Xiaomi cho robot hình người 'thực tập' tại nhà máy

CEO Lei Jun tiết lộ các robot hình người của Xiaomi đã rời khỏi phòng thí nghiệm để trực tiếp tham gia vào dây chuyền sản xuất ôtô.

Robot hình người của Xiaomi đã làm việc 3 giờ liên tục trong dây chuyền sản xuất ôtô. Ảnh: Xiaomi.

Ngày 2/3, trên tài khoản WeChat cá nhân, ông Lei Jun, CEO của Xiaomi, đã chia sẻ những diễn biến mới nhất về mảng kinh doanh robot của tập đoàn.

Theo đó, robot hình người của Xiaomi không còn là những mẫu trưng bày công nghệ mà đã bắt đầu chương trình "thực tập" tại các nhà máy sản xuất ôtô thực tế.

"Có một khoảng cách khổng lồ giữa hoạt động của robot trong phòng thí nghiệm và trong các nhà máy thực tế, đó là đảm bảo tiến độ trong chu kỳ sản xuất", ông Lei Jun nhấn mạnh sự khác biệt khắc nghiệt giữa môi trường nghiên cứu và thực tế.

Theo vị CEO, trong phòng thí nghiệm, một thành công sau hàng nghìn lần thất bại có thể coi là một bước đột phá. Tuy nhiên, tại nhà máy, mỗi một thao tác trong hàng nghìn nhiệm vụ đều phải thành công để đảm bảo tiến độ dây chuyền.

"Chúng có vẻ hơi 'vụng về' với mọi các đối thủ hiện nay, nhưng thực sự đây là một khởi đầu rất có ý nghĩa", ông chia sẻ thêm.

Robot của Xiaomi đang tiến rất gần đến thương mại hóa. Ảnh: Xiaomi.

Dữ liệu từ Xiaomi Technology cho thấy robot của hãng đã có những màn thể hiện đầy hứa hẹn. Tại trạm lắp đặt đai ốc - một công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ trong lắp ráp ôtô, robot hình người của Xiaomi đã hoạt động chính xác liên tục trong 3 giờ.

Kết quả ghi nhận thực tế gây bất ngờ khi robot của Xiaomi đạt tỷ lệ thành công lên tới 90,2% trong việc lắp đặt đồng thời ở cả hai phía, một con số ấn tượng cho giai đoạn thử nghiệm. Đáng chú ý hơn, tốc độ xử lý của robot đã đáp ứng được thời gian chu kỳ tối thiểu 76 giây, hoàn toàn khớp với nhịp độ vận hành khắt khe của một dây chuyền sản xuất ôtô hiện đại.

Để đạt được kết quả này, Xiaomi đã trang bị cho robot mô hình cơ bản Xiaomi-Robotics-0 cùng công nghệ giúp tinh chỉnh khả năng cầm nắm xúc giác. Nhờ đó, robot có thể vượt qua các thách thức như lực hút từ tính của chốt định vị hay tình trạng tay cầm không ổn định khi thao tác với linh kiện nhỏ.

Dù trạm lắp đặt đai ốc đã vận hành ổn định, đây mới chỉ là cột mốc đầu tiên. Tham vọng của Xiaomi là đưa robot vào ứng dụng đại trà, nơi họ phải giải quyết bài toán khó về sự phối hợp nhịp nhàng của hệ thống cơ học và sự khéo léo của đôi bàn tay robot khi thực hiện các nhiệm vụ di động trên dây chuyền.

Kết thúc bài viết, CEO Lei Jun khẳng định cam kết của hãng trong việc đóng góp vào sự phát triển của robot hình người: "Tôi dự đoán rằng trong 5 năm tới, một lượng lớn robot hình người sẽ làm việc trong các nhà máy của Xiaomi".

Theo đánh giá của các chuyên gia, Xiaomi đang đi theo chiến lược "dùng thực tế để nuôi công nghệ". Việc đạt tỷ lệ thành công trên 90% là một tín hiệu tích cực, vì trong sản xuất công nghiệp, đây là ngưỡng bắt đầu có thể tối ưu hóa để thương mại hóa.