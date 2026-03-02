Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
TP.HCM sẽ thu hồi đất doanh nghiệp Nhà nước sử dụng sai mục đích

  • Thứ hai, 2/3/2026 15:13 (GMT+7)
  • 15:13 2/3/2026

UBND TP.HCM yêu cầu kiên quyết thu hồi các khu nhà, đất do doanh nghiệp Nhà nước quản lý, sử dụng sai mục đích, bỏ hoang, chậm triển khai hoặc vi phạm nghĩa vụ tài chính.

TP.HCM sẽ thu hồi đất trường hợp doanh nghiệp Nhà nước sử dụng sai mục đích. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về tăng cường quản lý, xử lý nhà, đất tại các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn, nhằm chấn chỉnh tình trạng sử dụng kém hiệu quả, hạn chế thất thoát tài sản công.

Theo đó, TP.HCM sẽ thu hồi đất với các trường hợp sử dụng sai mục đích, cho thuê, cho mượn trái quy định, để đất bị lấn chiếm, chậm đưa vào sử dụng, vi phạm tiến độ dự án, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính hoặc không còn nhu cầu sử dụng. Việc giao đất, cho thuê đất phải đảm bảo đúng quy định, công khai và minh bạch.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu rà soát để giải quyết hồ sơ pháp lý về đất đai của các doanh nghiệp Nhà nước, kể cả doanh nghiệp đã cổ phần hóa theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật đảm bảo thời gian quy định, tránh gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM và Sở Xây dựng TP.HCM có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp các thông tin hành chính về quy hoạch, xây dựng liên quan đến cơ sở nhà, đất của các doanh nghiệp Nhà nước để cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện việc quản lý, xử lý.

Với các khu nhà, đất đã có quyết định thu hồi hoặc chuyển giao, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM cùng chính quyền địa phương phải nhanh chóng tiếp nhận, quản lý và xử lý theo quy định, tránh kéo dài gây lãng phí.

UBND các xã, phường, đặc khu cũng được yêu cầu thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đất của các đơn vị trực thuộc. Nếu phát hiện sử dụng sai mục đích, cho thuê trái phép hoặc để đất trống, địa phương phải kịp thời xử lý, trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo cơ quan chuyên môn.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu các tổng công ty, công ty trực thuộc tự rà soát quỹ đất đang quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng ranh giới và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính. Trường hợp bị thu hồi đất, doanh nghiệp phải bàn giao theo quy định. Người đại diện pháp luật chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm.

Với doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, việc sử dụng đất phải theo phương án đã được phê duyệt. Nếu hết thời hạn sử dụng đất mà không được gia hạn hoặc không còn nhu cầu, doanh nghiệp phải trả lại Nhà nước.

TP.HCM sau sáp nhập có tổng số trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp là 1.087 địa điểm. TP.HCM đang rà soát toàn bộ danh mục nhà, đất để xác định rõ tài sản nào thừa, tài sản nào thiếu so với tiêu chuẩn, định mức.

Trên cơ sở đó, TP.HCM sẽ xây dựng phương án xử lý theo hướng ưu tiên chuyển đổi công năng, sử dụng làm cơ sở giáo dục và y tế, đáp ứng nhu cầu bức thiết của người dân.

