ lớn nhất về hiển thị không phải cảm giác mượt mà, thay vào đó là tính năng always-on không được hỗ trợ.

"Tần số quét 60 Hz thấp hơn so với tần số thích ứng 1-120 Hz trên những smartphone khác của Apple, sự khác biệt gần như không đáng kể trừ khi chơi game. Cá nhân tôi nhận thấy nhược điểm lớn nhất đến từ việc không có always-on, tính năng thường xuyên sử dụng để nhanh chóng xem giờ và thông báo. Cần thời gian để làm quen với thiếu sót này", Al-Heeti nhận định.

iPhone 17e năm nay có thêm tùy chọn màu hồng. Ảnh: Engadget.

Apple cung cấp 3 tùy chọn màu sắc cho iPhone 17e gồm đen, trắng và hồng nhạt mới. Mặt trước máy được bảo vệ bởi lớp phủ Ceramic Shield 2. Hãng khẳng định vật liệu này cho khả năng chống xước cao gấp 3 lần so với thế hệ cũ.

Điểm chú ý là màn hình máy chỉ có độ sáng tối đa 1.200 nit ở chế độ HDR, thấp hơn so với iPhone 17 tiêu chuẩn (1.600 nit). Tất nhiên, chất lượng màn hình vẫn đủ tốt cho nhu cầu thông thường.

"Màn hình OLED 6,1 inch của iPhone 17e sắc nét và màu rực rỡ gần tương đương iPhone 17 tiêu chuẩn. Độ sáng và tương phản tốt giúp văn bản hiển thị rõ ràng, dễ đọc, các biểu tượng ứng dụng có màu sắc tươi sáng", biên tập viên Mike Andronico từ CNN cho biết.

Với tác giả Allison Johnson của The Verge, điểm đáng tiếc nhất trong thiết kế của iPhone 17e đến từ việc máy vẫn dùng dải khuyết cũ thay vì Dynamic Island.

"Live Activities (Hoạt động trực tiếp) và Dynamic Island là một số ý tưởng phần mềm tốt nhất gần đây của Apple, nhưng việc chúng được triển khai một cách nửa vời (hoặc hoàn toàn không có) trên iPhone 17e thật đáng thất vọng", Johnson chia sẻ.

iPhone 17e cũng không trang bị nút chụp ảnh Camera Control. Bù lại, máy vẫn có nút Action để kích hoạt nhanh một số tác vụ.

"Smartphone nhanh nhất tầm giá"

Cải tiến lớn nhất trên iPhone 17e đến từ chip xử lý A19, sức mạnh tính toán và xử lý đồ họa gần tương đương iPhone 17 tiêu chuẩn. Dựa trên bảng thông số của Apple, chip A19 trên iPhone 17e sở hữu 4 nhân GPU thay vì 5 nhân. Thiết bị sử dụng modem mạng C1X do hãng tự phát triển, giúp tăng tốc độ kết nối mạng 5G lên gấp đôi so với modem C1 cũ.

Theo thử nghiệm của Engadget, sự khác biệt về hiệu năng giữa A19 và A18 không đáng kể. Với các công cụ AI như dọn dẹp ảnh (Cleanup), tốc độ xóa vật thể của iPhone 17e nhanh hơn tích tắc so với iPhone 16e.

Khi sử dụng trình tạo ảnh Image Playground, có lúc iPhone 17e hoạt động nhanh hơn và ngược lại. Nhìn chung, cần thêm nhiều thử nghiệm để đánh giá chi tiết mức chênh lệch hiệu năng giữa A19 và A18.

iPhone 17e sở hữu thiết kế quen thuộc. Ảnh: The Verge.

Cây viết Mike Andronico từ CNN ấn tượng với hiệu năng chơi game trên iPhone 17e, đặc biệt khi Resident Evil 2 Remake hoạt động mượt mà kể cả với thiết lập đồ họa cao nhất.

Trong bài kiểm tra hiệu năng của Gizmodo, thiết bị đạt 3.271 điểm đơn nhân, nhanh hơn 115% so với Google Pixel 10a. Ở bài kiểm tra đa nhân, máy đạt 8.404 điểm, thể hiện tốc độ vượt trội 282% so với Pixel 10, thậm chí nhỉnh hơn Galaxy S25 FE.

"Có thể khẳng định iPhone 17e là smartphone nhanh nhất bạn có thể mua với giá dưới 600 USD , thậm chí vượt trội hẳn một số đối thủ đắt tiền hơn", Andronico nhấn mạnh.

Thời lượng pin của iPhone 17e cũng gây ấn tượng với 16 tiếng 18 phút phát video 4K liên tục, chỉ kém vài tiếng so với iPhone 17 (19 tiếng 10 phút) và cao hơn iPhone Air (13 tiếng 29 phút). Để so sánh, Google Pixel 10a đạt 16 tiếng 34 phút, Pixel 10 Pro là 13 tiếng.

Về mặt kết nối không dây, máy chỉ hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.3, bước lùi nhỏ so với Wi-Fi 7 trên iPhone 17 tiêu chuẩn.

Camera vừa đủ dùng

Hệ thống chụp ảnh trên iPhone 17e không có nhiều thay đổi so với bản tiền nhiệm, mặt sau vẫn trang bị một ống kính Fusion độ phân giải 48 MP, hỗ trợ zoom quang 2x theo kỹ thuật cắt ảnh.

Kích thước cảm biến của iPhone 17e cũng nhỏ hơn đôi chút so với iPhone 17. Về lý thuyết, cảm biến lớn hơn mang đến nhiều lợi ích, gồm khả năng chụp thiếu sáng tốt hơn. Dù vậy, đây không phải yếu tố quá quan trọng với tất cả người dùng.

Đánh giá từ The Verge cho thấy tính năng zoom 2x trên iPhone 17e hoạt động tốt, đặc biệt với chế độ chụp chân dung. Tuy không thể thay thế camera telephoto chuyên dụng, việc Apple hỗ trợ chế độ 2x cho camera chính "vẫn tốt hơn là không có gì".

Ảnh chụp từ iPhone 17e. Ảnh: The Verge.

Điểm mới trong trải nghiệm chụp ảnh chủ yếu đến từ thuật toán phần mềm. Apple cải tiến khả năng chụp ảnh chân dung với tính năng Focus và Depth Control, cho phép người dùng thay đổi chủ thể lấy nét sau khi ảnh được lưu vào thư viện.

"Với người dùng chuyển từ các model đời cũ như iPhone 11, 12 hay SE, bổ sung chế độ chân dung thế hệ mới là bước tiến lớn... Điều này giúp camera trở nên đa năng, giúp ảnh chụp trông hiện đại hơn", biên tập viên Cherlynn Low từ Engadget bình luận.

Trong khi đó, CNN lưu ý khả năng xử lý ảnh thiếu sáng vẫn là thử thách với iPhone 17e, hình ảnh thường xuất hiện nhiễu hạt. Với CNET, việc thiếu đi ống kính góc siêu rộng cũng làm hạn chế đáng kể góc chụp mang tính sáng tạo với không gian hẹp.

Về quay video, máy hỗ trợ độ phân giải 4K@60 fps với chuẩn màu Dolby Vision. Lưu ý rằng camera trước của iPhone 17e không có những tính năng mới như xoay hướng tự động hay Center Stage.

"Nhìn chung, hệ thống camera của iPhone 17e hoạt động rốt. Tuy nhiên trừ khi bạn hoàn toàn không để tâm đến camera điện thoại, những nâng cấp trên iPhone 17 có thể đáng giá hơn số tiền bỏ ra", Allison Johnson từ The Verge nhận định.

iPhone 17e dành cho ai?

Một trong những mong mỏi lớn nhất của người dùng được Apple đáp ứng trên iPhone 17e với hệ thống sạc nam châm MagSafe. Những đánh giá cho thấy đây là bước tiến lớn, giúp người dùng tiếp cận hệ sinh thái phụ kiện đa dạng của Apple.

"Cá nhân tôi rất thích gắn iPhone 17 lên sạc không dây nam châm vào cuối ngày. MagSafe cũng mở ra thế giới các loại tay cầm, PopSocket có thể thay đổi hoặc tháo gỡ tùy thích. Việc loại bỏ MagSafe khỏi iPhone 16e thật ngớ ngẩn, nhưng tôi rất vui khi nó đã có mặt trên iPhone 17e", Johnson cho biết.

MagSafe cũng cải thiện tốc độ sạc không dây của iPhone 17e lên 15 W, gấp đôi so với bản tiền nhiệm (7,5 W). Máy hỗ trợ sạc có dây với công suất tối đa 20 W. Thử nghiệm của CNET cho thấy sản phẩm có thể sạc từ 8% lên 61% trong 30 phút.

Điểm nhấn trên iPhone 17e còn đến từ dung lượng lưu trữ cơ bản tăng gấp đôi, từ 128 GB lên 256 GB mà không làm thay đổi giá bán.

Mặt trước của iPhone 17e. Ảnh: Engadget.

Trang CNN đánh giá iPhone 17e là một trong những smartphone tốt nhất có thể mua với giá dưới 600 USD , mang đến hầu hết tính năng làm nên thành công của iPhone 17. Những cải tiến như MagSafe và nút Action có thể tạo nên khác biệt.

Tất nhiên, vẫn còn nhiều đánh đổi cần lưu ý, chẳng hạn như hệ thống một camera sau. Người dùng chuyển từ iPhone Pro hoặc iPhone dòng tiêu chuẩn có thể thấy thiếu hụt khi sản phẩm không có Camera Control và màn hình 120 Hz.

"Bạn có thể bỏ thêm 100 USD để mua iPhone 16 với hệ thống camera vượt trội, cùng các tính năng như Camera Control và Dynamic Island. Nếu không quá trung thành với iOS, Google Pixel 10a với giá 500 USD cũng là lựa chọn đáng cân nhắc.

Tuy nhiên, nếu đang mua chiếc iPhone đầu tiên, mua tặng người trẻ hoặc nâng cấp từ thế hệ cũ (chẳng hạn như iPhone 11 trở về trước), iPhone 17e gói gọn rất nhiều tính năng của iPhone với mức giá 600 USD hấp dẫn", tác giả Mike Andronico từ CNN nhận định.

Đồng quan điểm, The Verge cho rằng iPhone 17e là mẫu máy "đáp ứng nhu cầu" với tính năng tối thiểu. Tuy nhiên nếu đủ khả năng tài chính, việc bỏ thêm 200 USD để mua iPhone 17 có thể hợp lý hơn, xét đến các nâng cấp về màn hình và camera.