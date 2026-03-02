Cổ phiếu dầu khí dậy sóng trong ngày VN-Index đỏ lửa

Cổ phiếu dầu khí GAS, PVD, PVS, BSR, DCM đồng loạt tăng trần trong phiên VN-Index mất hơn 34 điểm, cho thấy dòng tiền đang dồn về nhóm dầu khí và phân bón khi thị trường chao đảo.

Dòng tiền chảy mạnh vào các cổ phiếu dầu khí, phân bón, vận tải biển trong phiên 2/3. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch đầu tuần 2/3 trong trạng thái tiêu cực, phản ánh rõ tâm lý phòng thủ bao trùm khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Áp lực bán xuất hiện trên diện rộng, không phân biệt nhóm ngành. Ngay sau khi mở cửa, chỉ số chính lao dốc nhanh, có thời điểm mất tới 35 điểm chỉ trong chưa đầy 1 giờ giao dịch. Biên độ giảm sâu cho thấy trạng thái chủ động thoát hàng của nhà đầu tư, đặc biệt tại các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trong bức tranh đỏ lửa, dòng tiền chỉ tìm được vài điểm trú ẩn ở nhóm dầu khí, vận tải biển và phân bón - những ngành được đánh giá có thể hưởng lợi trong bối cảnh giá dầu thô và chi phí logistics toàn cầu biến động. Tuy nhiên, lực cầu tại đây cũng mang tính chọn lọc, không đủ sức tạo hiệu ứng lan tỏa ra toàn thị trường.

Đáng chú ý, sau cú rơi đầu phiên, VN-Index có thời điểm thu hẹp đà giảm, thậm chí lấy lại sắc xanh vào cuối phiên sáng. Nhịp hồi này phần nào phản ánh lực bắt đáy xuất hiện khi mặt bằng giá nhiều cổ phiếu đã chiết khấu mạnh.

Song, đà hồi phục tỏ ra thiếu bền vững. Bước sang phiên chiều, áp lực bán quay trở lại với cường độ lớn hơn, khiến chỉ số nhanh chóng đánh mất thành quả và đóng cửa sát mức thấp nhất trong ngày.

Không khí giao dịch "nóng" lên rõ rệt khi tổng giá trị khớp lệnh trên cả 3 sàn hôm nay vọt lên 52.200 tỷ đồng , tăng hơn 50% so với phiên liền trước. Con số này cho thấy mức độ quyết liệt của cả bên bán lẫn bên mua, đồng thời phản ánh trạng thái giằng co mạnh mẽ khi thị trường đối diện rủi ro vĩ mô.

Kết phiên, VN-Index giảm 34,23 điểm (-1,8%) xuống 1.846,1 điểm. HNX-Index mất 3,82 điểm (-1,5%) còn 259 điểm, trong khi UPCoM-Index lùi 0,6 điểm (-0,5%) xuống 128,71 điểm.

Bảng điện tử gần như “rực lửa” trong sắc đỏ. Toàn thị trường ghi nhận 536 mã giảm (gồm 32 mã giảm sàn), 729 mã giữ tham chiếu và 307 mã tăng (gồm 65 mã tăng trần).

Đáng chú ý, rổ VN30 đại diện cho nhóm vốn hóa lớn ghi nhận tới 25 mã giảm và chỉ 5 mã tăng. Chỉ số VN30-Index vì vậy giảm mạnh 51 điểm, lùi về 2.010 điểm.

VN-Index rơi hơn 34 điểm trong phiên đầu tiên của tháng 3. Ảnh: TradingView.

Áp lực kéo VN-Index lao dốc trong phiên 2/3 tập trung chủ yếu ở nhóm vốn hóa lớn. Dẫn đầu đà suy yếu là VHM khi giảm sàn, trở thành điểm trừ nặng nhất trong rổ VN30. Cùng chiều, VIC mất 2,8%, VPL giảm 4,1%.

Khối ngân hàng cũng không tránh khỏi áp lực phòng thủ. BID lao dốc 5,6%, TCB mất 4,4%, CTG giảm 3,7%, VPB giảm 3,1%, MBB giảm 3% và VCB giảm 3,1%, đồng loạt điều chỉnh. Khi nhóm “xương sống” của thị trường đồng loạt suy yếu, VN-Index gần như không còn điểm tựa.

Cổ phiếu FPT cũng giảm 3,6%, góp thêm một mảnh ghép vào bức tranh tiêu cực của nhóm trụ.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền tìm đến các cổ phiếu mang tính phòng thủ hoặc hưởng lợi từ biến động giá hàng hóa. Nhóm năng lượng và phân bón trở thành tâm điểm. GAS, GVR, PLX, BSR, POW, DCM và PVD đồng loạt tăng trần trong bối cảnh thị trường chung giảm sâu.

Đáng chú ý, cổ phiếu STB hôm nay duy trì sắc xanh (+2,3%) là đại diện tài chính duy nhất xuất hiện trong nhóm tác động tích cực đến VN-Index.

Trong khi nhà đầu tư trong nước nghiêng hẳn về phía bán ra, nhà đầu tư nước ngoài hôm nay lại tranh thủ gom hàng và nâng quy mô mua ròng lên gần 800 tỷ đồng .

HPG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 386 tỷ đồng , tiếp đến là SSI (+ 212 tỷ đồng ) và MWG (+ 204 tỷ đồng ).

Ở chiều bán, VCB bị khối ngoại xả ròng 193 tỷ đồng, POW 185 tỷ đồng và CTG 108 tỷ đồng ...