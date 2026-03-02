Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Hàng không Trung Đông tê liệt

  • Thứ hai, 2/3/2026 16:21 (GMT+7)
  • 16:21 2/3/2026

Hàng nghìn chuyến bay bị hủy, hàng chục nghìn hành khách mắc kẹt khi các sân bay lớn tại Trung Đông đóng cửa do loạt tấn công bằng tên lửa và UAV liên quan đến Iran.

Các sân bay ở Trung Đông vẫn đóng cửa khiến hàng không toàn cầu bị ảnh hưởng dây chuyền. Ảnh: Sky News.

Hoạt động hàng không toàn cầu tiếp tục rơi vào hỗn loạn khi các trung tâm trung chuyển lớn tại Trung Đông buộc phải đóng cửa do căng thẳng địa chính trị khu vực, kéo theo làn sóng hủy chuyến lan rộng, theo Financial Times.

Tình trạng gián đoạn bắt nguồn từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, kéo theo các đòn đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái của nước này.

Các sân bay tại Dubai và Doha vẫn đóng cửa, trong khi hầu hết hãng hàng không trong khu vực Trung Đông hủy gần như toàn bộ chuyến bay. Không phận của Qatar, Iran và Iraq cũng tiếp tục bị phong tỏa, buộc các chuyến bay đường dài phải tránh hoàn toàn khu vực này.

Theo thông tin từ các hãng hàng không, Qatar Airways chỉ nối lại hoạt động khi nhà chức trách Qatar xác nhận việc mở lại không phận an toàn. Trong khi đó, Emirates thông báo tạm dừng toàn bộ chuyến bay đến chiều thứ Hai (theo giờ địa phương) và cho phép hành khách đổi lịch trình trong vòng 20 ngày.

Làn sóng hủy chuyến không chỉ giới hạn ở khu vực Trung Đông. Nhiều hãng hàng không quốc tế như British Airways và Air France cũng đồng loạt ngừng bay đến khu vực này.

Theo dữ liệu từ Cirium, gần 2.000 chuyến bay đã bị hủy trong ngày thứ Bảy tuần trước và hơn 1.500 chuyến khác tiếp tục bị hủy trong ngày Chủ nhật.

Giới chức Anh đã khuyến cáo công dân tránh mọi chuyến đi không thiết yếu đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Các trung tâm hàng không Trung Đông vốn là mắt xích quan trọng kết nối châu Á với châu Âu và châu Mỹ, nên sự gián đoạn đã khiến hàng chục nghìn hành khách trên toàn cầu bị mắc kẹt.

Tại Dubai, nhiều cư dân và người nước ngoài tìm cách rời thành phố bằng đường bộ, hướng về biên giới với Oman. Một số người lựa chọn trú ẩn trong các tòa nhà hoặc ngủ qua đêm trong xe. Các siêu thị ghi nhận cảnh người dân đổ xô tích trữ thực phẩm, khiến nhiều mặt hàng thiết yếu trở nên khan hiếm.

Giới chức hàng không UAE cho biết sẽ hỗ trợ chi phí ăn ở cho hành khách bị mắc kẹt. Tuy nhiên, ngay cả khi không phận được mở lại, các chuyên gia cảnh báo phải mất nhiều ngày để hệ thống hàng không toàn cầu trở lại bình thường do máy bay và tổ bay đang bị phân tán khắp nơi.

Hủy loạt chuyến bay từ Việt Nam đến Trung Đông

Các hãng Qatar Airways, Etihad Airways và Emirates hủy loạt chuyến bay từ Hà Nội và TP.HCM đến các quốc gia Trung Đông.

20:22 1/3/2026

UAE chi trả toàn bộ chi phí cho 20.200 hành khách 'mắc kẹt'

Theo Thông tấn xã UAE, khoảng 20.200 hành khách bị ảnh hưởng đã được hỗ trợ chỗ ở tạm thời, suất ăn và đồ uống, đồng thời được hỗ trợ làm thủ tục đặt lại vé.

17:56 1/3/2026

Tàu bay nước ngoài 'mắc kẹt' tại Nội Bài do xung đột Trung Đông

Do ảnh hưởng của khu vực chiến sự Trung Đông, một số tàu bay của hãng hàng không nước ngoài đang "mắc kẹt" tại sân bay quốc tế Nội Bài và chưa thể trở về nước do đóng cửa không phận.

17:38 1/3/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

Trung Đông hàng không sân bay Iran

    Đọc tiếp

    Xuat hien chung cu gia 'mem' ven Ha Noi hinh anh

    Xuất hiện chung cư giá 'mềm' ven Hà Nội

    1 giờ trước 06:06 4/3/2026

    0

    Hàng loạt dự án ven đô Hà Nội ra mắt với mức giá 55-75 triệu/m2, được quảng bá là "mềm", dễ tiếp cận. Tuy nhiên so với thu nhập và giá nhà vài năm trước, đây vẫn là ngưỡng cao.

    Chung khoan My 'do lua' hinh anh

    Chứng khoán Mỹ 'đỏ lửa'

    7 giờ trước 00:04 4/3/2026

    0

    Cổ phiếu Mỹ lao dốc, xóa sạch đà phục hồi từng thiết lập trước đó khi giá dầu tiếp tục tăng vọt và giới giao dịch bắt đầu lo ngại xung đột ở Trung Đông có thể kéo dài hơn dự kiến.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý