Tiền đổ vào chứng khoán sau Tết, VN-Index tăng 36 điểm

Thanh khoản chứng khoán bùng nổ lên 25.400 tỷ đồng trong phiên khai xuân Bính Ngọ 2026, tăng 17% so với trước Tết, cho thấy dòng tiền đã quay lại thị trường và tạo nền cho nhịp tăng.

Thanh khoản trên toàn thị trường hồi phục mạnh sau Tết. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026 với trạng thái hưng phấn, đánh dấu sự trở lại của dòng tiền sau giai đoạn trầm lắng cận Tết. Nếu như những phiên cuối năm cũ ghi nhận thanh khoản co hẹp và tâm lý thận trọng bao trùm, thì ngay trong ngày khai xuân, lực cầu đã chủ động nhập cuộc và tạo nên một nhịp tăng mang tính lan tỏa.

Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt 25.400 tỷ đồng , tăng 17% so với phiên gần nhất trước kỳ nghỉ. Mức thanh khoản này không chỉ phản ánh sự cải thiện về tâm lý mà còn cho thấy dòng tiền mới đã quay lại thị trường.

Điểm đáng chú ý là bên mua thể hiện động thái gom hàng tương đối dứt khoát, không tập trung vào một vài mã riêng lẻ mà lan tỏa đều sang nhiều nhóm ngành. Nhóm tài chính - ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ cột, song song còn có nhóm đầu tư công - xây dựng, nguyên vật liệu và năng lượng. Về cuối phiên, lực cầu còn lan sang nhóm bất động sản và bán lẻ, giúp mặt bằng giá chung được củng cố.

Kết phiên, VN-Index tăng 36,05 điểm (+2%) lên 1.860,14 điểm; HNX-Index tăng 4,77 điểm (+1,9%) lên 261,83 điểm; UPCoM-Index tăng 0,71 điểm (+0,6%) lên 128,05 điểm.

Thị trường nghiêng mạnh về bên mua với 623 mã tăng giá (gồm 41 mã tăng trần), 764 mã giữ tham chiếu và 187 mã giảm (gồm 9 mã giảm sàn).

Ở nhóm vốn hóa lớn, rổ cổ phiếu VN30 tiếp tục đóng vai trò đầu tàu với 26/30 mã tăng giá, chỉ 3 mã điều chỉnh và duy nhất HDB đứng tham chiếu. Nhờ sự đồng thuận này, chỉ số VN30 tăng hơn 21 điểm lên 2.039 điểm, tạo nền tảng vững chắc giúp VN-Index duy trì đà phục hồi.

VN-Index trở lại mức cao nhất một tháng qua. Ảnh: TradingView.

Phiên hôm nay ghi nhận giao dịch đột biến rõ nét tại nhiều cổ phiếu đầu ngành. GAS, PLX, GVR và BSR đồng loạt tăng trần, trong khi VIC (+1,4%), VCB (+3,1%), BID (+4,7%), TCX (+5,7%), VHM (+1,6%), HPG (+2,4%). Diễn biến này cho thấy dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu có vai trò dẫn dắt, tạo lực kéo đáng kể cho chỉ số chung.

Ở chiều ngược lại, FPT giảm 1,9% và tiếp tục là mã gây áp lực lớn nhất lên thị trường. Cùng chiều điều chỉnh còn có VPL (-1,1%), MWG (-0,9%), KDH (-1,1%), LGC (-2%), HPA (-1,7%), TAL (-1,2%), NLG (-0,9%), DBD (-1,9%) và FUEVFVND (-0,6%). Nhóm cổ phiếu này phần nào kìm hãm đà tăng, cho thấy sự giằng co vẫn hiện hữu dù mặt bằng chung nghiêng về sắc xanh.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi), cho biết trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng 2 con số được đặt ra cho nhiều năm tới, thị trường vốn tiếp tục được kỳ vọng trở thành bệ đỡ chiến lược, song hành cùng hệ thống tín dụng để cung ứng nguồn lực cho doanh nghiệp và các dự án trọng điểm.

Theo ông Huy, định giá thị trường hiện không còn ở vùng chiết khấu sâu như giai đoạn tích lũy trước đây. Chỉ số P/E đã tiệm cận mặt bằng cao hơn, phản ánh việc kỳ vọng tăng trưởng đã được thị trường định giá trước. Điều này đồng nghĩa xu hướng tăng diện rộng có thể nhường chỗ cho một giai đoạn phân hóa mạnh hơn.

Tuy nhiên, phân hóa không phải là thu hẹp cơ hội. Trái lại, đó là dấu hiệu của một thị trường đang trưởng thành hơn, nơi dòng tiền có xu hướng chọn lọc và hướng đến các doanh nghiệp có nền tảng thực chất.

Theo ông Huy, cơ hội vẫn rộng mở ở những doanh nghiệp sở hữu “câu chuyện tăng trưởng riêng”, đủ sức thuyết phục nhà đầu tư trong bối cảnh mặt bằng định giá không còn rẻ.