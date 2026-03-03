Khoảng trống mênh mông trên bầu trời Trung Đông

Giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông, bản đồ hàng không trực tuyến Flightradar24 thu hút sự quan tâm kỷ lục.

Không phận Trung Đông hiện lên trên màn hình radar với những khoảng trống mênh mông. Ảnh: Flightradar24.

Hiện tại, trang web Flightradar24 đang ghi nhận một đợt khủng hoảng hàng không lớn nhất kể từ sau đại dịch Covid-19. Nếu truy cập vào danh sách "Những chuyến bay đang được theo dõi nhiều nhất" trên toàn cầu, người xem dễ dàng nhận thấy một điểm chung: Phần lớn chuyến bay có lộ trình liên quan đến khu vực Trung Đông.

Những biến động quân sự trong khu vực là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng này. Sau các đợt tấn công phối hợp và phản công bằng tên lửa giữa Iran, Israel và Mỹ, không phận của nhiều quốc gia như Iran, Iraq, Jordan và một phần UAE đã bị đóng cửa hoàn toàn hoặc hạn chế nghiêm ngặt.

Bầu trời Trung Đông, vốn là "ngã tư" huyết mạch nối liền Á - Âu, nay hiện lên trên màn hình radar với những khoảng trống mênh mông, chỉ còn lại vài đốm sáng lẻ loi của các chuyến bay đặc biệt. Trước đó, máy bay bay qua dày đặc trên khu vực Vịnh Ba Tư và sân bay Dubai, một trong những sân bay quốc tế đông khách nhất. Chính sự "bất thường" này đã kích thích trí tò mò cùng với sự lo lắng của hàng triệu người dùng toàn cầu.

Tại thời điểm thực hiện bài viết, danh sách các chuyến bay được theo dõi nhiều nhất đang bị chiếm lĩnh bởi các lộ trình đi và đến từ những đô thị huyết mạch của Trung Đông. Điển hình là chuyến bay UAE17D khởi hành từ Dubai (UAE) đi Manchester (Anh), UAE805D kết nối giữa Dubai với Jeddah (Ả Rập Saudi) hay UAE506D từ Dubai đi Mumbai (Ấn Độ).

Không phận Trung Đông ngày 27/2, một ngày trước xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran xảy ra. Ảnh: Flightradar24.

Các hành trình hướng về "trái tim" vùng Vịnh như ETD3AG từ Paris (Pháp) đến Abu Dhabi (UAE) hay các chuyến bay mang số hiệu tương tự xuất phát từ Dubai cũng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng hàng không toàn cầu.

Bên cạnh đó, trong danh sách các hành trình thu hút lượt theo dõi kỷ lục trước đó, đáng chú ý nhất là những nhóm chuyến bay sau:

Các chuyến bay sơ tán: Điển hình là các chuyến bay của Etihad Airways khởi hành từ Abu Dhabi đi Moscow (EY843) hay đi Karachi (EY294). Đây là những chiếc phi cơ hiếm hoi còn được phép cất cánh trong các hành lang an toàn hẹp để đưa công dân và nhân viên ngoại giao rời khỏi vùng nguy hiểm.

Những chuyến bay "quay đầu" từ Nam Mỹ: Các chuyến bay của Emirates và Qatar Airways khởi hành từ Sao Paulo đi Dubai (EK262) hay Doha (QR780). Cả hai chuyến bay đều đã thực hiện được gần một nửa hành trình (khoảng 6.000-7.000 km) thì nhận lệnh đóng cửa không phận vùng Vịnh. Thay vì tiếp tục, chúng đã thực hiện cú U-turn ngay giữa biển để quay trở lại Brazil.

Việc quay lại đồng nghĩa với việc hành khách phải chịu đựng gần 15 tiếng ngồi trên máy bay chỉ để trở về điểm xuất phát và gây ra thiệt hại kinh tế hàng triệu USD.

Các chuyến bay đi từ Nam Mỹ đến Trung Đông như EK262 "quay đầu" giữa chừng. Ảnh: Flightradar24.

Ngoài ra, các chuyến bay liên quan đến không lực Mỹ cũng được theo dõi sát sao vào thời điểm buổi tối (giờ Việt Nam).

Hàng không thế giới rơi vào tình trạng "đứng tim" tại khu vực Trung Đông do diễn biến phức tạp tại thực địa, nhất là khi sân bay Dubai bị tấn công hôm 1/3. Theo các báo cáo mới nhất, việc đóng cửa không phận đồng loạt đã gây ra làn sóng hủy chuyến chưa từng có. Chỉ trong vòng 3 ngày, hơn 9.500 chuyến bay đã bị xóa sổ khỏi lịch trình tại các sân bay lớn nhất thế giới như Dubai hay Hamad.

Các phi công hiện phải bay những hành lang hẹp vòng qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Ai Cập, khiến thời gian bay kéo dài thêm 2 - 4 tiếng đồng hồ, gây áp lực cực lớn lên nhiên liệu và sức khỏe phi hành đoàn.