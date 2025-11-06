Sắp có cập nhật lớn cho iPhone

Bản cập nhật lớn tiếp theo của iOS 26, phiên bản 26.2 có thể ra mắt bản beta ngay sau khi iOS 26.1 được phát hành rộng rãi.

Bản beta lớn tiếp theo iOS 26.2 dự kiến ra mắt sớm nhất vào ngày 4/11. Ảnh: 9to5Mac.

Theo ký giả Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang đẩy nhanh chu trình cập nhật phần mềm, với bản beta lớn tiếp theo iOS 26.2 dự kiến ra mắt sớm nhất vào ngày 4/11, ngay sau khi bản cập nhật iOS 26.1 được phát hành rộng rãi trong ngày 3/11.

Gurman tiết lộ, bản cập nhật iOS 26.1 dự kiến sẽ chỉ là một bản cập nhật nhỏ, bổ sung tính năng Tinted để tăng độ mờ và tương phản, giúp giao diện thiết kế Liquid Glass đậm nét hơn. Táo khuyết cho biết thay đổi này xuất phát từ phản hồi của người dùng bản thử nghiệm, muốn có một bản Liquid Glass ít trong suốt và độ tương phản cao.

Hiện tại, nguồn tin tiết lộ bản beta đầu tiên của iOS 26.2 vẫn chưa có những tính năng mới. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi theo thời gian, giống như giao diện Tinted trên iOS 26.1 chỉ xuất hiện ở bản beta thứ 4.

iOS 26 mang đến cuộc đại tu giao diện lớn nhất kể từ iOS 7 với ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass. Lấy cảm hứng từ thủy tinh lỏng, mọi thành phần từ biểu tượng, widget đến trung tâm điều khiển đều khoác hiệu ứng kính mờ trong suốt, có chiều sâu và phản chiếu ánh sáng sống động.

Thiết kế này vừa đẹp mắt vừa thông minh, cho phép biểu tượng và nút bấm co giãn, biến đổi linh hoạt theo thao tác, mang lại trải nghiệm mượt mà, tự nhiên và liền mạch. Từ màn hình khóa, ứng dụng Camera tối giản đến Safari tràn viền, tất cả được đồng bộ để tạo cảm giác tươi mới và hiện đại.

Với iOS phiên bản mới nhất, những ứng dụng cốt lõi cũng được nâng cấp toàn diện. Trong đó, ứng dụng điện thoại có giao diện hợp nhất, hiển thị cuộc gọi gần đây và thư thoại trên cùng một màn hình.

Call Screening dùng AI tự động trả lời số lạ, giúp sàng lọc thông tin trước khi nghe máy. Tin nhắn nhóm hỗ trợ tạo khảo sát và tùy chỉnh hình nền. CarPlay áp dụng giao diện Liquid Glass, hỗ trợ Live Activities và cho phép điều khiển nhiều tính năng xe hơn.