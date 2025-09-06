OpenAI tự sản xuất chip

Nhà phát triển ChatGPT hợp tác với Broadcom để phát triển chip AI tùy chỉnh, sử dụng trong các hệ thống phần cứng nội bộ.

OpenAI tính chuyện tự sản xuất chip bán dẫn để đáp ứng nhu cầu tính toán khổng lồ. Ảnh: Reuters.

Theo Financial Times, OpenAI chuẩn bị sản xuất hàng loạt chip AI vào năm tới, có thể cung cấp sức mạnh tính toán khổng lồ cho các nền tảng trí tuệ nhân tạo họ đang vận hành và giảm bớt sự phụ thuộc vào Nvidia.

Các nguồn tin cho rằng OpenAI thiết kế chip AI tùy chỉnh này với sự hợp tác của nhà sản xuất bán dẫn Broadcom – tập đoàn vừa thông báo có một khách hàng mới, với đơn đặt hàng lên tới 10 tỷ USD .

Nhà sản xuất chip của Mỹ không nêu tên khách hàng, nhưng các nguồn tin của Financial Times xác nhận đó là OpenAI. Ngoài ra, dường như công ty không có kế hoạch bán chip ra bên ngoài, chỉ sử dụng trong các hệ thống phần cứng nội bộ.

Động thái này tương tự cách tiếp cận của các gã khổng lồ công nghệ khác như Google và Amazon, những công ty thiết kế chip tùy chỉnh để cắt giảm chi phí, củng cố nguồn cung và giảm sự phụ thuộc vào Nvidia.

Từ năm 2023, Reuters đưa tin OpenAI bắt đầu tìm hiểu khả năng tự sản xuất chip AI sau khi Sam Altman đổ lỗi cho tình trạng thiếu hụt GPU ảnh hưởng đến tốc độ và độ tin cậy của API.

Trước đó, hãng thông tấn này cũng đưa tin OpenAI hợp tác với cả Broadcom và Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) để phát triển sản phẩm riêng. Financial Times không cho biết OpenAI còn duy trì quan hệ đối tác với TSMC hay không.

Sau khi GPT-5 ra mắt, Altman công bố những thay đổi mà OpenAI đang thực hiện để đáp ứng "nhu cầu ngày càng tăng". Ngoài việc ưu tiên người dùng ChatGPT trả phí, ông khẳng định OpenAI sẽ tăng gấp đôi năng lực tính toán của mình "trong 5 tháng tới".

Các chip AI tùy chỉnh được gọi là XPU, cùng loại OpenAI đang phát triển, cuối cùng sẽ chiếm thị phần lớn trên thị trường phần cứng dành cho AI. Hiện tại, Nvidia vẫn là cái tên hàng đầu trong ngành. Gần đây, công ty công bố doanh thu trong quý 2, kết thúc vào ngày 27/7, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái.