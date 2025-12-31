Việt Nam bán kỷ lục hơn 8,5 tỷ USD rau quả năm nay

Theo ước tính của Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), giá trị xuất khẩu rau quả trong tháng 12 đạt khoảng 795 triệu USD, đưa xuất khẩu cả năm vượt 8,5 tỷ USD.

Sầu riêng quay lại đường đua xuất khẩu, cán đích khoảng 4 tỷ USD trong năm 2025. Ảnh: Phạm Ngôn.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ 6 loại trái cây chủ lực gồm sầu riêng, chuối, xoài, mít, dừa và bưởi. Trong đó, sầu riêng tiếp tục giữ vai trò then chốt, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc, nơi nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu xuất khẩu rau quả của Việt Nam.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Vinafruit, xuất khẩu sầu riêng năm nay tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và sẽ cán đích khoảng 4 tỷ USD , bất chấp các rào cản kỹ thuật tại những thị trường trọng điểm. Việt Nam đã kịp thời triển khai các biện pháp kiểm soát, nâng cao chất lượng, xử lý thành công sự cố Cadimi và vàng O để đáp ứng yêu cầu của thị trường Trung Quốc.

Hiện, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của rau quả Việt Nam, chiếm khoảng 64% tổng kim ngạch. Trong 11 tháng, xuất khẩu rau quả sang thị trường này đạt gần 5 tỷ USD , tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước và đã vượt mức kỷ lục 4,63 tỷ USD của cả năm 2024.

Không chỉ tại Trung Quốc, xuất khẩu rau quả sang Mỹ cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Dù chịu tác động từ các chính sách thuế quan, kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Mỹ trong 11 tháng vẫn đạt gần 500 triệu USD , tăng tới 56% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều thị trường khác như Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan vẫn duy trì kim ngạch trên 100 triệu USD ; riêng Hàn Quốc có giảm nhẹ 1,7%, đạt 284,2 triệu USD .

Đáng chú ý, Thái Lan từng nằm trong nhóm 3 thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam nhưng đến nay đã rơi xuống vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng. Trong 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu rau quả sang thị trường này chỉ đạt gần 105 triệu USD , giảm 60% so với cùng kỳ năm ngoái - mức giảm mạnh nhất từ trước tới nay.

Việt Nam xuất khẩu rau quả sang Thái Lan chủ yếu là các loại trái cây tươi và đông lạnh như sầu riêng, nhãn, vải, thanh long, bưởi, chôm chôm, chanh leo, vú sữa, na và dừa phục vụ chế biến.

Tuy nhiên, nhiều thị trường khác vẫn tiếp tục mở rộng nhập khẩu rau quả Việt Nam. Thị trường Malaysia ghi nhận mức tăng trưởng 77%, Australia tăng 28%, trong khi Mỹ và Hà Lan lần lượt tăng 56% và 43%. Diễn biến này cho thấy xuất khẩu sang Thái Lan giảm mạnh không phản ánh khó khăn chung của ngành rau quả.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), nhiều mặt hàng nông sản khác đang đối mặt với nhiều rào cản kỹ thuật mới, đặc biệt là yêu cầu ngày càng khắt khe về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát dư lượng và an toàn thực phẩm.

Trước tình trạng này, Bộ NN&MT vừa cho ra mắt hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam. Công cụ này giúp người tiêu dùng kiểm tra thông tin sản phẩm, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý giám sát và truy vết hàng hóa.

Giai đoạn đầu, Bộ này sẽ thí điểm truy xuất với trái sầu riêng trong 6 tháng tới. Từ 1/7/2026, hệ thống vận hành chính thức, mở rộng sang các nhóm nông sản thiết yếu.