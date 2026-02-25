Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cổ đông ngoại đang 'rời' FPT

  • Thứ tư, 25/2/2026 17:59 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Khối ngoại bán ròng hơn 2.300 tỷ đồng cổ phiếu FPT, tạo áp lực lớn lên nhóm công nghệ và kéo lùi đà hồi phục của VN-Index trong phiên 25/2.

Cổ phiếu FPT liên tục bị khối ngoại bán ròng. Ảnh: FPT.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 25/2 trong trạng thái giằng co. Ngay từ những phút mở cửa, VN-Index đã liên tục trồi sụt quanh tham chiếu, biên độ dao động không quá rộng nhưng nhịp rung lắc xuất hiện dày đặc, phản ánh tâm lý thận trọng xen lẫn chốt lời ngắn hạn của nhà đầu tư.

Áp lực bán chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu công nghệ, một số mã thuộc “họ Vin” và nhóm bất động sản nói chung. Diễn biến này khiến VN-Index nhiều thời điểm lùi sâu dưới tham chiếu, đặc biệt trong phiên chiều khi bên bán tỏ ra quyết liệt hơn.

Tuy nhiên, dòng tiền có sự dịch chuyển rõ rệt sang nhóm ngân hàng và nguyên vật liệu, trong đó nổi bật là cổ phiếu thép. Lực cầu tại các mã vốn hóa lớn thuộc 2 nhóm này đóng vai trò “đệm đỡ” đáng kể, giúp chỉ số chính không trôi xa khỏi vùng 1.860 điểm.

Thanh khoản tiếp tục là điểm sáng. Giá trị giao dịch trên cả 3 sàn tăng hơn 17% so với phiên trước, đạt trên 41.100 tỷ đồng.

Kết phiên, VN-Index giảm 6,71 điểm (-0,4%) xuống 1.860,91 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index và UPCoM-Index ngược chiều tăng điểm lần lượt 0,51 điểm (+0,2%) lên 263,23 điểm và 0,68 điểm (+0,5%) lên 128,72 điểm.

Thị trường hôm nay nghiêng nhẹ về phía tích cực nhưng phản ánh rõ sự phân hóa. Toàn thị trường ghi nhận 384 mã tăng (gồm 19 mã tăng trần), 837 mã giữ tham chiếu và 352 mã giảm (gồm 6 mã giảm sàn).

Trong rổ cổ phiếu vốn hóa lớn, 17 mã tăng và 13 mã giảm. Dù vậy, chỉ số đại diện nhóm này vẫn lùi nhẹ về quanh 2.049 điểm.

fpt anh 1

VN-Index chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Phiên giao dịch hôm nay ghi nhận sự khởi sắc rõ nét của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, đóng vai trò nâng đỡ chỉ số trong phần lớn thời gian giao dịch. Nổi bật nhất là GVR tăng trần, HPG (+3,5%), BSR (+4,8%), STB (+5,2%), VNM (+3%), MBB (+1,8%), SHB (+4,2%), BCM (+3,7%), CTG (+0,8%) và ACB (+1,9%).

Diễn biến này cho thấy dòng tiền không đứng ngoài thị trường mà đang chủ động tìm kiếm cơ hội ở các cổ phiếu có câu chuyện riêng hoặc kỳ vọng cải thiện kết quả kinh doanh. Đặc biệt, sự lan tỏa sang nhóm ngân hàng và nguyên vật liệu giúp tạo nền hỗ trợ tương đối vững cho VN-Index trong những nhịp rung lắc.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh tập trung vào một số trụ cột lớn, qua đó ghìm đà hồi phục của chỉ số như VIC (-3%), VHM (-3,6%), FPT (-3,7%), VJC (-4,3%), VPL (-3%), GEE (-5,8%), MCH (-1,3%), VRE (-3,2%), TCX (-1,4%) và BID (-0,5%).

Điểm đáng chú ý là giao dịch của khối ngoại. Nhóm nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng mạnh cổ phiếu HPG với giá trị khoảng 1.700 tỷ đồng.

Tuy nhiên, xét tổng thể cả phiên, khối nhà đầu tư này vẫn bán ròng gần 1.000 tỷ đồng hôm nay do áp lực xả hàng lớn ở FPT (-2.300 tỷ đồng), VCB (-140 tỷ đồng) và DGW (-103 tỷ đồng).

Công ty 'dạy làm giàu' thiếu học viên, sống nhờ đầu tư chứng khoán

Công ty từng tăng trưởng nhờ đào tạo và tư vấn kinh doanh nay đối mặt cảnh sụt giảm học viên, doanh thu lao dốc. Lợi nhuận năm 2025 chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư chứng khoán.

24:1441 hôm qua

Cổ phiếu 'vua thép' được nhà đầu tư ngoại gom cả nghìn tỷ đồng

Cổ phiếu Hòa Phát trở thành tâm điểm khi được khối ngoại mua ròng hơn 1.000 tỷ đồng qua khớp lệnh, qua đó tăng gần 3% và góp phần giữ nhịp VN-Index.

27:1649 hôm qua

Tiền đổ vào chứng khoán sau Tết, VN-Index tăng 36 điểm

Thanh khoản chứng khoán bùng nổ lên 25.400 tỷ đồng trong phiên khai xuân Bính Ngọ 2026, tăng 17% so với trước Tết, cho thấy dòng tiền đã quay lại thị trường và tạo nền cho nhịp tăng.

16:17 23/2/2026

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

fpt Tiền mã hóa Ngân hàng Á Châu ACB FPT DigiWorld cổ đông cổ phiếu chứng khoán

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Công ty cổ phần FPT là một trong số ít doanh nghiệp CNTT và viễn thông đầu tiên tại Việt Nam. FPT đồng thời là nhóm công ty niêm yết sớm nhất trên sàn chứng khoán Việt. Hiện tập đoàn này có 11 công ty thành viên, 3 công ty liên kết.

    • Thành lập: 1988
    • Sáng lập: Trương Gia Bình và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: FPT

  • Công ty cổ phần Thế giới số (DigiWorld)

    Công ty cổ phần Thế giới số (DigiWorld)

    Tiền thân là công ty TNHH Hoàng Phương chủ yếu phân phối các sản phẩm linh kiện điện tử. Năm 2003 trở thành nhà phân phối, cung cấp dịch vụ ủy quyền cho Acer bên cạnh đó phân phối sản phẩm và cung cấp dịch vụ bảo hành cho Lexmark.

    • Thành lập: 1997
    • Mã cổ phiếu: DGW

Thu tuong: Khan truong lap san giao dich vang quoc gia hinh anh

Thủ tướng: Khẩn trương lập sàn giao dịch vàng quốc gia

29 phút trước 19:43 25/2/2026

0

Thủ tướng yêu cầu theo dõi sát thị trường vàng, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh vàng phù hợp; khẩn trương xem xét đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia.

