Lý do iPhone đắt hơn điện thoại Android

Smartphone của Apple vẫn được coi là có giá trị sử dụng cao hơn về lâu dài, do đó người dùng sẵn sàng chi trả ở mức giá cao hơn.

iPhone vẫn giữ sức hút lớn kể từ phiên bản đầu tiên ra mắt vào năm 2007. Ảnh: Shutterstock.

Trong danh sách 10 smartphone bán chạy nhất thế giới năm 2025 do Counterpoint Research công bố cuối tuần qua, Apple chiếm đến 7 vị trí, trong đó 3 mẫu dòng iPhone 16 (gồm iPhone 16, 16 Pro Max và 16 Pro) dẫn đầu. Điện thoại "bình dân" duy nhất của Táo khuyết trong nhóm này là iPhone 16e.

Samsung góp mặt ở 3 vị trí còn lại, nhưng trong đó có 2 mẫu dòng A, và chỉ mình chiếc Galaxy S25 Ultra thuộc phân khúc cao cấp nằm trong top 10. Điều này cho thấy không chỉ bán tốt về số lượng, Apple cũng đang vượt trội những hãng khác về giá trị của từng chiếc điện thoại bán ra.

Một sự kiện bất thường xảy ra ở London (Anh) năm ngoái phần nào minh chứng cho giá trị của iPhone so với điện thoại Android và lý giải nguyên nhân Apple bán điện thoại cao cấp tốt hơn bất kỳ thương hiệu nào trên thị trường.

Sức hút đặc biệt của iPhone

Trong vụ việc có phần bi hài này, những tên trộm mang trả lại điện thoại Android cho chủ sở hữu khi nhận thấy “chiến lợi phẩm” không phải iPhone. Chúng biết điều mà mọi người cùng nhận thấy: iPhone được săn đón nhiều và giữ giá tốt hơn so với điện thoại Android.

Nếu đánh cắp một chiếc iPhone cũ và mở khóa thành công, kẻ trộm có thể bán được giá cao hơn một chiếc điện thoại Android qua sử dụng, cùng năm sản xuất.

Hành vi của tội phạm phản ánh sở thích chung của một lượng lớn người dùng. Gần 20 năm kể từ thời điểm chiếc iPhone đầu tiên xuất hiện và định hình thị trường smartphone hiện đại, dòng sản phẩm này vẫn hấp dẫn hơn điện thoại Android.

Năm 2007, Apple ra mắt chiếc iPhone đầu tiên, một smartphone sở hữu màn hình cảm ứng, không có bàn phím vật lý. Ngay sau đó, tất cả đối thủ trong ngành đều chuyển sang giao diện cảm ứng, bao gồm Google.

iPhone cũ vẫn giữ giá hơn điện thoại Android. Ảnh: Future.

Trong khi Apple tiếp tục hoàn thiện iPhone và nắm giữ nhiều công đoạn quan trọng trong quá trình phát triển, bao gồm phần mềm và một số linh kiện phần cứng, Google tập trung vào việc biến Android thành một hệ điều hành miễn phí dành cho các công ty sản xuất smartphone.

Kể từ đó, thế giới smartphone gần như chia làm 2 nửa. Điện thoại Android và iPhone cung cấp hiệu năng phần cứng và tính năng phần mềm tương đương qua từng thế hệ. Mỗi thiết bị đều có thể chạy cùng một ứng dụng và game, mặc dù các thiết bị của Apple thường được các nhà phát triển ưu tiên hơn.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất điện thoại Android không thể theo kịp Apple về khả năng thu hút người dùng. Sau khi sử dụng iPhone, phần lớn người dùng gần như không muốn chuyển sang Android. Điều đó cho phép Apple giữ giá iPhone ở mức cao và thậm chí tăng giá bán trung bình.

Điều gì tạo nên giá trị cho iPhone?

Apple không chỉ bán một smartphone mạnh mẽ, phục vụ tốt cho nhu cầu hàng ngày. Khi mua iPhone, người dùng nhận được thiết bị bền bỉ, làm từ vật liệu cao cấp. iPhone có thời lượng pin dài, hoạt động ổn định, tin cậy trong nhiều năm.

Apple giữ cho iPhone không bị lỗi thời bằng cách cập nhật iOS trong ít nhất 5 năm. Mặc dù một chiếc iPhone 5 năm tuổi có thể không xử lý tốt tất cả tính năng trong bản phát hành iOS mới nhất, máy vẫn nhận được nhiều tính năng tiên tiến.

Hàng loạt yếu tố giúp iPhone có giá trị sử dụng cao. Ảnh: Shutterstock.

Việc hỗ trợ phần mềm lâu dài cũng là yếu tố hấp dẫn các nhà phát triển. Một thiết bị được cập nhật hệ điều hành và bảo mật trong nhiều năm sẽ có thể chạy được hầu hết ứng dụng trong App Store, biến iOS trở thành nền tảng phát triển quan trọng.

Ngoài ra, các bản phát hành iOS mới gần như có mặt trên tất cả iPhone tương thích. iOS của Apple cũng cung cấp một số ứng dụng cần thiết, như iMessage và FaceTime.

Bên cạnh phần mềm, Apple cũng kiểm soát phần cứng với chip A-series. Điều này cho phép Apple tùy chỉnh, kiểm soát tốt hiệu suất của iOS.

Song song đó, Apple còn phát triển một hệ sinh thái thiết bị rộng lớn. Những người sở hữu iPhone có thể mua thêm AirPods, Apple Watch, iPad và Mac, tất cả đều hoạt động tốt khi được kết hợp với smartphone.

Với nội dung kỹ thuật số từ nhiều dịch vụ khác nhau của Apple, cùng với ảnh và ứng dụng lưu trên iPhone, việc nâng cấp thiết bị Apple mới sau vài năm sẽ hợp lý hơn so với việc chuyển sang Android và sao lưu toàn bộ dữ liệu.

Tất cả những yếu tố này giúp Apple giữ giá iPhone ở mức cao hơn so với các đối thủ Android. Apple tập trung vào phân khúc cao cấp vì biết rằng nhiều người dùng nhận thấy giá trị iPhone mang lại.

Điện thoại Android có đắt ngang iPhone?

Một số đối thủ của Apple nhắm đến cùng phân khúc giá với iPhone bằng các thiết bị chủ lực. Tuy nhiên, sự cạnh tranh khốc liệt trong thị trường Android có thể ảnh hưởng đến giá cả.

Bất kỳ công ty nào cũng có thể sản xuất điện thoại Android và tự phát triển phần cứng. Nhưng một thương hiệu mới sẽ phải cạnh tranh với tất cả nhà cung cấp smartphone Android khác, chứ không chỉ riêng iPhone.

Vì nhiều trở ngại, điện thoại Android khó có thể định giá cao. Ảnh: Shutterstock.

Hơn nữa, các nhà sản xuất Android sản xuất đủ loại thiết bị, từ điện thoại cấp thấp đến cao cấp. Trong khi chiếc điện thoại chủ lực Galaxy S mới nhất có giá khởi điểm là 799 USD , thì những điện thoại phổ biến nhất của Samsung trên toàn thế giới lại là dòng Galaxy A rẻ hơn.

Android thường cạnh tranh bằng cách thúc đẩy cải tiến phần cứng, chẳng hạn nâng cấp thông số camera. Nhưng tất cả nhà sản xuất Android đều có thể sử dụng các linh kiện tương tự. Do đó, họ không thể đặt mức giá quá cao. Khác hàng có thể chọn một thiết bị rẻ hơn với thông số kỹ thuật tương tự từ đối thủ cạnh tranh.

Hệ điều hành Android cũng tạo ra những thách thức. Các nhà sản xuất điện thoại không kiểm soát được nền tảng. Họ có thể phát triển giao diện người dùng dựa trên Android, ví dụ như One UI của Samsung, nhưng Google mới là đơn vị phát triển Android. Hầu hết cũng không tự phát triển chip di động mà sử dụng linh kiện từ Qualcomm hay MediaTek.

Do đó, các nhà sản xuất Android không thể tùy chỉnh hiệu năng hệ điều hành phù hợp với phần cứng như Apple. Chỉ Google có vị thế độc đáo đó với dòng điện thoại Pixel.

Ngoài ra, cũng chỉ có Google phát hành bản cập nhật Android ngay từ ngày đầu tiên cho các thiết bị của mình, trong khi một số nhà sản xuất Android khác phải mất nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Tốc độ này không thể so sánh với iOS.

Cuối cùng, hệ sinh thái thiết bị hạn chế của từng nhà sản xuất khiến một số smartphone Android trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt người dùng.