Google đặt 'đại công xưởng' ở Việt Nam

Các nguồn tin cho biết Google có kế hoạch phát triển và sản xuất smartphone cao cấp tại Việt Nam, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

Smartphone màn hình gập Google Pixel 10 Pro Fold. Ảnh: Ars Technica.

Theo nguồn tin từ Nikkei, Google có kế hoạch phát triển và sản xuất những dòng smartphone cao cấp tại Việt Nam trong năm nay. Tương tự Apple với Ấn Độ, đây là động thái giúp các công ty Mỹ xây dựng chuỗi cung ứng hoàn chỉnh bên ngoài Trung Quốc.

Cụ thể, giai đoạn giới thiệu sản phẩm mới (New Product Introduction - NPI) cho các dòng Google Pixel, Pixel Pro và Pixel Fold sẽ diễn ra tại Việt Nam. Trong khi đó, model giá rẻ Pixel A vẫn được phát triển ở Trung Quốc.

Trách nhiệm mới

NPI gồm việc phát triển, kiểm nghiệm và tinh chỉnh quy trình, là giai đoạn quan trọng nhất khi ra mắt thiết bị mới. Quy trình có sự tham gia của hàng trăm kỹ sư từ nhà cung ứng, cần đầu tư lớn vào thiết bị thử nghiệm, máy móc để đảm bảo sản phẩm có thể sản xuất theo đúng bản vẽ.

Theo Nikkei, việc tham gia vào NPI là vinh dự với nhà cung ứng, chứng minh khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng để sản xuất thiết bị mới trong cả năm.

Tuy đa dạng hóa chuỗi cung ứng trong nhiều năm, Apple và Google vẫn phải thực hiện NPI cho smartphone tại Trung Quốc. Lý do đến từ sự phức tạp và khó khăn trong việc sản xuất thiết bị mới ở nước ngoài ngay từ đầu, nơi không có chuỗi cung ứng phát triển ngang bằng.

Dòng Pixel A giá rẻ vẫn được phát triển tại Trung Quốc. Ảnh: The Verge.

Động thái mới nhất từ Google diễn ra trong bối cảnh chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, được công bố lần đầu vào tháng 4/2025, gây bất ổn cho ngành công nghệ. Để đối phó tình trạng này, Apple cũng tăng cường sản xuất tại Ấn Độ và Việt Nam.

"Mục tiêu của NPI là đảm bảo chức năng, khả năng tương thích và độ tin cậy để sản xuất hàng loạt. NPI thất bại đồng nghĩa không có sản phẩm mới trong năm. May mắn thay khi điều đó trước giờ chưa từng xảy ra", một nguồn tin thân cận với chuỗi cung ứng của Apple chia sẻ.

Trước những rủi ro, Apple đang thực hiện NPI đồng thời tại Ấn Độ và Trung Quốc, đồng nghĩa nguồn lực cần đầu tư gấp đôi để đảm bảo không xảy ra sai sót. "Lấy ví dụ với Apple, quy trình NPI tại một địa điểm đòi hỏi bố trí khoảng 200-300 kỹ sư ở cơ sở cung cấp. Số tiền đầu tư rất lớn", nguồn tin chia sẻ với Nikkei.

Vẫn còn trở ngại

Nếu Apple và Google thành công trong việc phát triển smartphone bên ngoài Trung Quốc, đây sẽ là cột mốc mới trong nỗ lực chuyển dịch sản xuất khỏi đất nước tỷ dân, cho thấy mạng lưới và năng lực chuỗi cung ứng bên ngoài Trung Quốc phát triển mạnh mẽ.

Trên thực tế, Google đã sản xuất smartphone cao cấp và thực hiện một số quy trình kiểm định tại Việt Nam. Do đó, 2 nguồn tin cho biết việc sản xuất điện thoại mới hoàn toàn trong nước là khả thi.

Tuy nhiên, chuyển các giai đoạn phát triển quan trọng khỏi Trung Quốc chỉ giải quyết một phần vấn đề. Việc mở rộng năng lực ở nước ngoài vẫn gặp nhiều thách thức do sự khó khăn của Bắc Kinh trong việc xuất khẩu thiết bị, điều chuyển nhân sự người Trung Quốc.

Một phần sản lượng dòng iPhone 17 được Apple sản xuất tại Ấn Độ. Ảnh: The Verge.

Các nhà cung cấp của Apple đang chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt hơn từ hải quan Trung Quốc khi xuất khẩu thiết bị, khiến kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất ở Ấn Độ chậm đi đáng kể. Điều tương tự cũng xảy ra với kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất smartphone của Google tại Việt Nam.

"Có rất nhiều máy móc sản xuất, thử nghiệm được làm tại Trung Quốc. Tuy nhiên, không dễ xuất khẩu chúng sang nước khác do Bắc Kinh không muốn ngành sản xuất trong nước suy yếu... Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn", một nguồn tin làm việc với nhà cung cấp của Apple, Google chia sẻ.

Lori Chang, nhà phân tích tại công ty nghiên cứu Isaiah Research, cho biết giai đoạn đầu của quá trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng (chẳng hạn như với Apple) tập trung sao chép quy trình sản xuất hoặc chỉ lắp ráp một phần.

Đến khi năng lực kỹ thuật tại địa phương và nguồn cung linh kiện đáp ứng yêu cầu, các công ty mới dần thực hiện NPI bên ngoài Trung Quốc.

"Mục đích quan trọng của NPI là định nghĩa sản phẩm, tiêu chuẩn thử nghiệm và khả năng sản xuất hàng loạt một cách ổn định, là thước đo quan trọng về khả năng hoạt động độc lập của chuỗi cung ứng", Chang cho biết. Những yếu tố địa chính trị và thuế quan cũng thúc đẩy các công ty di dời chuỗi cung ứng, giảm chi phí dài hạn.