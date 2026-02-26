Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vingroup hóa 'thần tài' của VN-Index

  • Thứ năm, 26/2/2026 16:32 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Với biên độ tăng sát giá trần, cổ phiếu VIC gần như gánh vác cả VN-Index khi đóng góp hơn 18 điểm tăng cho chỉ số chính trong phiên 26/2 bất chấp thị trường nghiêng về bên giảm.

Vốn hóa tập đoàn của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đã trở lại ngưỡng 1,3 triệu tỷ. Ảnh: VIC.

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên 26/2 cũng là ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch) theo quan niệm dân gian với trạng thái tích cực. Song, đà đi lên của VN-Index không đến từ sự lan tỏa đồng đều, mà chủ yếu dựa vào lực kéo của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là công nghệ, “họ Vingoup” và năng lượng. Chính sự hồi phục đồng loạt của các trụ cột này đã tạo nền đỡ đủ vững để chỉ số bứt phá, bất chấp việc nhiều nhóm ngành từng tăng "nóng" trước đó bắt đầu chững lại.

Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu nhóm nguyên vật liệu, ngân hàng, tiêu dùng và đầu tư công - xây dựng có dấu hiệu quay đầu giảm hoặc phân hóa mạnh. Đây đều là những nhóm đã ghi nhận mức tăng đáng kể trong các phiên trước.

Điểm đáng chú ý là khi chỉ số tiệm cận vùng cao mới, tâm lý nhà đầu tư có phần thận trọng hơn. Thanh khoản trên cả 3 sàn hôm nay chỉ đạt 33.800 tỷ đồng, giảm hơn 16% so với phiên trước.

Kết phiên, VN-Index tăng 18,73 điểm (+1%) lên 1.879,64 điểm; HNX-Index giảm 0,9 điểm (-0,3%) xuống 262,33 điểm; UPCoM-Index tăng 0,13 điểm (+0,1%) lên 128,85 điểm.

Thực tế, dù ghi nhận mức tăng 2 con số, bảng điện tử hôm nay lại nghiêng nhẹ về phía giảm giá với 386 mã giảm (gồm 12 mã giảm sàn), 839 mã giữ tham chiếu và 347 mã tăng (gồm 21 mã tăng trần).

Riêng rổ cổ phiếu VN30 tiếp tục thể hiện vai trò dẫn dắt khi ghi nhận 16 mã tăng, 4 mã đứng giá và 10 mã giảm. Nhờ lực kéo từ các cổ phiếu chủ chốt, VN30-Index tăng hơn 20 điểm lên 2.069 điểm, đóng góp phần lớn mức tăng của VN-Index.

co phieu anh 1

VN-Index đang trên đường tìm lại đỉnh cũ. Ảnh: TradingView.

Động lực kéo VN-Index trong phiên giao dịch ngày vía Thần Tài hôm nay gần như dồn cả vào Tập đoàn Vingroup. Với đà tăng sát giá trần 6,9% hôm nay, cổ phiếu VIC trở thành "thần tài" đóng góp tới 18 điểm tăng cho chỉ số chính.

Kết phiên, thị giá VIC tạm dừng ở mức 168.900 đồng/cổ phiếu, cao nhất trong hơn một tháng trở lại đây và tăng hơn 41% so với vùng đáy gần nhất thiết lập đầu tháng 2. Đà phục hồi mạnh mẽ này giúp vốn hóa Vingroup quay lại mốc xấp xỉ 1,3 triệu tỷ đồng, củng cố vị thế doanh nghiệp có quy mô lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh VIC, một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng góp phần giữ nhịp thị trường. GEE tăng trần, BSR (+2,2%), TCB (+1,3%), VRE (+4,2%), LPB (+2%), VCB (+0,5%), VHM (+0,6%), FPT (+1,6%) và TCX (+1,6%) tạo thêm lực đỡ cho chỉ số chính. Dù vậy, mức độ đóng góp của các mã này phân tán hơn và không đủ tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh.

Ở chiều ngược lại, lực cản xuất hiện tại nhiều cổ phiếu đầu ngành. GAS (-3,6%), GVR (-3,3%), VNM (-2,4%), BVH (-2,3%), MCH (-0,7%), GEL (-3%), BCM (-1,5%), DGC (-3,2%), TPB (-1,6%) và PLX (-0,9%), phần nào phản ánh áp lực chốt lời sau nhịp tăng trước đó hoặc sự thận trọng của dòng tiền khi chỉ số tiến lên vùng cao.

Một điểm gây chú ý hôm nay là động thái của nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại bất ngờ bán ròng hơn 3.100 tỷ đồng trong phiên, quy mô thuộc nhóm cao trong thời gian gần đây.

Đáng nói, cổ phiếu FPT tiếp tục bị nhóm nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 720 tỷ đồng nhưng không còn đứng đầu danh sách xả hàng. Vị trí này thuộc về VNM với giá trị bán ròng vượt 2.100 tỷ đồng.

Ở chiều mua, dòng tiền ngoại chuyển hướng sang HPG (+441 tỷ đồng), PNJ (+149 tỷ đồng) và VIC (+116 tỷ đồng).

Minh Khánh

cổ phiếu Tiền mã hóa Vingroup PNJ vingroup vn-index chứng khoán

