Hà Nội sắp có Trung tâm tài chính Hoàn Kiếm

Tại đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm mà UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến người dân, Thủ đô được định hướng trở thành Trung tâm tài chính quốc gia, hướng tới phát triển các dịch vụ tài chính mang tầm khu vực và quốc tế. Theo đó, Trung tâm tài chính tại Hà Nội sẽ được hình thành với 2 hợp phần.

Hợp phần một là Trung tâm tài chính Hoàn Kiếm, phạm vi lấy phường Hoàn Kiếm làm trung tâm, giai đoạn thực hiện từ nay đến năm 2030. Tại đây, Hà Nội định hướng ưu tiên không gian để thu hút các tổ chức tài chính lớn đặt trụ sở chính; đồng thời phát triển Sàn giao dịch Trung tâm tài chính Hà Nội thành Sàn giao dịch hàng hóa với cơ chế vận hành hiện đại và hệ thống đăng ký giao dịch được kiểm soát.

Hợp phần hai là Trung tâm tài chính phía Bắc tại trục Nhật Tân - Nội Bài, dự kiến hình thành sau năm 2030. Khu vực này được đánh giá là địa điểm thuận lợi cho kết nối giao thông, cũng như có thể quy tụ trụ sở của các tổ chức tài chính, tập đoàn quốc tế. Trung tâm tài chính phía bắc Thủ đô dự kiến có hệ thống hạ tầng vận hành quản lý thông minh, công ước thương mại cung cấp toàn bộ dịch vụ tài chính nền tảng số.

Đồ án Quy hoạch nêu rõ việc hình thành 2 Trung tâm tài chính này gắn liền với mô hình phát triển đô thị đa cực, đa trung tâm và 9 trục động lực của Thủ đô.

Với 2 Trung tâm tài chính này, Hà Nội định hướng sẽ phát triển dịch vụ tài chính toàn diện, đa dạng theo hướng lấy người dùng làm trung tâm, bảo đảm mọi chủ thể đều có khả năng tiếp cận các dịch vụ thanh toán, tín dụng, tiết kiệm, bảo hiểm và đầu tư an toàn, thuận tiện và chi phí hợp lý.

Trong Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 11% mỗi năm từ nay đến 2030. Qua đó, GRDP của Hà Nội có thể đạt 113 tỷ USD vào 2030 và GRDP bình quân đầu người hơn 12.000 USD .

Giai đoạn 2031-2035, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11 %/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2035 đạt khoảng 18.800 USD .

Giai đoạn 2036-2045, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khoảng 11%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2045 đạt khoảng 42.000 USD .

Giai đoạn 2046-2065, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khoảng 5%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2065 đạt khoảng 95.000 USD .