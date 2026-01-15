iPhone 4 gây sốt, giá tăng 10 lần vẫn 'cháy' hàng

iPhone 4 bất ngờ được sử dụng như một công cụ chụp ảnh mang phong cách retro, trở thành món đồ trào lưu và được săn đón bởi người dùng Trung Quốc.

Một chiếc iPhone 4 phiên bản nguyên seal đang được rao bán với giá gấp 1.000 lần. Ảnh: MacRumors.

Từ vị thế của một món đồ phế liệu, iPhone 4 đang tạo nên một cơn sốt mua sắm điên cuồng với mức giá tăng phi mã tại Trung Quốc.

QQ khảo sát trên các nền tảng giao dịch đồ cũ mới nhất cho thấy giá của một máy iPhone 4 cũ đã vọt lên mức 150-300 nhân dân tệ, gấp 60 lần giá thu mua trước đó.

Máy mới nguyên seal (chưa bóc hộp) được đẩy giá lên tới 8.888 nhân dân tệ, thậm chí có người rao bán giá 10.000 nhân dân tệ và đã nhanh chóng hết hàng.

"Đây là thế hệ kinh điển nhất, cả mạng cũng không tìm nổi vài chiếc chưa bóc hộp như thế này. Ngày nào cũng có người hỏi mua để sưu tầm", một người bán hàng chia sẻ.

Theo các báo cáo từ GadgetHacks và Forbes, một nghiên cứu của công ty tái chế điện thoại Compare and Recycle cho thấy lượng tìm kiếm cụm từ “mua iPhone 4” trên Google đã tăng tới 979% trong năm 2025.

Yếu tố khác góp phần thúc đẩy xu hướng này là hình ảnh hoài cổ từ máy ảnh của iPhone 4. Trên TikTok, hashtag #digicam đã thu hút hơn 700.000 bài đăng và khoảng 350.000 video, trong đó iPhone 4 được sử dụng như một công cụ chụp ảnh mang phong cách retro.

Trong khi iPhone 17 sở hữu camera 48 MP siêu nét, giới trẻ lại phát cuồng với camera 5 MP của iPhone 4. QQ cho rằng giới trẻ Trung Quốc đang tìm kiếm chất ảnh "hạt", độ nhiễu và không khí hoài niệm mà những cảm biến hiện đại không thể sao chép được.

Ra mắt vào tháng 6/2010, iPhone 4 gây ấn tượng mạnh với màn hình 3,5 inch, thiết kế vuông vức, khung thép không gỉ và mặt lưng kính phẳng, tối giản. Trong bối cảnh smartphone hiện nay ngày càng lớn, nặng và bo tròn, kiểu dáng nhỏ gọn, sắc cạnh của iPhone 4 lại là biểu tượng của thời trang và cá tính.

Dù trào lưu này rất thú vị, các chuyên gia bảo mật từ đội ngũ Compare and Recycle đã đưa ra lời cảnh báo đáng chú ý. Việc sử dụng một chiếc điện thoại từ năm 2010 tiềm ẩn rủi ro rất lớn.

Hiện tại, iPhone 4 chỉ hỗ trợ hệ điều hành cao nhất là iOS 7.1.2 – phiên bản đã ngừng cập nhật từ năm 2014. Điều này có nghĩa là thiết bị hoàn toàn không có các bản vá bảo mật, không có hàng rào phòng thủ trước các loại mã độc hiện đại.

Mọi thông tin đăng nhập, tài khoản ngân hàng hay ảnh cá nhân đều có thể bị đánh cắp dễ dàng nếu người dùng kết nối Internet.