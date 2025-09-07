Thái Lan muốn trở thành trung tâm AI mới

Trong bối cảnh các nhà sản xuất toàn cầu gấp rút đa dạng hóa chuỗi cung ứng, Thái Lan đặt mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất PCB lớn nhất ngoài Trung Quốc.

Thái Lan đang trở thành điểm đến nhận được sự quan tâm từ các công ty PCB lớn. Ảnh: Niikei Montage.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị kéo dài, các tập đoàn công nghệ toàn cầu, bao gồm Microsoft, Amazon, Apple, HP và Dell, phải đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tìm kiếm giải pháp ngoài Trung Quốc cho cả lắp ráp sản phẩm lẫn linh kiện then chốt.

Hàng chục công ty sản xuất bảng mạch in (PCB) có trụ sở tại Trung Quốc đại lục và Đài Loan mở chi nhánh tại Thái Lan trong vài năm qua. Do tác động từ thuế quan của ông Trump tại Thái Lan vẫn còn hạn chế, Nikkei Asia nhận định làn sóng đầu tư có khả năng đưa quốc gia này trở thành trung tâm chip AI mới sau Trung Quốc.

Tụ điểm sản xuất linh kiện mới

Chỉ trong chưa đầy 3 năm, gần 60 nhà sản xuất PCB từ Trung Quốc và Đài Loan đã thiết lập cơ sở sản xuất mới tại Thái Lan. Các công ty phần lớn trong top 30 doanh nghiệp hàng đầu thế giới như Unimicron, Zhen Ding Tech, Shennan Circuits và Victory Giant, kéo theo hàng chục nhà cung cấp thiết bị và nguyên liệu mở văn phòng dịch vụ để hỗ trợ khách hàng, theo Nikkei Asia.

PCB được sử dụng trong mọi thứ, từ điện thoại, ôtô, trung tâm dữ liệu cho tới máy bay và hệ thống quốc phòng. Đây là một phần trong quy trình sản xuất điện tử quan trọng không kém chip để vận hành các thiết bị hiện đại.

Tại cố đô Ayutthaya, cách Bangkok về phía bắc 60 km, Victory Giant Technology đang trong giai đoạn gấp rút lắp đặt khoảng 100 thiết bị mới cho nhà máy sản xuất thứ 2 vừa xây dựng. Chưa đầy một năm trước, nhà cung cấp máy chủ AI và card đồ họa hàng đầu của Nvidia chỉ mới mua lại nhà máy đầu tiên tại đây.

Sơ đồ các công ty PCB đặt nhà máy tại Thái Lan. Ảnh: Nikkei Asia.

Các đối thủ khác cũng đang gấp rút bắt kịp. Gold Circuit Electronics, một nhà cung cấp PCB quan trọng cho khay switch của Nvidia, đang vận hành nhà máy đầu tiên tại Thái Lan với công suất tối đa. Khay switch là bộ phận cho phép kết nối giữa các GPU.

Theo 10 doanh nghiệp được Nikkei Asia phỏng vấn, tất cả đều cho biết AI đã trở thành động lực thúc đẩy ngành sản xuất công nghệ tại Thái Lan. Victory Giant đã tận dụng làn sóng AI để đạt mức vốn hóa thị trường hơn 233 tỷ tệ ( 32,6 tỷ USD ), vượt xa cả Zhen Ding Tech, nhà sản xuất PCB lớn nhất thế giới tính theo doanh thu.

Charles Shen, Chủ tịch Zhen Ding Tech, cho biết kế hoạch đầu tư kỷ lục hơn 60 tỷ Đài tệ ( 1,97 tỷ USD ) tại Thái Lan của công ty trong năm nay và 2026. Mục tiêu đưa ra nhằm nắm bắt đà tăng trưởng mạnh mẽ từ nhu cầu liên quan đến AI.

Chủ tịch Unimicron, ông T.J. Tseng, cho biết công ty ông đã mua đất tại quốc gia này đủ để xây dựng tới 5 nhà máy nếu nhu cầu thực sự cao. Làn sóng sản phẩm đầu tiên sản xuất tại đây sẽ bao gồm PCB cho vệ tinh và máy chơi game, và ông Tseng cũng không loại trừ khả năng sẽ đưa một phần sản xuất đế chip tiên tiến của công ty sang.

“Bất kỳ nhà cung cấp nào tham gia vào chuỗi cung ứng AI cũng chính là những người đang tiên phong cho sự hình thành của ngành công nghiệp PCB tại Thái Lan”, một quản lý tại Ta Liang Technology, nhà cung cấp máy khoan quan trọng cho tất cả các hãng sản xuất PCB hàng đầu, cho biết.

Chưa chắc cho ra trái ngọt

Làn sóng đầu tư ồ ạt mới đang làm thay đổi cấu trúc kinh tế tại Thái Lan, củng cố ngành công nghiệp PCB vốn còn nhỏ bé ở đây và tăng mức lương tối thiểu của ngành. Tuy nhiên, các công ty đang gặp nhiều thách thức như văn hóa, thiếu nhân tài và cạnh tranh gay gắt.

Ông Wichiene Ngamsukkarsemsri, giám đốc điều hành Mitsubishi Electric Factory Automation Thailand, cho biết khác biệt văn hóa lớn nằm trong phong cách làm việc. Theo ông, công nhân Thái quen với nhịp làm việc cân bằng hơn, trong khi các nhà cung cấp PCB từ Trung Quốc đại lục và Đài Loan lại thường quyết liệt và gấp gáp hơn nhiều.

Trong khi đó, các kỹ sư và nhân viên văn phòng biết tiếng Trung sẽ đặc biệt được săn đón. Một cuộc tranh giành nhân tài đang diễn ra tại Thái Lan, với mức lương tháng gia tăng chóng mặt.

Một sự kiện công nghệ được nhiều người quan tâm tại Thái Lan. Ảnh: Suzu Takahashi.

“Mức lương của các quản lý dây chuyền sản xuất giàu kinh nghiệm đã tăng gấp đôi, từ 40.000 baht lên 80-100.000 baht/tháng chỉ trong vòng 2-3 năm qua”, một lãnh đạo tại công ty sản xuất vật liệu PCB trong nước cho biết.

Chi phí nhân sự tại Thái Lan hiện cao gấp khoảng 3 lần so với ở Trung Quốc nếu tính cả hiệu suất và các khoản thưởng. Mặt khác, các công ty cũng phải đưa ra mức đãi ngộ, trợ cấp rất cao để thuyết phục người từ trụ sở cũ sang.

Phía đại diện Thái Lan cho biết đang nỗ lực nắm bắt cơ hội để trở thành trung tâm PCB mới. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận xét không có gì đảm bảo các khoản đầu tư này sẽ mang lại kết quả như kỳ vọng.

Các nhà sản xuất PCB, đặc biệt là những công ty có sản phẩm không liên quan đến AI, đang phải cạnh tranh gay gắt để giành đơn hàng trong bối cảnh nhu cầu từ lĩnh vực ôtô, công nghiệp và điện tử tiêu dùng đang chậm lại. Ngược lại với Victory Giant hay GCE, một số công ty đến Thái Lan đặt nhà máy trước rồi mới tìm khách hàng đang gặp rào cản lớn.

Nhiều nhà sản xuất PCB cho rằng hệ sinh thái tại nước này vẫn còn non trẻ và họ phải nhập khẩu phần lớn thiết bị, nguyên liệu cần thiết. Theo họ, sẽ còn mất nhiều năm nữa trước khi cụm công nghiệp PCB đang nổi lên của Thái Lan trải qua quá trình học hỏi cần thiết và đạt được lợi nhuận ổn định.

Các chuyên gia công nghệ, kinh tế nhận xét rằng triển vọng các ngành PCB tại Thái Lan vẫn chưa rõ ràng. Điều này sẽ phụ thuộc phần lớn vào sự cải thiện của kinh tế toàn cầu, rủi ro địa chính trị và cơ sở hạ tầng trong nước.