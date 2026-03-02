Hàng không Trung Đông tê liệt

Hàng nghìn chuyến bay bị hủy, hàng chục nghìn hành khách mắc kẹt khi các sân bay lớn tại Trung Đông đóng cửa do loạt tấn công bằng tên lửa và UAV liên quan đến Iran.

Các sân bay ở Trung Đông vẫn đóng cửa khiến hàng không toàn cầu bị ảnh hưởng dây chuyền. Ảnh: Sky News.

Hoạt động hàng không toàn cầu tiếp tục rơi vào hỗn loạn khi các trung tâm trung chuyển lớn tại Trung Đông buộc phải đóng cửa do căng thẳng địa chính trị khu vực, kéo theo làn sóng hủy chuyến lan rộng, theo Financial Times.

Tình trạng gián đoạn bắt nguồn từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, kéo theo các đòn đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái của nước này.

Các sân bay tại Dubai và Doha vẫn đóng cửa, trong khi hầu hết hãng hàng không trong khu vực Trung Đông hủy gần như toàn bộ chuyến bay. Không phận của Qatar, Iran và Iraq cũng tiếp tục bị phong tỏa, buộc các chuyến bay đường dài phải tránh hoàn toàn khu vực này.

Theo thông tin từ các hãng hàng không, Qatar Airways chỉ nối lại hoạt động khi nhà chức trách Qatar xác nhận việc mở lại không phận an toàn. Trong khi đó, Emirates thông báo tạm dừng toàn bộ chuyến bay đến chiều thứ Hai (theo giờ địa phương) và cho phép hành khách đổi lịch trình trong vòng 20 ngày.

Làn sóng hủy chuyến không chỉ giới hạn ở khu vực Trung Đông. Nhiều hãng hàng không quốc tế như British Airways và Air France cũng đồng loạt ngừng bay đến khu vực này.

Theo dữ liệu từ Cirium, gần 2.000 chuyến bay đã bị hủy trong ngày thứ Bảy tuần trước và hơn 1.500 chuyến khác tiếp tục bị hủy trong ngày Chủ nhật.

Giới chức Anh đã khuyến cáo công dân tránh mọi chuyến đi không thiết yếu đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Các trung tâm hàng không Trung Đông vốn là mắt xích quan trọng kết nối châu Á với châu Âu và châu Mỹ, nên sự gián đoạn đã khiến hàng chục nghìn hành khách trên toàn cầu bị mắc kẹt.

Tại Dubai, nhiều cư dân và người nước ngoài tìm cách rời thành phố bằng đường bộ, hướng về biên giới với Oman. Một số người lựa chọn trú ẩn trong các tòa nhà hoặc ngủ qua đêm trong xe. Các siêu thị ghi nhận cảnh người dân đổ xô tích trữ thực phẩm, khiến nhiều mặt hàng thiết yếu trở nên khan hiếm.

Giới chức hàng không UAE cho biết sẽ hỗ trợ chi phí ăn ở cho hành khách bị mắc kẹt. Tuy nhiên, ngay cả khi không phận được mở lại, các chuyên gia cảnh báo phải mất nhiều ngày để hệ thống hàng không toàn cầu trở lại bình thường do máy bay và tổ bay đang bị phân tán khắp nơi.