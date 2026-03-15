100 năm tới, phố cổ và hồ Gươm Hà Nội sẽ thay đổi ra sao?

Quy hoạch tổng thể Thủ đô định hướng bảo tồn cấu trúc phố cổ, cải tạo khu phố cũ và mở rộng không gian công cộng quanh hồ Gươm, đồng thời phát triển thêm các tuyến đi bộ và quảng trường.

Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô, định hướng phát triển dài hạn với tầm nhìn 100 năm. Thời gian tiếp nhận góp ý từ ngày 12/3 đến 23/3.

Theo dự thảo, phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của Hà Nội, với tổng diện tích tự nhiên gần 336.000 ha. Trong tầm nhìn dài hạn, Hà Nội được định hướng phát triển trở thành thành phố toàn cầu, đại đô thị văn hiến - thông minh - sáng tạo - sinh thái tiêu biểu trên thế giới.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, quy hoạch đặt trọng tâm vào bảo tồn, tôn tạo và cải tạo không gian đô thị hiện hữu, đồng thời hạn chế phát triển mới tại khu vực trung tâm lịch sử, nhằm gìn giữ bản sắc đặc trưng của Thủ đô.

Bảo tồn khu phố cổ

Đối với khu phố cổ, quy hoạch đặt mục tiêu bảo tồn hình thái và cấu trúc các tuyến phố hiện có, đồng thời phân vùng các cấp độ bảo tồn.

Các trục thương mại kết hợp nhà ở truyền thống như Hàng Đào, Hàng Đường, Hàng Ngang, Đồng Xuân, Lương Văn Can, Cầu Gỗ, Chả Cá, Hàng Lược... sẽ được định hướng bảo tồn. Đồng thời, khu vực lõi bên trong các ô phố sẽ được cải tạo nhằm nâng cao điều kiện sống và hạ tầng đô thị.

Quy hoạch cũng định hướng thiết lập các không gian văn hóa đặc thù để tổ chức các hoạt động lễ hội truyền thống trong khu phố cổ.

Bên cạnh đó, tạo dựng hình ảnh kiến trúc đô thị cổ đặc trưng; bảo tồn các tuyến phố nghề, đền Bạch Mã, 87 Mã Mây, 46 Hàng Ngang, đình Hàng Bạc và các công trình được xếp hạng di tích đặc biệt... Đồng thời, không gian và kiến trúc truyền thống xung quanh các trung tâm thương mại lâu đời như chợ Đồng Xuân và chợ Hàng Da cũng sẽ được gìn giữ.

Quy hoạch định hướng bảo tồn các tuyến phố nghề. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Mở rộng không gian công cộng quanh hồ Gươm

Với khu vực hồ Gươm và phụ cận, quy hoạch định hướng bảo tồn hình ảnh đặc trưng của hồ Gươm, đồng thời cải thiện cảnh quan xung quanh khu vực.

Công tác bảo tồn, tôn tạo và quản lý sẽ được thực hiện theo Luật Di sản văn hóa, đặc biệt tại các công trình di tích có giá trị và trên các tuyến phố như Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Hàng Khay, Tràng Tiền, Tràng Thi... cũng như các quảng trường công cộng như Đông Kinh Nghĩa Thục, Lý Thái Tổ, 19/8 và quảng trường Nhà thờ Lớn.

Không gian kiến trúc, cảnh quan của nhiều công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, cách mạng sẽ được bảo tồn và tôn tạo, gồm đền Ngọc Sơn, đền Bà Kiệu, Bưu điện Hà Nội, Trung tâm thương mại Tràng Tiền và khu vực tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh.

Trung tâm thương mại Tràng Tiền là một trong những công trình sẽ được bảo tồn và tôn tạo theo đồ án quy hoạch mới. Ảnh: Trần Hiền.

Quy hoạch cũng đề xuất di dời một số cơ quan, đơn vị để mở rộng không gian tại một số khu vực quảng trường quanh hồ Hoàn Kiếm như quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm, qua đó tạo thêm không gian mở phục vụ người dân và khách du lịch.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ cải tạo, nâng cấp các trụ sở chính trị - hành chính như Thành ủy, UBND TP Hà Nội, HĐND TP và Mặt trận Tổ quốc; đồng thời bổ sung các công trình tiện ích công cộng phục vụ du lịch và văn hóa chất lượng cao.

Quy hoạch cũng hướng tới cải thiện điều kiện giao thông, hạ tầng đô thị và môi trường khu vực; bảo tồn không gian mặt nước và cây xanh, tăng cường kết nối hồ Gươm với khu phố cổ, phố cũ, Hoàng thành Thăng Long và sông Hồng. Ngoài ra, các vườn hoa, tiểu cảnh và lối đi bộ sẽ được phát triển thêm tại các khu vực được cải tạo trong khu vực này.

Tổ chức lại không gian khu phố cũ

Với khu phố cũ, quy hoạch định hướng tái thiết đô thị kết hợp bảo tồn, tổ chức lại không gian và chức năng nhằm nâng cao chất lượng sống và giá trị cảnh quan.

Khu vực này sẽ bảo tồn hình thái cấu trúc đô thị cũ, đồng thời duy trì, khôi phục và tái thiết các không gian công cộng, quảng trường, không gian xanh, vườn hoa cùng các yếu tố kiến trúc có giá trị từ thời Pháp. Quy hoạch cũng phân vùng các cấp độ bảo vệ đối với từng khu vực.

Nhiều tuyến phố có kiến trúc đặc trưng như Bà Triệu, Phố Huế, Hàng Bài, Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền... được định hướng bảo tồn.

Bên cạnh đó, các di sản kiến trúc thuộc địa Pháp có giá trị như biệt thự cổ, công trình cơ quan công quyền, công trình văn hóa (Nhà hát Lớn, ga Hàng Cỏ, Bảo tàng Lịch sử...), các công trình tôn giáo, Đại học Dược, cầu Long Biên... cũng sẽ được bảo tồn và tôn tạo.

Khu phố cũ được định hướng ưu tiên phát triển các công trình văn hóa, dịch vụ du lịch, văn phòng cao cấp, cùng các trung tâm ngân hàng, tài chính và chứng khoán.

Đồng thời, quy hoạch sẽ nâng cao chất lượng và sự đa dạng cảnh quan, phát triển hệ thống không gian mở và các tuyến đi bộ, kết nối các quảng trường với công trình văn hóa, thương mại, dịch vụ, khu phố cổ và khu vực hồ Gươm.