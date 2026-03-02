Bộ Chiến tranh Mỹ dùng AI trong quyết định tấn công Iran

Quân đội Mỹ được cho đã dùng AI Claude của Anthropic để phân tích tình báo, xác định mục tiêu trong một cuộc tấn công vào Iran, vài giờ sau khi ông Trump ra lệnh cấm hệ thống này.

AI Claude của Anthropic được cho là đã xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ để nhận diện các mục tiêu tiềm năng trong cuộc tấn công Iran. Ảnh: Alamy.

Theo nguồn tin của WSJ, quân đội Mỹ vẫn sử dụng trí tuệ nhân tạo của Anthropic trong một chiến dịch không kích lớn tại Iran, bất chấp lệnh cấm từ Tổng thống Donald Trump vừa được ban bố trước đó vài giờ.

Cụ thể, theo các nguồn tin thân cận, các bộ chỉ huy quân sự, bao gồm Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tại Trung Đông, đã sử dụng mô hình AI Claude của Anthropic để hỗ trợ tác chiến.

AI giúp xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ để nhận diện các mục tiêu tiềm năng. Sau đó, hệ thống này chạy các kịch bản giả lập để tối ưu hóa hiệu quả cuộc tấn công.

Điều này cho thấy các hệ thống AI tiên tiến đã thật sự được triển khai diện rộng trong quy trình làm việc của Bộ Chiến tranh Mỹ. Ngay cả khi chính quyền tìm cách cắt đứt quan hệ, Claude vẫn là một phần không thể tách rời trong guồng quay tác chiến.

Trước đó vào ngày 27/1, Tổng thống Donald Trump chỉ đạo tất cả cơ quan chính phủ liên bang phải ngừng sử dụng công cụ AI của Anthropic. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thậm chí còn tuyên bố công ty này sẽ bị coi là "mối đe dọa với chuỗi cung ứng".

Nguyên nhân chính xuất phát từ việc CEO Dario Amodei từ chối yêu cầu của ông Hegseth về việc cho phép quân đội Mỹ sử dụng AI "không giới hạn" trong bất kỳ kịch bản hợp pháp nào.

Phía Anthropic lập luận rằng một số ứng dụng quân sự đã vượt qua ranh giới đạo đức của công ty và kiên quyết cho rằng các quyết định quân sự quan trọng phải nằm dưới sự kiểm soát của con người, thay vì giao phó hoàn toàn cho máy móc.

Trước khi rơi vào "danh sách đen", công ty AI này chính là đối tác chiến lược của Lầu Năm Góc, với bản hợp đồng trị giá 200 triệu USD cùng OpenAI, Google và công ty AI của Elon Musk.