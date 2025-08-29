Nvidia lộ 'tử huyệt'

2 khách hàng của Nvidia đã đóng góp 39% doanh thu trong quý tài chính kết thúc vào tháng 7. Thông tin này gây lo ngại khi hãng dành sự tập trung quá lớn vào một nhóm khách hàng.

Nvidia vẫn chưa tiết lộ danh tính 2 vị khách đóng góp đến 39% doanh thu của công ty. Ảnh: Reuters.

Theo hồ sơ Nvidia gửi Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới cho biết chỉ 2 khách hàng đã đóng góp gần 40% doanh thu của hãng trong quý vừa qua.

Cụ thể, "Khách hàng A" chiếm 23% tổng doanh thu, trong khi "Khách hàng B" đóng góp 16%. Con số này cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, khi 2 khách hàng lớn nhất của hãng chip này chỉ chiếm lần lượt 14% và 11% doanh thu, theo CNBC.

Nvidia thường xuyên công bố dữ liệu về khách hàng lớn theo quý. Tuy nhiên, lần tiết lộ này đã thổi bùng cuộc tranh luận về việc đà tăng trưởng bùng nổ của hãng đang phụ thuộc quá nhiều vào một vài nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn như Microsoft, Amazon, Google và Oracle hay không.

Bà Colette Kress, Giám đốc tài chính Nvidia, cho biết các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn chiếm khoảng 50% doanh thu mảng trung tâm dữ liệu của công ty.

Điều này đặc biệt quan trọng bởi mảng trung tâm dữ liệu đã đóng góp tới 88% tổng doanh thu của Nvidia trong quý II.

Tuy nhiên, giới truyền thông Mỹ vẫn chưa chắc chắn liệu "Khách hàng A" và "Khách hàng B" của Nvidia có phải đến từ các công ty điện toán đám mây hay không. Hiện, đại diện Nvidia từ chối tiết lộ danh tính của nhóm khách hàng lớn này.

Trong hồ sơ, Nvidia phân loại khách hàng thành nhóm trực tiếp và gián tiếp. Đáng chú ý, Khách hàng A và B được xếp vào nhóm trực tiếp.

Khách hàng trực tiếp không phải người dùng cuối của chip Nvidia. Họ thường là các công ty mua chip để tích hợp vào hệ thống hoặc bo mạch hoàn chỉnh, sau đó bán lại cho trung tâm dữ liệu, nhà cung cấp đám mây và khách hàng cuối.

Một số khách hàng trực tiếp là nhà thiết kế gốc (ODM) hoặc nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) như Foxconn hay Quanta.

Những khách hàng khác có thể nằm trong nhóm nhà phân phối hoặc nhà tích hợp hệ thống như Dell.

Trong khi đó, khách hàng gián tiếp - các nhà cung cấp dịch vụ đám mây, công ty internet và doanh nghiệp - thường mua hệ thống từ nhóm khách trực tiếp của Nvidia.

Công ty cho biết họ chỉ có thể ước tính doanh thu từ nhóm khách hàng gián tiếp dựa trên đơn đặt hàng và dữ liệu bán hàng nội bộ.

Việc giải mã các nhà cung cấp dịch vụ đám mây có nằm trong số khách hàng bí ẩn của Nvidia gặp nhiều khó khăn do công ty luôn linh hoạt trong cách định nghĩa khách hàng trực tiếp và gián tiếp.

Ví dụ, Nvidia viết trong hồ sơ rằng một số khách hàng trực tiếp mua chip để xây dựng hệ thống cho chính họ.

Ngoài ra, hãng chip cũng lưu ý rằng mỗi bên khách hàng gián tiếp của hãng (thông qua việc mua hàng từ Khách hàng A và B) đều chiếm hơn 10% tổng doanh thu.

Đồng thời, Nvidia tiết lộ rằng một "công ty nghiên cứu và phát triển AI" đã đóng góp đáng kể doanh thu thông qua cả kênh khách hàng trực tiếp lẫn gián tiếp.

Trong buổi công bố thông tin với các nhà đầu tư ngày 27/8 (giờ địa phương), Nvidia khẳng định nhu cầu đối với hệ thống AI của công ty vẫn ở mức cao. Nhu cầu này không chỉ từ các nhà cung cấp đám mây mà còn từ doanh nghiệp và cả những công ty đang cạnh tranh với các "gã khổng lồ" bằng dịch vụ chuyên biệt cho AI (neoclouds).

CEO Jensen Huang dự báo hạ tầng AI toàn cầu sẽ đạt giá trị 3.000- 4.000 tỷ USD vào cuối thập kỷ này.

Trong đó, Nvidia có thể chiếm tới khoảng 70% tổng chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu tập trung vào AI trị giá 50 tỷ USD .

Đây được xem là "mục tiêu hợp lý" trong 5 năm tới khi xét đến mức chi tiêu khổng lồ mà các hyperscaler (Microsoft, Google, Meta, Amazon) đang thực hiện.

Ông cũng nhấn mạnh sự xuất hiện của các nhóm khách hàng mới như doanh nghiệp hay các nhà cung cấp đám mây nước ngoài đang tham gia vào quá trình mở rộng này.

“Chi tiêu vốn của riêng 4 hyperscaler lớn nhất đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng hai năm, trong bối cảnh cuộc cách mạng AI bước vào giai đoạn bùng nổ”, vị CEO nói.