Công ty liên quan ông Trịnh Văn Quyết đón tin vui

  • Thứ sáu, 27/2/2026 11:40 (GMT+7)
Công ty Chứng khoán Artex - doanh nghiệp từng gắn với hệ sinh thái Tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết, chính thức được đưa ra khỏi diện kiểm soát từ ngày 26/2.

Chứng khoán Artex từng hoạt động dưới cái tên Chứng khoán BOS. Ảnh: ART.

Ngày 26/2, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản về việc đưa CTCP Chứng khoán Artex (UPCoM: ART) ra khỏi diện kiểm soát.

Văn bản nêu rõ Artex có trách nhiệm tiếp tục tuân thủ đầy đủ pháp luật Việt Nam và các quy định về chứng khoán, thị trường chứng khoán. Các tổ chức, cá nhân tham gia lập, xác nhận hồ sơ, tài liệu báo cáo liên quan đến hoạt động chứng khoán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán hiện hành.

Theo đại diện doanh nghiệp, trong tháng 3, Artex sẽ hoàn tất các thủ tục với cơ quan quản lý để mở lại giao dịch chiều mua cho khách hàng. Động thái này được xem là bước khôi phục quan trọng trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo quyền lợi giao dịch của nhà đầu tư và từng bước tái kích hoạt các mảng dịch vụ cốt lõi.

Artex cũng xây dựng lộ trình hoạt động cho giai đoạn 2026-2028. Trong năm 2026, công ty tập trung ổn định tài chính bền vững, đặt mục tiêu tăng trưởng khách hàng, cải thiện doanh thu thông qua đẩy mạnh môi giới và mở rộng các dịch vụ tài chính, duy trì kiểm soát rủi ro và củng cố năng lực quản trị. Giai đoạn 2027-2028, công ty sẽ hướng tới mở rộng thị phần, tăng vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đại diện Artex cho biết việc ra khỏi tình trạng kiểm soát là kết quả của quá trình tái cấu trúc toàn diện, từ xử lý các tồn đọng tài chính, cải thiện tỷ lệ an toàn vốn khả dụng đến chuẩn hóa hệ thống quản trị và vận hành theo hướng minh bạch, tuân thủ. Trong định hướng dài hạn, công ty xác định tăng cường hoạt động môi giới, phát triển dịch vụ tài chính, mở rộng hợp tác trong và ngoài nước, đồng thời đặt mục tiêu củng cố niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư làm trọng tâm.

Artex là công ty chứng khoán từng gắn với hệ sinh thái Tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết. Doanh nghiệp này trước đây hoạt động dưới tên Công ty Chứng khoán BOS, song đến tháng 7/2025 đã chính thức lấy lại tên Artex sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Cùng với việc đổi tên, công ty cũng chuyển trụ sở về Tầng 1, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Hà Nội.

Vingroup hóa 'thần tài' của VN-Index

Với biên độ tăng sát giá trần, cổ phiếu VIC gần như gánh vác cả VN-Index khi đóng góp hơn 18 điểm tăng cho chỉ số chính trong phiên 26/2 bất chấp thị trường nghiêng về bên giảm.

21 giờ trước

Nhà đầu tư nước ngoài 'thờ ơ' với FPT

Khối ngoại đã rút hơn 8.100 tỷ đồng khỏi FPT riêng từ đầu tháng 2, trong đó có phiên xả hơn 2.300 tỷ đồng. Lực bán mạnh khiến room ngoại của tập đoàn này hở hơn 200 triệu cổ phiếu.

23 giờ trước

Diễn biến mới tại Bamboo Airways sau khi ông Trịnh Văn Quyết tái xuất

Trong buổi làm việc với Bamboo Airways, Cục trưởng Cục Hàng không kỳ vọng dưới sự lãnh đạo của ông Trịnh Văn Quyết, hãng sẽ tái thiết theo chiến lược rõ ràng, gia tăng đội tàu và nâng chất lượng dịch vụ.

10:36 17/2/2026

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

