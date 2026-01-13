Bom tấn công nghệ được kích hoạt giữa Apple và Google

Trong bối cảnh Google tăng tốc mạnh mẽ với mô hình Gemini 3 còn Apple chịu áp lực nâng cấp Siri sau nhiều lần trì hoãn, cả hai đã xác nhận hợp tác với nhau.

Sắp có Siri vận hành bằng mô hình Gemini của Google. Ảnh: Apple.

Apple xác nhận rằng họ đang hợp tác với Google để sử dụng các mô hình Gemini nhằm hỗ trợ cho các phiên bản Siri và những tính năng Apple Intelligence trong tương lai.

“Sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng, chúng tôi xác định công nghệ của Google mang lại nền tảng có năng lực nhất cho Apple Foundation Models. Chúng tôi rất hào hứng với những trải nghiệm mới, giàu tính đổi mới mà sự hợp tác này sẽ mở ra cho người dùng”, Apple cho biết trong một tuyên bố gửi đến CNBC.

Hãng tin cho biết thỏa thuận giữa Apple và Google là một quan hệ đối tác kéo dài nhiều năm. Theo đó, Apple sẽ sử dụng các mô hình Gemini và công nghệ đám mây của Google cho những phiên bản tiếp theo của Apple Foundation Models do hãng phát triển.

Tuy nhiên, tuyên bố từ Apple không nêu rõ mốc thời gian cụ thể cho việc ra mắt các tính năng mới của Siri và Apple Intelligence. Theo CNBC, những tính năng này dự kiến sẽ được triển khai “vào cuối năm nay”.

Tháng 8/2025, Bloomberg đưa tin Apple đã bước vào giai đoạn đàm phán ban đầu với Google về việc sử dụng một mô hình Gemini có quy mô 1.200 tỷ tham số để vận hành phiên bản Siri thế hệ mới. Tuần trước, vốn hóa thị trường của gã khổng lồ tìm kiếm đã vượt qua Apple lần đầu tiên kể từ năm 2019, và thậm chí có thời điểm chạm mốc hơn 4.000 tỷ USD .

Trong khi đó, Apple phần lớn vẫn đứng ngoài làn sóng bùng nổ AI kể từ khi OpenAI ra mắt ChatGPT vào cuối năm 2022. Các ông lớn như Amazon, Meta Platforms và Microsoft cũng đang chi hàng tỷ USD cho các sản phẩm và công cụ AI mới dành cho khách hàng.

Tại WWDC 2024, Apple đã công bố hệ sinh thái Apple Intelligence với hàng loạt tính năng như Writing Tools, Image Playground, Genmoji. Hãng cũng giới thiệu một phiên bản Siri mới, bổ sung các khả năng như hiểu ngữ cảnh cá nhân, thực hiện hành động trong ứng dụng và nhận thức nội dung hiển thị trên màn hình.

Dù Apple đã phát hành phần lớn các tính năng được công bố, hãng vẫn trì hoãn việc ra mắt phiên bản Siri được làm mới này. Trong tuyên bố gửi tới cây viết John Gruber vào tháng 5/2025, Táo Khuyết cho biết cần nhiều thời gian hơn dự kiến để hoàn thiện những tính năng còn lại.

Trong khi đó, Google đã đạt được những bước tiến ổn định trong chiến lược AI của mình, khi giới thiệu mô hình Gemini 3 được nâng cấp vào cuối 2025. Tháng 10, CEO Google Sundar Pichai cho biết mảng điện toán đám mây của công ty đã ký kết các thỏa thuận có tổng giá trị vượt 1 tỷ USD tính đến hết quý III/2025, nhiều hơn tổng số của hai năm trước cộng lại.

Bloomberg từng cho biết Apple sẽ trả cho Google khoảng 1 tỷ USD mỗi năm để được quyền truy cập vào các mô hình Gemini. Hiện tại, cả đôi bên đều chưa xác nhận bất kỳ chi tiết kỹ thuật hay điều khoản tài chính cụ thể nào của thỏa thuận này.