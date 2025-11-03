Điểm đến mới của các ông lớn sản xuất Trung Quốc

Làn sóng đầu tư của các tập đoàn Trung Quốc đang biến Thái Lan thành trung tâm sản xuất mới của châu Á, thách thức vị thế của doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc.

Nhiều hãng ôtô lớn của Trung Quốc chọn Thái Lan để đặt nhà máy sản xuất. Ảnh: Bloomberg.

Thái Lan đang trở thành điểm đến chiến lược trong làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, khi hàng loạt tập đoàn điện tử và đồ gia dụng Trung Quốc tăng tốc đầu tư tại nước này.

Thái Lan sở hữu nhiều lợi thế để trở thành trung tâm sản xuất khu vực. Nước này có vị trí địa lý chiến lược ở trung tâm Đông Nam Á, hệ thống logistics hiện đại cùng cảng nước sâu Laem Chabang, cửa ngõ xuất khẩu lớn thứ hai khu vực. Mức lương và chi phí sản xuất thấp hơn Trung Quốc cũng tạo lợi thế cạnh tranh đáng kể.

Trung tâm sản xuất mới

Tháng 9, tỉnh Chonburi chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng của ngành sản xuất. Khu công nghiệp điều hòa không khí Chonburi của Haier chính thức đi vào hoạt động, với công suất 6 triệu sản phẩm/năm. Cũng trong ngày 23/9, Hisense khởi công khu công nghiệp sản xuất thông minh HHA tại Amata Chonburi, dự kiến hoàn tất vào năm 2030 với công suất 2,6 triệu sản phẩm/năm.

Đến ngày 6/10, Aoma Refrigerators được Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BOI) chấp thuận đầu tư 3 tỷ baht xây dựng nhà máy tủ lạnh, tủ đông thông minh, hướng đến xuất khẩu sang châu Âu.

Đồ gia dụng thương hiệu Trung Quốc trong một trung tâm mua sắm ở Thái Lan. Ảnh: News QQ.

Sự hiện diện đồng loạt của Haier, Hisense và Aoma cho thấy Thái Lan đang trở thành điểm tập trung mới của ngành thiết bị gia dụng châu Á. Trước đó, các thương hiệu Nhật Bản và Hàn Quốc như Panasonic, Toshiba, Hitachi, LG, Samsung đã sớm xây dựng dây chuyền tại đây. Giờ đây, các doanh nghiệp Trung Quốc đang nối tiếp, đánh dấu một giai đoạn tái cấu trúc trong chuỗi sản xuất toàn cầu.

Giới phân tích nhận định, việc các hãng Trung Quốc tiến vào Đông Nam Á là chiến lược tái phân bổ năng lực sản xuất, nhằm giảm chi phí, tránh rủi ro thương mại và tiếp cận tốt hơn thị trường khu vực.

Haitong Securities cho biết Thái Lan hiện là nhà sản xuất hàng gia dụng lớn nhất Đông Nam Á, đứng thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Việc các nhà máy từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc cùng tập trung tại đây đang biến Thái Lan thành “công xưởng mới” của khu vực.

Phát triển ồ ạt

Không chỉ ngành gia dụng, ngành sản xuất ôtô Trung Quốc cũng mở rộng mạnh mẽ tại Thái Lan. Các thương hiệu BYD, Changan, Foton, SAIC MG, GAC Aion, Great Wall Motors đều đã lập cơ sở sản xuất ở đây. Năm 2024, Trung Quốc xuất khẩu 178.000 xe năng lượng mới sang Thái Lan, tăng 35% so với năm trước, chiếm một phần tư tổng lượng ôtô nhập khẩu của nước này.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc, 7 hãng xe đã hình thành chuỗi khép kín tại Thái Lan, từ thiết kế, sản xuất đến phân phối. Việc này giúp quốc gia Đông Á nhanh chóng chiếm thị phần xe điện hàng đầu, với BYD dẫn đầu 34,3% thị phần xe điện thuần túy trong 3 quý đầu năm 2025.

Thái Lan sở hữu lực lượng lao động tay nghề cao. Ảnh: Bloomberg.

Theo CICC, mức lương tối thiểu ở Thái Lan chỉ bằng 77% Trung Quốc, trong khi lực lượng lao động có trình độ tay nghề cao và khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt. Đến năm 2023, Thái Lan chiếm 45% sản lượng ôtô ASEAN, nằm trong top 10 quốc gia sản xuất ôtô lớn nhất thế giới.

Lợi thế thuế quan cũng góp phần thúc đẩy xu hướng này. Nhờ Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-EU, hàng xuất khẩu từ Thái Lan sang châu Âu được miễn hoặc giảm thuế, trong khi Trung Quốc đang chịu thuế chống bán phá giá cao. Với Mỹ, sản xuất tại Thái Lan cũng giúp tránh các rào cản thương mại.

Các chuyên gia nhận định, mô hình tại Thái Lan có thể lan rộng sang Mexico, Ba Lan và các trung tâm sản xuất mới khác. Từ ôtô, đồ gia dụng đến điện tử tiêu dùng, chuỗi cung ứng Trung Quốc đang dịch chuyển mạnh ra toàn cầu.

Thái Lan, với vị trí chiến lược và chính sách cởi mở, đang trở thành mắt xích quan trọng trong hành trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là nơi các tập đoàn Trung Quốc định hình giai đoạn mới của chiến lược sản xuất toàn cầu, bán hàng toàn cầu.