Điện thoại siêu zoom có thay được máy ảnh?

Vivo X300 Pro có camera thu phóng quang học đến 3,5x, hỗ trợ ống kính ngoài tiêu cự 200 mm. Sản phẩm trở thành lựa chọn thay thế ở những địa điểm cấm sử dụng máy ảnh chuyên dụng.

Sau 3 thế hệ trì hoãn, Vivo mang trở lại thị trường Việt Nam dòng flagship X. Diễn biến thị trường cho thấy sự chuyển biến của khách hàng trong nước. Người dùng sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho thiết bị di động, mở rộng thị phần phân khúc đắt tiền. Sự yêu thích sẵn có của người dùng khi X100, X200 bản xách tay được săn đón cũng bổ trợ cho quyết định phân phối sản phẩm nói trên.

Từ dè chừng máy Trung Quốc đắt tiền, thái độ của người dùng Việt Nam cho flagship từ đất nước tỷ dân thay đổi mạnh những năm qua. Không chỉ Vivo, điện thoại Xiaomi, Honor hay Oppo đều được xem là những khoản đầu tư hiệu quả của người dùng am hiểu công nghệ. Chúng không rẻ hơn iPhone, nhưng trải nghiệm về pin, màn hình và camera ở một tiêu chuẩn khác.

Thực tế, chiếc Vivo X300 Pro ít thay đổi so với đời trước. Nhưng tại Việt Nam, chiếc flagship này trở lại sau 3 năm, mang đến trải nghiệm camera khác biệt. Tuy nhiên, triết lý tối đa trong thiết kế phần cứng và chức năng phần mềm tạo ra sự phức tạp không cần thiết trong quá trình trải nghiệm.

Cảnh khó, có AI

Trong nhóm điện thoại cao cấp tại Việt Nam hiện tại, X300 Pro là điện thoại có bộ camera tốt nhất về phần cứng. Ngoài cảm biến chính 50 MP, sản phẩm còn có ống kính tele 85 mm loại sensor HPB mới nhất từ Samsung, cao hơn các máy dùng HB5 một bậc.

Khi kết hợp với ống kính ngoài, tiêu cự được mở rộng đến 200 mm, sản phẩm vẫn có thể đảm bảo việc chống rung hiệu quả, chụp được ảnh ở điều kiện ánh sáng phức tạp như sân khấu, biểu diễn. Tuy nhiên, khi càng phóng to, hiệu quả về độ nét và khả năng có ảnh tốt giảm xuống khi tốc độ màn trập tăng và dễ xảy ra mờ nhòe.

Với nhu cầu đăng tải lên mạng xã hội hay ảnh sự kiện, camera X300 Pro có thể đáp ứng tốt ở khoảng 200 mm (10x) trở lại. Các khoảng cách xa hơn dần mờ và bệt hơn. Với một số dòng máy compact, có thể zoom nhưng cảm biến nhỏ, flagship Vivo không thua kém nhờ có AI can thiệp. Tuy nhiên, nó chưa thể thay thế camera kỹ thuật số với các ống kính tiêu cự dài.

X300 Pro cho ảnh nét, đủ chi tiết khi chụp sự kiện fanmeeting T1 tại Việt Nam, vốn cấm mang máy ảnh vào hội trường.

Tuy vậy, Vivo vẫn là hãng chụp ảnh zoom tốt nhất với ống kính hỗ trợ. Trong một số trường hợp đặc thù như đi dự các concert, fan meeting cấm mang máy ảnh chuyên dụng, đây là thiết bị có khả năng đáp ứng tốt nhất. Bộ vỏ bảo vệ kèm lens chuyên dụng cũng được thiết kế thông minh, không bị che các camera còn lại như Find X9 Pro.

Kết hợp với Zeiss, màu ảnh từ X300 Pro thiên xanh và giàu tương phản. Cách xử lý này dễ chịu hơn kiểu Leica đậm của Xiaomi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hình cho ra vẫn hơi “gắt”, dẫn đến màu da thiếu tự nhiên. Oppo vẫn là hãng chiều lòng khách hàng Việt Nam nhất với kiểu chỉnh màu trong, da trắng hồng trong hầu hết điều kiện.

Ngoài ra, hãng còn có rất nhiều chức năng AI mặc định hoặc tạo sinh trong phần mềm. Ảnh chụp người từ X300 Pro luôn có cảm giác rất nét. Bí quyết nằm ở việc hãng cố tình xử lý phần mắt kỹ, thêm hiệu ứng giọt nước ở tròng đen.

AI tạo sinh còn có khi có thể tái tạo các ảnh tối, mờ bằng cách gần như vẽ lại trên phần chi tiết có sẵn. Trí tuệ nhân tạo còn xóa người khi chụp cảnh hay đổi sang các kiểu 4 mùa phong phú.

Với người yêu thích quang học, chế độ RAW chỉnh tay là lựa chọn bắt buộc khi chụp với X300 Pro. Còn với các phương án còn lại, AI sẽ tham gia rất nhiều vào quá trình hậu kỳ. Việc can thiệp này có thể là “ác mộng” với nhiếp ảnh thuần túy. Nhưng nó là cách bắt buộc khi phần cứng camera điện thoại đã đạt tới giới hạn.

Tiêu chuẩn mới của flagship Trung Quốc

Các hãng Trung Quốc đa số đều bắt đầu sản xuất điện thoại bằng cách học hỏi iPhone. Nhưng khác với 10 năm trước, khi thứ có thể sao chép là chức năng phần mềm hay vẻ ngoài, cốt lõi các flagship từ đất nước tỷ dân hiện cũng không thua kém điện thoại Mỹ, Hàn Quốc.

Trải nghiệm sử dụng mẫu X300 Pro từ Vivo cơ bản không có gì để chê, khi đặt cạnh iPhone 17 Pro Max hay S25 Ultra. Một số điểm nó còn thể hiện ưu thế.

Các hãng Trung Quốc có thể làm flagship với tiêu chuẩn tương đương Samsung, Apple.

Ví dụ, điện thoại đắt tiền thường có phần phía trên nặng hơn, phân bổ trọng lượng không đều. Khu vực này chứa cụm camera và toàn bộ bo mạch chính. Trong khi phía dưới chỉ có pin. Dùng cách bố trí tương tự, X300 Pro vẫn giải quyết được vấn đề này. Pin Silicon Carbon mật độ cao giúp tăng khối lượng, cân bằng chiếc máy. Nhờ vậy, tôi cầm lâu không bị mỏi tay.

Tương tự, các thành phần như loa, động cơ rung, cơ chế phản hồi xúc giác hay chuyển cảnh màn hình đều được làm tỉ mỉ. Đây là các chi tiết thường bị bỏ qua khi các hãng Trung Quốc tập trung vào việc sao chép đối thủ hay tấn công bằng thông số dễ thấy.

Vivo còn phát triển một hệ sinh thái cởi mở, đồng bộ được với iPhone, kết nối song song AirPods hay Apple Watch. Điều này giúp hạ toàn bộ rào cản để một khách hàng đang dùng đồ Apple, chuyển sang dùng điện thoại hãng này.

Triết lý tối đa hóa

Sự hào phóng của các hãng Trung Quốc là cách tốt để quảng cáo. Với mọi yếu tố trên thiết bị, họ luôn đem đến cảm giác người dùng được có lời: pin lớn gấp đôi iPhone, camera zoom xa hơn hay sạc 90 W. Nhưng chính “triết lý tối đa” này có thể cũng là con dao hai lưỡi khi tiếp cận tập khách hàng rộng hơn, không chỉ người yêu thích, mày mò công nghệ.

Mẫu Vivo X300 Pro cũng mắc phải một số vấn đề như vậy. Tập trung vào khả năng chụp ảnh, không chỉ thiết kế camera hầm hố, phần mềm cũng đồ sộ không kém. Ngay khi khởi động, máy đã có sẵn khoảng 6 chế độ mặc định cùng hàng chục tùy chỉnh bổ sung. Riêng phần chia tiêu cự thu phóng cũng được thiết lập sẵn 5 mức dù thực tế chỉ có 3 ống kính. Hãng hiển thị cả mức zoom (0,6x-10x) và tiêu cự (15-135 mm).

Vivo ôm đồm nhiều tính năng khi thiết kế phần cứng, hệ điều hành của mẫu X300 Pro.

Đi sâu hơn, các chế độ chân dung, AI, màu phim được thiết lập ở nhiều vị trí cùng hàng loạt tùy biến có thể khiến người dùng “hoa mắt”.

Tương tự, Origin OS với hệ chuyển cảnh mượt mà, được khen ngợi về khả năng tối ưu. Tuy nhiên, hãng cũng muốn “khoe” độ mượt này bằng cách thiết lập tốc độ hình họa ở mức thấp, tạo ra cảm giác tốn thời gian hơn cho tính năng không cần thiết. Hoặc chỉ riêng việc đổi ảnh nền, người dùng có ít nhất 4 cách thao tác trên máy. Đổi lại, đây chủ yếu là vấn đề vốn có thể chỉnh sửa dựa theo phản hồi của khách hàng.

Tổng thể, thiết bị từ Vivo cung cấp trải nghiệm hàng ngày tương đồng với flagship Samsung, Apple. Người dùng còn nhận được một số giá trị lớn hơn ở pin hay camera. Tuy nhiên, định kiến máy Trung Quốc phải rẻ hơn hãng Mỹ, Hàn Quốc không còn đúng. Hãng niêm yết thiết bị ở mốc 30 triệu đồng và tìm kiếm những khách hàng chấp nhận mức chi trả này thay vì giảm giá, thỏa hiệp.