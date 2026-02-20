Có nên mua iPhone giá rẻ ra mắt sau Tết?

Sự xuất hiện của iPhone 17e với những nâng cấp "nhỏ giọt" từ Apple đang gây ra nhiều tranh cãi về việc liệu đây có phải là món hời cho người dùng phổ thông sau dịp Tết Nguyên Đán 2026.

iPhone 17e sẽ được nâng cấp lên màn hình đục lỗ Dynamic Island. Ảnh: Front Page Tech.

Ngày 19/2 năm ngoái, Apple đã bất ngờ "đánh úp" thị trường bằng một mẫu smartphone giá rẻ. Trái với kỳ vọng về một chiếc iPhone SE4 hoàn toàn mới, Táo khuyết lại khiến người dùng bất ngờ khi thực hiện một chiến thuật định danh đầy toan tính.

Mẫu máy này ngay sau đó bị giới chuyên gia chỉ trích khi vẫn trung thành với thiết kế khuyết màn hình "tai thỏ" và màn hình tần số quét thấp.

Tuy nhiên, Apple gọi tên chiếc điện thoại này là iPhone 16e - một cái tên nghe có vẻ ngang hàng với thế hệ iPhone 16 chủ lực. Đó là một trong những yếu tố giúp iPhone 16e trở thành một trong 10 chiếc smartphone bán chạy nhất toàn cầu năm 2025.

iPhone 16e lọt top 10 điện thoại bán chạy nhất năm 2025. Ảnh: Counterpoint Research.

Theo các nguồn tin nội bộ từ chuỗi cung ứng chia sẻ với Tencent News, Apple sẽ tiếp tục truyền thống làm mới dòng sản phẩm tầm trung với iPhone 17e vào khoảng cuối tháng 2. Dù vậy, với mức giá rò rỉ khoảng 599 USD , mẫu máy này tạo ra những hoài nghi về giá trị sử dụng thực tế.

Theo phân tích từ Tencent News, điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên iPhone 17e chính là sự chuyển dịch từ màn hình "tai thỏ" sang thiết kế Dynamic Island. Điều này đồng nghĩa với việc Apple sẽ tận dụng lại dây chuyền sản xuất màn hình của iPhone 16.

Tuy nhiên, điểm yếu chí mạng của dòng máy này vẫn nằm ở tần số quét màn hình. Trong bối cảnh iPhone 17 bản tiêu chuẩn đã được trang bị màn hình 120 Hz và các đối thủ Android cùng tầm giá cũng phổ cập 120 Hz từ lâu, iPhone 17e được cho là vẫn bị Apple "kìm kẹp" ở mức 60 Hz. Đây là rào cản lớn đối với những người dùng yêu thích sự mượt mà khi vuốt chạm.

Bên cạnh đó, tần số quét 60 Hz đồng nghĩa iPhone 17e không hỗ trợ chế độ luôn bật (always-on). Để trang bị tính năng này, thiết bị cần dùng tấm nền OLED với độ sáng tối thiểu 1 nit, tần số quét linh hoạt giữa 1-120 Hz.

Điểm yếu chí mạng của iPhone 17e là camera sau đơn và màn hình tần số quét thấp. Ảnh: Front Page Tech.

iPhone 17e dự kiến dùng pin 4.000 mAh, bằng với iPhone 16e. Camera selfie trên máy có thể được nâng cấp với độ phân giải 18 MP, cảm biến vuông để hỗ trợ Center Stage tương tự dòng iPhone 17. Để so sánh, iPhone 16e trang bị camera selfie 12 MP.

Ở mặt sau, iPhone 17e nhiều khả năng vẫn trung thành với thiết lập camera đơn 48 MP. Dù không thay đổi về số lượng ống kính, nhưng cảm biến này được cho là đã qua tinh chỉnh để tối ưu hóa khả năng thu sáng

Về cấu hình, máy sẽ trang bị chip A19 (phiên bản rút gọn bị giảm xung nhịp) đi kèm RAM 8 GB để đáp ứng khả năng chạy các tính năng Apple Intelligence.

Điểm sáng lớn nhất của dòng "e" chính là sự cân bằng giữa trọng lượng siêu nhẹ (khoảng 167 g) và thời lượng pin bền bỉ, có thể sánh ngang với các dòng Pro nhờ khả năng tối ưu hóa năng lượng của vi xử lý mới. Một đổi mới khác là cụm nam châm phía sau cho sạc không dây MagSafe, tính năng không có trên iPhone 16e.

Với mức giá khởi điểm dự kiến khoảng 599 USD (tương đương 15,6 triệu đồng cho bản 128 GB), iPhone 17e sẽ rẻ hơn iPhone 17 tiêu chuẩn khoảng 200 USD . Sự chênh lệch này được dự đoán sẽ khiến nhiều người tiêu dùng băn khoăn.