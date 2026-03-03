Robot của Honor gây chú ý

Giữa loạt màn ra mắt robot gây tranh cãi gần đây, sản phẩm của Honor tại MWC bất ngờ ghi điểm với phần nhảy múa mượt mà.

Tại Triển lãm Di động Thế giới (MWC) diễn ra ở Barcelona, Honor mang đến sự kiện một sản phẩm đặc biệt khi giới thiệu robot hình người tích hợp AI đầu tiên của hãng. Thay vì chỉ dừng lại ở phần giới thiệu công nghệ, nhà sản xuất đến từ Trung Quốc lựa chọn cách trình diễn trực tiếp trên sân khấu, thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan.

Trong bối cảnh nhiều màn ra mắt robot gần đây gây tranh cãi hoặc để lộ những trục trặc ngoài ý muốn, màn xuất hiện của robot Honor khiến không ít người tò mò xen lẫn hoài nghi. Tuy nhiên, sản phẩm này gây bất ngờ khi thể hiện khả năng vận động linh hoạt và đặc biệt là phần trình diễn nhảy múa cùng các vũ công chuyên nghiệp ngay tại sự kiện.

Robot bước ra sân khấu với phong thái tự nhiên, phối hợp động tác tương đối đồng bộ với người thật. Những chuyển động tay, chân và khả năng giữ thăng bằng được thể hiện mượt mà trong suốt tiết mục. Trong lĩnh vực robot hình người, nơi chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể dẫn đến mất thăng bằng hoặc ngã, việc hoàn thành trọn vẹn phần trình diễn trực tiếp trước công chúng là điểm cộng đáng kể.

Trước đó, robot cũng có màn tương tác ngắn với điện thoại của Honor. Trải nghiệm này diễn ra theo cách khá “bình thường”, không tạo cảm giác quá xa lạ hay phô trương. Sau phần giao tiếp, robot rời sân khấu với những bước đi ổn định, khép lại màn giới thiệu đầu tiên của nhà sản xuất đến từ Trung Quốc trong lĩnh vực robot hình người.

Dù vậy, nhiều thông tin quan trọng vẫn chưa được công bố. Honor không tiết lộ chi tiết về cấu hình phần cứng, hệ thống cảm biến, nền tảng AI vận hành robot hay mức độ tự động hóa thực sự. Hiện chưa rõ robot hoạt động hoàn toàn hay có sự hỗ trợ, điều khiển từ xa của con người trong quá trình biểu diễn. Hãng cũng chưa đưa ra lộ trình thương mại hóa hoặc thời điểm sản phẩm trở thành một thiết bị thực tế trên thị trường.

Trong những năm gần đây, robot hình người trở thành một trong những hướng phát triển được nhiều công ty công nghệ theo đuổi, song không phải màn ra mắt nào cũng suôn sẻ. Chính vì vậy, việc Honor lựa chọn trình diễn trực tiếp thay vì chỉ mô phỏng hoặc phát video ghi sẵn cho thấy sự tự tin nhất định.

Dù còn quá sớm để đánh giá tiềm năng dài hạn, màn xuất hiện tại MWC cho thấy Honor đang mở rộng tham vọng ra ngoài mảng smartphone truyền thống. Robot hình người của hãng có thể mới chỉ ở giai đoạn thử nghiệm, nhưng phần trình diễn trơn tru tại Barcelona đã giúp công ty ghi điểm bước đầu trong một lĩnh vực vốn đầy thách thức.