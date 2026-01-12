Apple âm thầm bổ sung tính năng mới

Apple bổ sung cho iOS 26 khả năng nhận diện URL trong ảnh chụp màn hình, cho phép người dùng mở nhanh các đường dẫn dạng văn bản thuần chỉ với một lần chạm.

Tính năng tự động nhận diện URL trong ảnh chụp màn hình giúp người dùng thao tác nhanh hơn. Ảnh: 9to5Mac.

Apple âm thầm bổ sung một khả năng mới cho tính năng ảnh chụp màn hình trên iOS 26 và điều này khá hữu ích trong quá trình sử dụng hàng ngày. Thay vì chỉ lưu lại nội dung hiển thị, ảnh chụp màn hình giờ đây có thể trở thành công cụ trung gian giúp người dùng thao tác nhanh hơn với các thông tin dạng văn bản, đặc biệt là đường dẫn website.

Trên iOS 26, Apple mở rộng khả năng nhận biết hình ảnh thông minh cho ảnh chụp màn hình, cho phép hệ thống phân tích nội dung xuất hiện trong ảnh. Một trong những ứng dụng đáng chú ý là khả năng phát hiện các URL ở dạng văn bản thuần và tự động chuyển chúng thành liên kết có thể nhấn để mở. Đây là chi tiết nhỏ nhưng giải quyết một vấn đề quen thuộc mà nhiều người dùng iPhone từng gặp phải.

Trong thực tế, không ít trường hợp người dùng nhìn thấy một địa chỉ website nhưng không thể chạm trực tiếp để mở. Điều này thường xảy ra khi lướt mạng xã hội, nơi các liên kết không được phép chèn trực tiếp vào chú thích hoặc bình luận. Thay vào đó, người dùng thường chỉ thấy dòng chữ “link trong hồ sơ” hoặc một URL được hiển thị dưới dạng văn bản thuần túy, khiến việc sao chép và mở liên kết trở nên bất tiện.

Với iOS 26, Apple đưa ra một cách xử lý đơn giản hơn. Người dùng chỉ cần chụp ảnh màn hình có chứa URL. Nhờ hệ thống AI nhận diện hình ảnh, iPhone sẽ tự động phát hiện đường dẫn xuất hiện trong ảnh và hiển thị một liên kết có thể nhấn ở giao diện. Chỉ với một lần chạm, người dùng có thể mở trực tiếp website mà không cần sao chép hay chỉnh sửa thủ công.

Theo đó, tính năng này hoạt động ngay trong giao diện xem ảnh chụp toàn màn hình. Sau khi chụp, iOS 26 sẽ hiển thị ảnh ở chế độ xem đầy đủ, kèm theo liên kết được nhận diện ở phía dưới màn hình.

Tuy nhiên, không phải mọi thiết bị đều hỗ trợ tính năng này. Apple giới hạn khả năng nhận diện URL trong ảnh chụp màn hình cho các mẫu iPhone tương thích với hệ thống AI mới, bao gồm iPhone 15 Pro, iPhone 16 và dòng iPhone 17. Điều này cho thấy tính năng phụ thuộc trực tiếp vào năng lực xử lý AI trên thiết bị, thay vì chỉ là thay đổi phần mềm đơn thuần.

Dù không được Apple quảng bá rầm rộ, khả năng biến URL văn bản trong ảnh chụp màn hình thành liên kết có thể nhấn là ví dụ cho cách iOS 26 tận dụng AI để cải thiện trải nghiệm người dùng theo hướng thực tế, tập trung vào những thao tác nhanh gọn.