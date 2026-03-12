Khách ‘sộp’ của Samsung

Google lần đầu lọt top 5 khách hàng lớn nhất của Samsung.

Chip HBM4 đời thứ 6. Ảnh: Samsung.

Trong bối cảnh việc xây dựng hạ tầng AI trên toàn cầu ngày càng phụ thuộc vào các loại chip bộ nhớ tiên tiến, các công ty phát triển đang tăng cường đầu tư và tìm kiếm nguồn cung ổn định. Năm 2025, Google đã lần đầu tiên trở thành một trong 5 khách hàng lớn nhất của Samsung.

Alphabet, công ty mẹ của Google, lần đầu xuất hiện trong danh sách này theo thống kê hàng năm. Báo cáo kinh doanh được công bố ngày 10/3 cũng bao gồm Apple, Deutsche Telekom, Techtronic Industries (Hong Kong) và Supreme. Tổng cộng, 5 công ty này chiếm 15% doanh thu của Samsung trong năm 2025, đạt 333,6 nghìn tỷ won (khoảng 228 tỷ USD ).

Báo cáo không nêu rõ các sản phẩm được cung cấp. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng các đơn hàng này nhiều khả năng liên quan đến chip bộ nhớ của Samsung dùng cho các trung tâm dữ liệu AI, bao gồm HBM và DDR5 SDRAM, vốn hỗ trợ cho các chip TPU của Google.

Alphabet nhiều khả năng đã trở thành một khách hàng quan trọng trong bối cảnh nhu cầu đối với chip bộ nhớ dành cho máy chủ tăng vọt. Các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ đều tăng tốc đầu tư vào hạ tầng AI.

Trong tương lai, nhiều công ty công nghệ tương tự có thể xuất hiện trong danh sách khách hàng lớn của Samsung, khi chi tiêu cho các trung tâm dữ liệu AI tiếp tục gia tăng. Các ông lớn của Mỹ như Alphabet, Amazon, Microsoft và Meta dự kiến chi khoảng 650 tỷ USD trong năm nay để xây dựng các trung tâm dữ liệu AI.

Xu hướng được dự báo sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với bộ nhớ hiệu năng cao. Trong một cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hồi tháng 1, Kim Jae-june, Phó chủ tịch mảng kinh doanh bộ nhớ của Samsung, cho biết nhu cầu bộ nhớ từ các hyperscaler liên quan đến AI tại Mỹ và Trung Quốc đã tăng mạnh.

“Trong tương lai gần, nguồn cung dự kiến vẫn sẽ bị hạn chế đáng kể so với nhu cầu đối với các sản phẩm bộ nhớ, bao gồm HBM, DRAM và NAND”, ông nói. Đồng thời, ông cho biết toàn bộ công suất HBM của công ty cho năm 2026 đã được đặt kín và doanh thu từ HBM được kỳ vọng sẽ tăng hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

“Các khách hàng lớn đã bày tỏ mong muốn sớm hoàn tất các thỏa thuận cung ứng cho khối lượng sản phẩm của năm 2027 và những năm sau đó”, ông Kim cho biết.

Thị trường chip nhớ phục vụ AI hiện chủ yếu do 3 nhà sản xuất lớn chi phối gồm Samsung, SK Hynix và Micron. Trong đó, SK Hynix đang dẫn đầu mảng bộ nhớ băng thông cao (HBM) nhờ cung cấp cho các GPU AI của Nvidia, trong khi Micron cũng đang mở rộng mạnh công suất để đáp ứng nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI.