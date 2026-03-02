Chứng khoán bị bán tháo

Bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang tạo áp lực bán tháo lan rộng ngay từ đầu tuần khiến thị trường chứng khoán Việt Nam rung lắc mạnh.

Dòng tiền rút lui khỏi cổ phiếu tài chính - ngân hàng, bất động sản và tiêu dùng. Ảnh: Duy Hiệu.

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở đầu tuần mới với sắc đỏ bao trùm bảng điện tử. Ngay từ đợt khớp lệnh ATO, VN-Index có thời điểm lao dốc gần 80 điểm dưới áp lực bán tháo trên diện rộng. Sắc đỏ nhanh chóng lan khắp bảng điện tử, phản ánh tâm lý phòng thủ chiếm ưu thế ở hầu hết nhóm ngành, đặc biệt tại các cổ phiếu tài chính - ngân hàng, bất động sản và tiêu dùng.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền lại tìm đến các nhóm được xem là hưởng lợi từ biến động địa chính trị như dầu khí, phân bón và vận tải biển. Một loạt mã như PVD, BSR, PVT, OIL, VOS đồng loạt tăng trần. Tuy nhiên, lực đỡ từ các cổ phiếu này chưa đủ sức xoay chuyển cục diện chung khi áp lực bán vẫn áp đảo trên diện rộng.

Thanh khoản thị trường hôm nay tăng mạnh ngay từ đầu phiên cho thấy mức độ quyết liệt của dòng tiền. Chỉ trong nửa giờ giao dịch đầu tiên, giá trị khớp lệnh trên cả 3 sàn đã vượt 6.000 tỷ đồng , phản ánh trạng thái giao dịch căng thẳng và sự dịch chuyển nhanh của dòng vốn.

Tính đến 9h30, VN-Index giảm 35,17 điểm (-1,9%) xuống 1.845,48 điểm. HNX-Index mất 5,38 điểm (-2,1%), trong khi UPCoM-Index lùi 1,4 điểm (-1,1%) xuống 127,91 điểm.

Thị trường nghiêng hẳn về phía giảm với 470 mã giảm (gồm 14 mã giảm sàn), 482 mã giữ tham chiếu và 120 mã tăng (gồm 17 mã tăng trần).

Áp lực lớn nhất tập trung tại rổ vốn hóa lớn khi VN30 ghi nhận tới 27 mã giảm, chỉ 2 mã tăng và duy nhất VNM đứng giá. Chỉ số đại diện rổ này vì vậy mất hơn 40 điểm, lùi xuống quanh 2.019 điểm, trở thành lực kéo chính khiến thị trường chung suy yếu.

Diễn biến tiêu cực của thị trường trong nước diễn ra trong bối cảnh tình hình địa chính trị Trung Đông leo thang căng thẳng, đặc biệt sau khi liên quân Mỹ - Israel tấn công Iran, cùng động thái đáp trả cứng rắn của nước này. Xung đột khiến không phận khu vực cũng như tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, qua đó làm gia tăng tâm lý thận trọng trên các thị trường tài chính toàn cầu.

VN-Index giảm mạnh từ đầu tuần. Ảnh: TradingView.

Theo Công ty Chứng khoán Vietcap, trong ngắn hạn, nhóm có xác suất hưởng lợi cao nhất là chuỗi dầu khí. Các mã thượng nguồn và dịch vụ như PVS, PVD, PVB cùng trung nguồn như GAS được đánh giá hưởng lợi nhờ giá bán thực tế tăng và hiệu quả dự án cải thiện khi bước vào cao điểm EPC.

Ở hạ nguồn, BSR, PLX, OIL có thể ghi nhận lợi nhuận tích cực hơn nếu giá dầu và crack spread (chênh lệch giữa giá dầu thô đầu vào và giá các sản phẩm lọc dầu đầu ra như xăng, dầu diesel, nhiên liệu bay) tiếp tục mở rộng, bởi lịch sử cho thấy nhóm này thường phản ứng thuận chiều với chu kỳ giá dầu tăng.

Nhóm phân bón dầu khí như DPM, DCM có cơ hội hưởng lợi gián tiếp từ mặt bằng giá năng lượng cao, khi giá phân bón toàn cầu có xu hướng tăng và nguy cơ gián đoạn nguồn cung xuất hiện.

Cảng biển và vận tải biển gồm VSC, GMD, HAH, VOS cũng nằm trong nhóm phản ứng tích cực trước căng thẳng địa chính trị do giá cước và quãng đường vận chuyển có thể tăng.

Cổ phiếu liên quan kim loại quý như PNJ có thể hưởng lợi ngắn hạn nếu giá vàng duy trì xu hướng đi lên, đặc biệt với doanh nghiệp có tồn kho lớn. Tuy nhiên lợi thế này mang tính chu kỳ và có thể bị bào mòn nếu giá cao kéo dài làm suy yếu sức mua.

Ở chiều ngược lại, hàng không là nhóm chịu rủi ro rõ nhất. HVN, VJC và ACV có thể chịu áp lực kép từ chi phí nhiên liệu tăng và nhu cầu đi lại suy yếu nếu căng thẳng địa chính trị khiến đường bay bị gián đoạn.

Nếu kịch bản giá dầu cao kéo dài và lạm phát tăng, rủi ro lan sang nhóm nhạy cảm lãi suất như chứng khoán, ngân hàng và đặc biệt bất động sản sẽ lớn hơn. Đây mới là lớp tác động sâu, không đến ngay lập tức nhưng có thể gây áp lực định giá trong trung hạn.