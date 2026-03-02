Tin buồn nếu bạn muốn đổi smartphone

Tin đồn nhiều mẫu smartphone sắp tăng giá diện rộng khiến một số người lo ngại việc trì hoãn nâng cấp có thể khiến họ phải chi thêm tiền trong thời gian tới.

Chi phí linh kiện tăng cao ảnh hưởng đến giá của nhiều dòng smartphone mới. Ảnh: Phương Lâm.

Nguyên nhân của lo ngại này xuất phát từ việc giá chip nhớ và bộ nhớ lưu trữ của smartphone đã tăng liên tục trong nhiều quý gần đây. Một số loại chip nhớ flash dung lượng 1 TB đã tăng hơn gấp đôi, từ hơn 30 USD vào năm 2025 lên gần 87 USD ở thời điểm hiện tại. Giá các linh kiện như RAM LPDDR5X 12 GB hay bộ nhớ 256 GB cũng tăng mạnh, với mức tăng của bộ nhớ flash dao động từ 80-90%.

Từng được xem là linh kiện có chi phí thấp, bộ nhớ nay trở thành một trong những thành phần đắt đỏ nhất trong cấu thành giá smartphone. Tuy nhiên, khảo sát tại một số chợ điện tử và cửa hàng bán lẻ cho thấy giá điện thoại trên thị trường hiện vẫn tương đối ổn định, chưa ghi nhận đợt điều chỉnh đồng loạt.

Trong khi đó, phân khúc máy tính lại chịu tác động rõ rệt hơn. Giá nhiều mẫu laptop và máy tính để bàn đã tăng âm thầm từ 5-10%. Những sản phẩm phụ thuộc nhiều vào RAM và bộ nhớ đồ họa ghi nhận mức tăng mạnh hơn.

Đại diện một cửa hàng JD.com tại Nam Kinh (Trung Quốc) cho biết máy tính sử dụng dung lượng bộ nhớ lớn, card đồ họa cũng chịu ảnh hưởng bởi giá vật liệu tăng đáng kể. Riêng điện thoại hiện chưa có thông báo tăng giá chính thức, dù nguồn cung một số mẫu và màu sắc bắt đầu khan hiếm do tác động từ chi phí đầu vào.

Dù vậy, thị trường đã bắt đầu xuất hiện tín hiệu tăng giá ở các mẫu máy mới. Từ cuối năm 2025, nhiều mẫu điện thoại của các nhà sản xuất Trung Quốc được điều chỉnh tăng 100-600 nhân dân tệ (14- 87 USD ) so với thế hệ trước.

Theo chia sẻ từ một nhà phân phối sản phẩm truyền thông, việc truyền dẫn chi phí trong chuỗi cung ứng mang tính chu kỳ. Nhiều thương hiệu lớn có thể triển khai điều chỉnh giá trên diện rộng vào đầu tháng 3.

Nguồn tin nội bộ cho biết một số hãng đã hoàn tất kế hoạch tăng giá và ban hành thông báo điều chỉnh. Các sản phẩm ra mắt sau tháng 3 có thể ghi nhận mức tăng cao hơn, trong đó mẫu máy mới có thể tăng tối thiểu 1.000 nhân dân tệ ( 145 USD ), còn phân khúc trung và cao cấp có thể tăng 2.000-3.000 nhân dân tệ (290- 440 USD ).

Các chuyên gia phân tích cho rằng biến động mạnh của giá bộ nhớ là yếu tố chính thúc đẩy xu hướng tăng giá sản phẩm. Tuy nhiên, bộ nhớ chỉ chiếm một phần trong tổng chi phí sản xuất smartphone. Một số nhà sản xuất có thể chấp nhận giảm biên lợi nhuận để duy trì thị phần, do đó mức tăng thực tế có thể không quá lớn như lo ngại.

Trước thông tin giá có thể tăng, một số người tiêu dùng đã chủ động đến cửa hàng và tham khảo giá bán sớm để tránh rủi ro. Dù vậy, giới bán lẻ khuyến nghị người dùng nên cân nhắc nhu cầu thực tế, tránh tâm lý tích trữ hoặc mua sắm vội vàng.