Cổ đông ngoại đang 'rời' FPT

Khối ngoại bán ròng hơn 2.300 tỷ đồng cổ phiếu FPT, tạo áp lực lớn lên nhóm công nghệ và kéo lùi đà hồi phục của VN-Index trong phiên 25/2.

Cổ phiếu FPT liên tục bị khối ngoại bán ròng. Ảnh: FPT.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 25/2 trong trạng thái giằng co. Ngay từ những phút mở cửa, VN-Index đã liên tục trồi sụt quanh tham chiếu, biên độ dao động không quá rộng nhưng nhịp rung lắc xuất hiện dày đặc, phản ánh tâm lý thận trọng xen lẫn chốt lời ngắn hạn của nhà đầu tư.

Áp lực bán chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu công nghệ, một số mã thuộc “họ Vin” và nhóm bất động sản nói chung. Diễn biến này khiến VN-Index nhiều thời điểm lùi sâu dưới tham chiếu, đặc biệt trong phiên chiều khi bên bán tỏ ra quyết liệt hơn.

Tuy nhiên, dòng tiền có sự dịch chuyển rõ rệt sang nhóm ngân hàng và nguyên vật liệu, trong đó nổi bật là cổ phiếu thép. Lực cầu tại các mã vốn hóa lớn thuộc 2 nhóm này đóng vai trò “đệm đỡ” đáng kể, giúp chỉ số chính không trôi xa khỏi vùng 1.860 điểm.

Thanh khoản tiếp tục là điểm sáng. Giá trị giao dịch trên cả 3 sàn tăng hơn 17% so với phiên trước, đạt trên 41.100 tỷ đồng .

Kết phiên, VN-Index giảm 6,71 điểm (-0,4%) xuống 1.860,91 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index và UPCoM-Index ngược chiều tăng điểm lần lượt 0,51 điểm (+0,2%) lên 263,23 điểm và 0,68 điểm (+0,5%) lên 128,72 điểm.

Thị trường hôm nay nghiêng nhẹ về phía tích cực nhưng phản ánh rõ sự phân hóa. Toàn thị trường ghi nhận 384 mã tăng (gồm 19 mã tăng trần), 837 mã giữ tham chiếu và 352 mã giảm (gồm 6 mã giảm sàn).

Trong rổ cổ phiếu vốn hóa lớn, 17 mã tăng và 13 mã giảm. Dù vậy, chỉ số đại diện nhóm này vẫn lùi nhẹ về quanh 2.049 điểm.

VN-Index chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Phiên giao dịch hôm nay ghi nhận sự khởi sắc rõ nét của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, đóng vai trò nâng đỡ chỉ số trong phần lớn thời gian giao dịch. Nổi bật nhất là GVR tăng trần, HPG (+3,5%), BSR (+4,8%), STB (+5,2%), VNM (+3%), MBB (+1,8%), SHB (+4,2%), BCM (+3,7%), CTG (+0,8%) và ACB (+1,9%).

Diễn biến này cho thấy dòng tiền không đứng ngoài thị trường mà đang chủ động tìm kiếm cơ hội ở các cổ phiếu có câu chuyện riêng hoặc kỳ vọng cải thiện kết quả kinh doanh. Đặc biệt, sự lan tỏa sang nhóm ngân hàng và nguyên vật liệu giúp tạo nền hỗ trợ tương đối vững cho VN-Index trong những nhịp rung lắc.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh tập trung vào một số trụ cột lớn, qua đó ghìm đà hồi phục của chỉ số như VIC (-3%), VHM (-3,6%), FPT (-3,7%), VJC (-4,3%), VPL (-3%), GEE (-5,8%), MCH (-1,3%), VRE (-3,2%), TCX (-1,4%) và BID (-0,5%).

Điểm đáng chú ý là giao dịch của khối ngoại. Nhóm nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng mạnh cổ phiếu HPG với giá trị khoảng 1.700 tỷ đồng .

Tuy nhiên, xét tổng thể cả phiên, khối nhà đầu tư này vẫn bán ròng gần 1.000 tỷ đồng hôm nay do áp lực xả hàng lớn ở FPT (- 2.300 tỷ đồng ), VCB (- 140 tỷ đồng ) và DGW (- 103 tỷ đồng ).