Yêu cầu rà soát tư cách đại chúng của các doanh nghiệp Nhà nước

Ủy ban Chứng khoán yêu cầu các doanh nghiệp Nhà nước và công ty con đang niêm yết rà soát lại tư cách công ty đại chúng theo quy định về cơ cấu cổ đông và vốn điều lệ.

Nhiều doanh nghiệp vốn Nhà nước trên sàn không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng. Ảnh: GAS.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có công văn về việc rà soát tư cách công ty đại chúng đối với các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) và công ty con của DNNN đang thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

Theo Luật Chứng khoán năm 2019 được sửa đổi, bổ sung năm 2024, công ty đại chúng phải có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Trường hợp công ty không còn đáp ứng một trong các điều kiện trên thì thuộc diện bị hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại Điều 38 Luật Chứng khoán.

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 56/2024 và Luật số 68/2025 về quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, UBCKNN yêu cầu rà soát các doanh nghiệp được chuyển đổi từ doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần đang niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng về cơ cấu cổ đông theo quy định, không bị hủy tư cách công ty đại chúng trong thời gian thực hiện kế hoạch cơ cấu lại đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Công ty cần rà soát, đối chiếu, xác định trường hợp của công ty và thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đối với DNNN không thuộc đối tượng quy định tại khoản 7 Điều 59 Luật số 68/2025 và công ty con của DNNN, trường hợp không đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng theo quy định, công ty sẽ bị hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày không còn đáp ứng một trong các điều kiện công ty đại chúng, công ty có trách nhiệm gửi UBCKNN văn bản thông báo kèm theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp hoặc do công ty tự lập đối với công ty đại chúng chưa đăng ký cổ phiếu tại VSDC hoặc BCTC năm gần nhất được kiểm toán. Công ty phải thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến công ty đại chúng cho đến thời điểm UBCKNN thông báo hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định.

Bên cạnh đó, công ty cũng có trách nhiệm công bố thông tin về việc không đáp ứng một trong các điều kiện là công ty đại chúng theo quy định về công bố thông tin bất thường.

Sau 1 năm kể từ ngày không còn đáp ứng một trong các điều kiện quy định mà công ty vẫn không đáp ứng được điều kiện là công ty đại chúng, công ty gửi hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tới UBCKNN.

Trường hợp có nhu cầu duy trì tư cách công ty đại chúng, công ty cần có kế hoạch đảm bảo đáp ứng điều kiện về vốn (bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ) và số lượng, cơ cấu cổ đông.

Trường hợp bị hủy tư cách công ty đại chúng, trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, doanh nghiệp phải công bố thông tin và phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán để thực hiện thủ tục hủy niêm yết hoặc hủy đăng ký giao dịch theo quy định.

Trước đó, một loạt doanh nghiệp vốn Nhà nước trên sàn đã công bố thông tin cho biết không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng, tiêu biểu như Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS (HoSE: GAS), CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam - PV GAS D (HoSE: PGD), Tổng công ty Khoáng sản - TKV (HoSE: KSV)…

Ngoài những cái tên đã công bố, thị trường vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng, chủ yếu do chưa đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ sở hữu tối thiểu của nhà đầu tư bên ngoài, có thể kể đến Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (HoSE: BID), Tập đoàn Cao su Việt Nam (HoSE: GVR), CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (HoSE: BSR) hay Becamex IDC (HoSE: BCM).