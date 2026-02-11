Bí mật giúp iPhone 17 Pro 'cháy hàng'

Kết quả kinh doanh kỷ lục của iPhone cho thấy Apple đang tận dụng hiệu quả yếu tố thiết kế, khi phiên bản màu cam tạo nên sức hút lớn tại thị trường Trung Quốc.

Apple thắng lớn nhờ sức hút của màu cam trên bộ đôi iPhone 17 Pro. Ảnh: 9to5Mac.

Apple vừa ghi nhận quý kinh doanh iPhone thành công nhất trong lịch sử, với doanh số lập kỷ lục vào quý cuối cùng của năm ngoái. Dù tăng trưởng dài hạn của iPhone vốn mang tính ổn định, mức bứt phá trong giai đoạn này vẫn gây chú ý với giới phân tích, đặc biệt khi thị trường Trung Quốc đóng vai trò then chốt.

Một báo cáo gần đây cho thấy 2 yếu tố đáng chú ý góp phần vào thành công này có liên quan đến màu cam nổi bật trên dòng iPhone 17 Pro.

Trong báo cáo tài chính mới nhất, Apple cho biết công ty đạt doanh thu 143,8 tỷ USD , tăng 16% so với cùng kỳ năm trước và vượt xa kỳ vọng của thị trường. Đáng chú ý, thị trường Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 38% so với cùng kỳ. Apple cho biết sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ iPhone, dòng sản phẩm đã lập kỷ lục doanh thu mọi thời đại tại thị trường này.

Trước đó, nhiều nhà phân tích đã đưa ra 3 lý do chính giải thích cho sự phục hồi của Apple tại Trung Quốc. Tuy nhiên, một báo cáo của Financial Times bổ sung thêm một yếu tố đáng chú ý, liên quan trực tiếp đến thiết kế và màu sắc của dòng iPhone 17 Pro.

Theo đó, mẫu iPhone 17 Pro với màu Cam Vũ trụ (Cosmic Orange) đã tạo hiệu ứng mạnh tại thị trường Trung Quốc. Trong bối cảnh người tiêu dùng tại đây đặc biệt coi trọng yếu tố địa vị xã hội khi mua iPhone, những thay đổi giúp dễ dàng nhận diện mẫu máy mới nhất.

Các nhà phân tích nhận định việc làm mới thiết kế cho dòng iPhone 17 đã góp phần củng cố “biểu tượng địa vị” của Apple tại Trung Quốc, khi người dùng có thể dễ dàng phân biệt sản phẩm cao cấp so với các thế hệ trước.

Ngoài ra, sắc cam nổi bật trên iPhone 17 Pro còn có sự tương đồng với màu sắc thường gắn liền với thương hiệu xa xỉ Hermès của Pháp. Điều này khiến nhiều người tiêu dùng và người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội gọi màu Cosmic Orange bằng cái tên không chính thức là “cam Hermès”.

Nhiều người dùng Trung Quốc gọi màu sắc mới trên dòng iPhone 17 Pro là cam Hermès. Ảnh: Bloomberg.

Nabila Popal, Giám đốc nghiên cứu cấp cao tại IDC, nhận định hiện tượng trên cho thấy ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Apple đã giúp công ty tái định hình khả năng nhận diện thương hiệu tại Trung Quốc, đồng thời thu hút nhóm người dùng thích sự mới mẻ.

Yếu tố văn hóa và ngôn ngữ địa phương cũng góp phần thúc đẩy sức hút của phiên bản iPhone màu cam. Trên mạng xã hội Trung Quốc, người mua sử dụng các cách chơi chữ và từ đồng âm, liên kết từ “cam” với “thành công”, đồng thời gắn sản phẩm với những lời chúc may mắn cũng như đạt được mục tiêu trong tương lai.

